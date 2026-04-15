LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Portfolio
Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk holnap a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban - írja a holtankoljak.

A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan.

2026.04.15-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 686 Ft/liter
  • Gázolaj: 772 Ft/liter

 A hazai üzemanyagpiaci kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk.

Olcsó üzemanyaggal éljük fel a készletet Magyarországon – súlyos örökséget kap a Tisza

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

