Mit hozhat a nyugdíjasoknak Magyar Péter kormánya?

A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. Kétrészes cikksorozatom első részében azt vizsgálom meg, hogy elegendőek lehetnek-e ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát.

Európai összehasonlításban elszomorító a helyzet

Magyarországon 2026-ban az EU-átlagnál 3,6 százalékponttal alacsonyabb, mindössze 7,3%-os a GDP-arányos öregséginyugdíj-kiadás. A 27 EU-tagállam közül 24 többet fordít a nyugdíjasaira, mint Magyarország.

Ráadásul az állami nyugdíjpillér mellett a tagállamok többségében foglalkoztatói nyugdíjpillér is működik (nálunk nincs ilyen), miközben az öngondoskodási pillér összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Magyarországon.

A magyar nyugdíjasok helyzete ezért európai összevetésben kifejezetten rossz.

A vállalások tükrében a Tisza-kormány

mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe (13. és 14. havi nyugdíj, Nők40), és efelett

és efelett további érdemi intézkedéseket ígér (minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelése, a 120 és 140 ezer forint közötti sávban plusz nyugdíjemelés, 140 ezer forint fölött közelebbről meg nem határozott differenciált nyugdíjemelés, 200 ezer forintos nyugdíjas SZÉP-kártya a 250 ezer ezer forintnál nem magasabb nyugdíjak mellé, 100 ezer forintos nyugdíjas SZÉP-kártya a 250 ezer forintnál magasabb, de 500 ezer forintnál nem magasabb nyugdíjak mellé).

A nyugdíjasok anyagi helyzetének javítását célzó intézkedések mellett további lépéseket is ígérnek (időskorúak járadékának megduplázása, otthonápolási díjak másfélszeresre emelése, 20 ezer nyugdíjasotthoni férőhely létesítése).

Végül, de nem utolsósorban célul tűzik ki a hosszan dolgozó férfiak korábbi nyugdíjba vonulási lehetőségének megteremtését a Férfiak40 program kidolgozása révén.

A Tisza Párt nyugdíjasokat érintő vállalásai

- Megtartják a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

- Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát, ami évi 200 ezer forint támogatást jelent, ha a nyugdíj összege nem éri el a 250 ezer forintot, és évi 100 ezer forint támogatást jelent, ha a nyugdíj összege meghaladja a 250 ezer forintot, de nem éri el az 500 ezer forintot. Ez a nyugdíjasok 97%-át érinti.

- Garantálják, hogy havi 120 ezer forintnál kisebb nyugdíj nem lehet. Ezt a rokkantsági ellátásra is kiterjesztik. Ez 280 ezer nyugdíjast és rokkantsági ellátottat érinthet. (A javaslatban a rokkantsági ellátás helyett "rokkantsági nyugdíj" szerepel, de az már 2012. január 1-jétől megszűnt.)

- A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat havonta plusz 6-12 ezer forinttal emelik. Ez 140 ezer nyugdíjast érinthet.

- A 140 ezer forintnál magasabb nyugdíjakat differenciáltan emelik. (Egyelőre még nem ismert módon.)

- Duplájára emelik az időskorúak járadékát.

- Ötven százalékkal emelik az otthonápolási díjakat.

- Fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét. Jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát. Képzést biztosítanak a közfoglalkoztatottaknak, hogy velük is segítő szolgáltatásokat biztosítsanak az időseknek.

- A nyugdíjasok számára 20 ezer új férőhelyet létesítenek nyugdíjasotthonokban.

- Céljuk, hogy a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulási lehetőséget a férfiak számára is biztosítsák. Ezért a Nők40 tapasztalatai tükrében fokozatosan, és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosításával a Férfiak40 program bevezetését is megvizsgálják.

A nyugdíjrendszert érintő egyes vállalások elemzése

Érdemes a Tisza-vállalások között megkülönböztetni a nyugdíjakat közvetlenül érintő és az időskorú (nem feltétlenül nyugdíjas) személyek helyzetét érintő vállalásokat, hiszen ezek költségvetési fedezetét eltérő forrásokból kell előteremteni.

