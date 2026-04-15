LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megjött az első fecske: nagyot lépett előre a magyar hidrogénpiac
Megjött az első fecske: nagyot lépett előre a magyar hidrogénpiac

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kiadta az első olyan üzemminősítést, amely megújuló hidrogén előállítására és származási garancia bejegyzésére jogosít. A hazai szinten mérföldkőnek számító engedélyt a Magyar Földgáztároló Zrt. kardoskúti üzeme kapta meg - számolt be a MEKH.
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Az uniós előírásokkal összhangban a MEKH feladata a származási garanciák kiállítása és nyilvántartása. A rendszer célja a felhasznált energia eredetének átláthatóvá tétele a fogyasztók számára. Emellett ösztönzi a megújuló energiaforrások terjedését is.

A hivatal

a villamos energiához hasonlóan már a megújuló gázok – például a biogáz, a biometán és a hidrogén – esetében is kiépítette a tanúsítványok kezeléséhez szükséges informatikai hátteret.

A garancia megszerzésének alapfeltétele egy független szakmai audit. Ennek során ellenőrzik, hogy az adott létesítmény technológiailag képes-e a szabványoknak megfelelő megújuló gáz termelésére.

Vészriadót fújt az IMF, sorozatos államcsődök veszélye kopogtat

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

A torzított verseny ára: miért marad le Magyarország?

A hivatal a benyújtott szakértői jelentés alapján jóváhagyta a Magyar Földgáztároló Zrt. kérelmét. A minősítés igazolja, hogy a vállalat kardoskúti üzeme megújuló villamos energia felhasználásával képes zöldhidrogént előállítani. Ezt a folyamatot vízelektrolízissel, azon belül is protoncserélő membrános (PEM) technológiával valósítják meg. A megtermelt gáz eredetét mostantól hivatalos származási garancia is hitelesíti.

Kapcsolódó cikkünk

Mérföldkő felé halad Magyarország, egész évben felhasználhatjuk a nyári napsütést

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
