Megszólalt az elemző: kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága

A védett ár intézménye megérett az azonnali kidobásra
- kezdi írását az Erste Marketen Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője.
Az elemző szerint a tegnapi MSZKSZ jelentés, mely szerint a stratégiai üzemanyag készlet 80%-át egy hónap alatt megvették a nagykereskedők, gyakorlatilag azt mutatta, hogy
kiszolgáltatott helyzetbe került az ország energiabiztonsága.
Szerinte ez még akkor is igaz, ha a nagykereskedők jó eséllyel előrehozták üzemanyag vásárlásaikat és a megvett készlet egy részét adták csak el végfelhasználóknak.
Az üzemanyagpiaci helyzet kilátásaival és a Tisza pártra váró kihívásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk.
Az ország üzemanyag ellátásának jelenleg két forrása van, mutat rá Pletser; a Mol százhalombattai finomítója jelenleg 50-70%-os kapacitáskihasználtság mellett működik, egyrészt azért, mert tavaly októberben leégett az AV3-as üzem, másrészt mert január 27-e óta nem kap orosz nyersolajat a Barátság kőolaj vezetéken. Az utóbbiban lehet változás: Zelenszkij ukrán elnök ígérete szerint április végétől újra érkezhet orosz kőolaj a magyar finomítóba.
Ez segíthet, hogy a kapacitáskihasználtság némileg, pár százalékkal javuljon, de nem oldja meg teljesen a problémát
- hangsúlyozza az elemző, hiszen az ország békeidőben sem önellátó dízelből, szükség van a másik forrásra, az importra is.
Az import azonban most szinte teljesen leállt, legalábbis, ami a Molon kívüli beszállítókat érinti.
Magyarázata szerint az alacsony áron fixált hazai nagykereskedelmi ár nem ösztönöz arra, hogy ide bárki terméket hozzon be, hiszen bárhol máshol jóval magasabb áron lehet most értékesíteni a keresett terméket. Az import csatornákat pedig nem lehet gyorsan beindítani, ha egyszer leállnak – a mediterrán piacokról érkező dízel, ami a közép-kelet-európai deficitet elégíti ki, most Csehország, Ausztria és a Balkán országai felé áramlik, írja Pletser. Szerinte hirtelen elterelni ezeket a kapacitásokat felénk nem lehetséges, a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft üzemanyagára pedig rajtunk kívül több más ország is pályázik.
Emiatt az ország érdeke az lenne, hogy a mostani rendszert azonnal kidobjuk és áttérjünk a piaci viszonyokra.
- írja.
Ezt szerinte lehetne több eszközzel korrigálni, mint ahogy a lengyelek, a szlovének, a horvátok vagy a szerbek teszik: csökkenteni az adókat, eltörölni időlegesen az EKR rendszert vagy korlátozni a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzemanyag marzsokat. Az árak persze így is emelkednek, de kisebb mértékben, mint teljes adóztatás esetén, de nem kell tartanunk attól, hogy kifogy az üzemanyag, el tud indulni a mentő vagy a tűzoltóautó veszélyhelyzet esetén és a boltokat is mindig meg tudjuk tölteni - zárja sorait Pletser Tamás.
