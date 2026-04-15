Megmenekülhettek a kiskerláncok a fideszes tervektől, és végre beindult a növekedés is

A Fidesz részéről a kiskereskedelem radikális átalakítására, a hazai tulajdon arányának növelésére és a külföldi szereplők visszaszorítására vonatkozó tervek voltak napirenden és még ha a szektor ezektől meg is menekült, a felálló Tisza-kormánynak így is olyan szereplőkkel kell új alapokra helyeznie a kapcsolatot, amelyeket az elmúlt években különadó, árstop, árrésstop és plázastop is terhelt és részben terhel most is. Közben a kiskereskedelem 2025 második felére egyértelmű növekedési pályára állt, amelyet a választások elé időzített transzferek és a gyors bérnövekedés is támogat. A forgalom bővülése már az uniós átlagot is meghaladja, miközben régiós összevetésben is kedvezőbb trend rajzolódik ki. Az új kormány előtt ugyanakkor több kényes döntés áll, amelyek kivezetése költségvetési és inflációs kockázatokat is hordoz.

A felálló Tisza-kormánynak - sok egyéb mellett - le kell ülnie a kiskereskedelmi láncokkal, amelyeket a Fidesz sok kihívás elé állított az elmúlt bő évtizedben. Különadó, árstop, árrésstop, plázastop, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Februárban Lázár János a battonyai lakossági fórumon a kiskereskedelem radikális átalakításáról beszélt. Megfogalmazása szerint

csak le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni a külföldieket, hogy a magyarok is odaférjenek, különben nem fog működni.

Ezek az elképzelések nem újkeletűek, ráadásul 3 nappal a választás előtt Orbán Viktor az Indexnek adott élő interjújában is arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized egyik elmaradt gazdaságpolitikai célja a hazai tulajdon arányának növelése volt a kiskereskedelemben.

Ettől most megmenekültek

Ezek a tervek nagy valószínűséggel nem fognak megvalósulni, ráadásul a számos kedvezőtlen hatás és állami beavatkozás után 2025 második felére jutottunk el oda, hogy a szektor növekedési trendje egyértelművé vált, és azt már kisebb-nagyobb visszaesések sem tarkítják (nem cikkcakkos). Azt látjuk, hogy a különböző transzferek – amelyeket a leköszönő kormány a választások elé időzített – elkezdtek hatni, és mindezt a bérdinamika is támogatja, amely jóval lendületesebb annál, mint amit az ország gyenge gazdasági teljesítménye indokolna.

A transzferek közé tartozik a 13. és 14. havi nyugdíj, a családi adókedvezmények emelése, az anyák szja-mentességének kiterjesztése és a fegyverpénz is. Közben pedig január 1-jétől a bruttó minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett.

Az EU-t is lehagytuk idén

A kiskereskedelmi forgalom növekedése még az Európai Unió átlagát is meghaladta: a 2021-es bázison mért adatok alapján a hazai bolti forgalom néhány tized százalékponttal magasabban áll, mint az EU átlaga. Ilyenre – nem meglepő módon – éppen négy éve volt példa, szintén egy választási kampány idején. Akkor is volt fegyverpénz, de a legnagyobb összeget az szja visszafizetése jelentette a gyerekeseknek.

A magyar növekedés akkor is látványos, ha a régiós országokkal vetjük össze, például a V4-ekkel. A lengyel szint messze a legmagasabb, ugyanakkor nem mutat olyan növekvő trendet, mint itthon. Szlovákiában a 2025 előtti kiugrást egy áfaemelés okozta (a standard kulcs 20%-ról 23%-ra nőtt). A 2026-os visszaesés mögött helyi kommentárok szerint az áll, hogy miközben a napi fogyasztási cikkek eladása nőtt, a halasztható kiadások csökkentek, beleértve az online kereskedelmet is. A magyaréhoz hasonló dinamika a cseh piacon látszik.

A horvát, román és szlovén piacokon ugyanakkor az a visszaesés, amelyet nálunk a rendkívüli infláció okozott, egyáltalán nem volt jellemző: Romániát leszámítva az elmúlt években folyamatos emelkedés látszott.

Románia 2025. augusztus 1-jétől 19%-ról 21%-ra emelte az általános áfakulcsot, a csökkentett kulcsok (5%, 9%) pedig 11%-ra módosultak. Ez széles körű drágulást hozott az üzemanyagoktól az élelmiszerekig. Román elemzők szerint az augusztusi adóemelés előtt, júliusban részben előrehozták a vásárlásokat. Emellett egy másik tényező is hatott: a villamosenergia esetében 2025 június végéig a szolgáltatók fogyasztástól függően 0,68 és 1,3 lej/kWh közötti tarifával számláztak a lakosságnak, majd július 1-jétől megszűnt az árplafon, és piaci árak léptek életbe.

Mi várható?

A legsürgetőbb ügyek közé

a kiskereskedelmi különadó,

az árrésstop

és a plázastop

tartozhat. Mindhárom kényes téma: a különadó bevételei hiányozhatnak az államkasszából, az árrésstop kivezetése növelheti az inflációt, a plázastoppal kapcsolatban pedig felmerülhetnek városképi aggályok, és fokozhatja a nyomást a kisebb boltokon.

Az árrésstoppal kapcsolatban a párt még februárban így írt lapunk kérdésére:

Hosszútávon egy jól működő piacgazdasággal nem összeegyeztethető az olyan közvetlen állami beavatkozás, mint az árrésstop. Azonban az egy vagy több lépésben történő kivezetését úgy kell megvalósítani, hogy az a fogyasztók számára érzékelhető árnövekedést ne okozzon.

A legvalószínűbb forgatókönyv egy fokozatos kivezetés lehet mind a különadó, mind pedig az árrésstop esetében, ahogy azt már a kiskereskedelmi láncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség is többször javasolta a bevezetés óta. A pláztastop esetében a legfrissebb módosítás komoly szigorítást hozott, ezeknél a 400 négyzetméter feletti egységeknél ma már nemcsak az új építés, hanem bizonyos átalakítások, használatváltások vagy újranyitások is engedélykötelesek, amely jelentősen megnehezíti a terjeszkedést. A Tisza-kormány ebben is tehet engedményeket a nagy szereplőknek.

A piaci szereplők és általánosságban a gazdaság szereplői nagy várakozással tekintenek az új kormány gazdaságpolitikája felé, mert alapvetően piacbarát, a versenyt támogató és kevésbé torzító lépéseket várnak. Ennek fényében kifejezetten érdekes lesz látni, hogy a kétharmaddal felálló új Tisza-kormány hogyan viszonyul a külföldi multik által uralt szektor felé, tesz-e gesztusokat a tiszta versenyfeltételek kialakítása érdekében. Sőt azt is mondhatjuk tulajdonképpen, hogy a kiskereskedelmi szektorral kapcsolatos új kormányzati hozzáállás egyfajta jelzés és barométer is lehet, hogy az új kormány mennyire szakít az eddigi piacellenes megoldásokkal és mennyiben lesz a tiszta verseny ösztönzője.

