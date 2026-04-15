Megjött az első fecske: nagyot lépett előre a magyar hidrogénpiac

Az uniós előírásokkal összhangban a MEKH feladata a származási garanciák kiállítása és nyilvántartása. A rendszer célja a felhasznált energia eredetének átláthatóvá tétele a fogyasztók számára. Emellett ösztönzi a megújuló energiaforrások terjedését is.

A hivatal

a villamos energiához hasonlóan már a megújuló gázok – például a biogáz, a biometán és a hidrogén – esetében is kiépítette a tanúsítványok kezeléséhez szükséges informatikai hátteret.

A garancia megszerzésének alapfeltétele egy független szakmai audit. Ennek során ellenőrzik, hogy az adott létesítmény technológiailag képes-e a szabványoknak megfelelő megújuló gáz termelésére.

A hivatal a benyújtott szakértői jelentés alapján jóváhagyta a Magyar Földgáztároló Zrt. kérelmét. A minősítés igazolja, hogy a vállalat kardoskúti üzeme megújuló villamos energia felhasználásával képes zöldhidrogént előállítani. Ezt a folyamatot vízelektrolízissel, azon belül is protoncserélő membrános (PEM) technológiával valósítják meg. A megtermelt gáz eredetét mostantól hivatalos származási garancia is hitelesíti.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Rosta Tibor