Megmenekülhettek a kiskerláncok a fideszes tervektől, és végre beindult a növekedés is

A felálló Tisza-kormánynak - sok egyéb mellett - le kell ülnie a kiskereskedelmi láncokkal, amelyeket a Fidesz sok kihívás elé állított az elmúlt bő évtizedben. Különadó, árstop, árrésstop, plázastop, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Februárban Lázár János a battonyai lakossági fórumon a kiskereskedelem radikális átalakításáról beszélt. Megfogalmazása szerint
csak le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni a külföldieket, hogy a magyarok is odaférjenek, különben nem fog működni.
Ezek az elképzelések nem újkeletűek, ráadásul 3 nappal a választás előtt Orbán Viktor az Indexnek adott élő interjújában is arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized egyik elmaradt gazdaságpolitikai célja a hazai tulajdon arányának növelése volt a kiskereskedelemben.
Ettől most megmenekültek
Ezek a tervek nagy valószínűséggel nem fognak megvalósulni, ráadásul a számos kedvezőtlen hatás és állami beavatkozás után 2025 második felére jutottunk el oda, hogy a szektor növekedési trendje egyértelművé vált, és azt már kisebb-nagyobb visszaesések sem tarkítják (nem cikkcakkos). Azt látjuk, hogy a különböző transzferek – amelyeket a leköszönő kormány a választások elé időzített – elkezdtek hatni, és mindezt a bérdinamika is támogatja, amely jóval lendületesebb annál, mint amit az ország gyenge gazdasági teljesítménye indokolna.
A transzferek közé tartozik a 13. és 14. havi nyugdíj, a családi adókedvezmények emelése, az anyák szja-mentességének kiterjesztése és a fegyverpénz is. Közben pedig január 1-jétől a bruttó minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett.
Az EU-t is lehagytuk idén
A kiskereskedelmi forgalom növekedése még az Európai Unió átlagát is meghaladta: a 2021-es bázison mért adatok alapján a hazai bolti forgalom néhány tized százalékponttal magasabban áll, mint az EU átlaga. Ilyenre – nem meglepő módon – éppen négy éve volt példa, szintén egy választási kampány idején. Akkor is volt fegyverpénz, de a legnagyobb összeget az szja visszafizetése jelentette a gyerekeseknek.
A magyar növekedés akkor is látványos, ha a régiós országokkal vetjük össze, például a V4-ekkel. A lengyel szint messze a legmagasabb, ugyanakkor nem mutat olyan növekvő trendet, mint itthon. Szlovákiában a 2025 előtti kiugrást egy áfaemelés okozta (a standard kulcs 20%-ról 23%-ra nőtt). A 2026-os visszaesés mögött helyi kommentárok szerint az áll, hogy miközben a napi fogyasztási cikkek eladása nőtt, a halasztható kiadások csökkentek, beleértve az online kereskedelmet is. A magyaréhoz hasonló dinamika a cseh piacon látszik.
A horvát, román és szlovén piacokon ugyanakkor az a visszaesés, amelyet nálunk a rendkívüli infláció okozott, egyáltalán nem volt jellemző: Romániát leszámítva az elmúlt években folyamatos emelkedés látszott.
Románia 2025. augusztus 1-jétől 19%-ról 21%-ra emelte az általános áfakulcsot, a csökkentett kulcsok (5%, 9%) pedig 11%-ra módosultak. Ez széles körű drágulást hozott az üzemanyagoktól az élelmiszerekig. Román elemzők szerint az augusztusi adóemelés előtt, júliusban részben előrehozták a vásárlásokat. Emellett egy másik tényező is hatott: a villamosenergia esetében 2025 június végéig a szolgáltatók fogyasztástól függően 0,68 és 1,3 lej/kWh közötti tarifával számláztak a lakosságnak, majd július 1-jétől megszűnt az árplafon, és piaci árak léptek életbe.
Mi várható?
A legsürgetőbb ügyek közé
- a kiskereskedelmi különadó,
- az árrésstop
- és a plázastop
tartozhat. Mindhárom kényes téma: a különadó bevételei hiányozhatnak az államkasszából, az árrésstop kivezetése növelheti az inflációt, a plázastoppal kapcsolatban pedig felmerülhetnek városképi aggályok, és fokozhatja a nyomást a kisebb boltokon.
Az árrésstoppal kapcsolatban a párt még februárban így írt lapunk kérdésére:
Hosszútávon egy jól működő piacgazdasággal nem összeegyeztethető az olyan közvetlen állami beavatkozás, mint az árrésstop. Azonban az egy vagy több lépésben történő kivezetését úgy kell megvalósítani, hogy az a fogyasztók számára érzékelhető árnövekedést ne okozzon.
A legvalószínűbb forgatókönyv egy fokozatos kivezetés lehet mind a különadó, mind pedig az árrésstop esetében, ahogy azt már a kiskereskedelmi láncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség is többször javasolta a bevezetés óta. A pláztastop esetében a legfrissebb módosítás komoly szigorítást hozott, ezeknél a 400 négyzetméter feletti egységeknél ma már nemcsak az új építés, hanem bizonyos átalakítások, használatváltások vagy újranyitások is engedélykötelesek, amely jelentősen megnehezíti a terjeszkedést. A Tisza-kormány ebben is tehet engedményeket a nagy szereplőknek.
A piaci szereplők és általánosságban a gazdaság szereplői nagy várakozással tekintenek az új kormány gazdaságpolitikája felé, mert alapvetően piacbarát, a versenyt támogató és kevésbé torzító lépéseket várnak. Ennek fényében kifejezetten érdekes lesz látni, hogy a kétharmaddal felálló új Tisza-kormány hogyan viszonyul a külföldi multik által uralt szektor felé, tesz-e gesztusokat a tiszta versenyfeltételek kialakítása érdekében. Sőt azt is mondhatjuk tulajdonképpen, hogy a kiskereskedelmi szektorral kapcsolatos új kormányzati hozzáállás egyfajta jelzés és barométer is lehet, hogy az új kormány mennyire szakít az eddigi piacellenes megoldásokkal és mennyiben lesz a tiszta verseny ösztönzője.
Címlapkép forrása: Getty Images