A nyudíjkasszát érintő vállalások

A 13. és 14. havi nyugdíj megtartása

A Nők40 megtartása, Férfiak40 bevezetésének megvizsgálása

A minimálnyugdíj emelése

Nyugdíjemelési eljárás módosításai

Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése

Más költségvetési forrásokat érintő vállalások

Időskorúak járadékának megduplázása

Otthonápolási díjak másfélszeresre emelése

20 ezer nyugdíjasotthoni férőhely létesítése

A 13. és 14. havi nyugdíjak megtartása

A 13. havi és 14. havi nyugdíj olyan juttatás, amelyet nem támaszt alá járulékfizetés és szolgálati idő, miközben e plusz két havi nyugdíj kifizetésének éves költségvetési igénye (ha 2029-től a 14. havi nyugdíj is teljes összegben jár) kétszer 600 milliárd forintos, összesen 1200 milliárd forintos nagyságrendben mozog, amelyet plusz költségvetési transzferek révén biztosítani kell a jelenleg fokozott kockázatokkal fenyegetett gazdasági helyzetben is.

Ha a 13. havi nyugdíjat nem is érintve a 14. havi nyugdíj kifizethető összegét korlátoznák (például a mindenkori átlagos nyugdíjösszeg, jelenleg 261 ezer forint lehet egy felső határ), akkor biztonságosabban fenntartható lenne ez a plusz juttatás.

A lengyel rendszerben szintén van 13. és 14. havi nyugdíj, de szigorú korlátokkal: a 13. havi nyugdíj egységes, idén minden nyugdíjasnak mintegy 150 ezer forintnak megfelelő nettó összegben, míg a 14. havi nyugdíj kb. 260 ezer forintos bruttó nyugdíjösszegig nettó mintegy 150 ezer forint, 260 és 430 ezer forint bruttó nyugdíjösszeg között a "zlotyt a zlotyért" elv alapján csökkenő összegű, bruttó 430 ezer forint nyugdíj felett pedig nem jár.

Ez a korlátozás azonban a magyar nyugdíjrendszerben méltányosan csak akkor lenne végrehajtható, ha egyúttal a nyugdíjemelési rendszer érdemi reformjára is sor kerülne, ugyanis

jelenleg a 13. és a 14. havi nyugdíj az egyetlen hatékony eszköz a nyugdíjasok elszegényedésének lassítására.

A Nők40 megtartása, Férfiak40 bevezetésének megvizsgálása

A nők kedvezményes nyugdíját az Alaptörvényben engedélyezett pozitív diszkrimináció alapján 2011. január 1-jétől vezették be. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt akkor igényelhető ez a kedvezményes nyugdíj, ha egy nő teljesíti annak kettős időfeltételét: megszerez legalább 40 évi jogosító időt, azon belül pedig megszerez legalább 32 év, munkával szerzett szolgálati időt. A hiányzó legfeljebb 8 év időtartam a gyermeknevelési ellátások folyósítási tartamával szerezhető meg. A kettős időfeltétel teljesülése napját követően a nyugdíjkorhatár betöltéséig bármikor igényelhető a Nők40.

A magyar nyugdíjrendszerben ez az egyetlen nyugdíj, amelyet a korhatár betöltése előtt igénybe lehet venni.

Ráadásul az összegét nem kell csökkenteni amiatt, hogy az érintett nő évekkel a korhatár betöltése előtt felhagy a járulékfizetéssel, és jogosult lesz a járadékra, azaz a nyugdíjra. A Nők40 levonás nélküli teljes nyugdíj, emiatt a modern európai nyugdíjrendszerek körében abszolút hungarikumnak tekinthető.

Minden más rendszerben a korhatár előtt igénybe vehető nyugdíjakat levonás (málusz) terheli, amelynek mértéke jellemzően annyiszor 5%, ahány évvel a korhatár betöltése előtt állapítják meg a jogosult részére a nyugdíját. E logika alapján a Nők40-et 62 éves korától igénybe vevő hölgy nyugdíját élete végéig 15%-os levonás terhelné, ennyivel kisebb lenne a nyugdíja. A külföldi nyugdíjrendszerekben ilyen büntető levonással biztosítják a rendszer biztosításmatematikai egyensúlyát, vagyis az ekvivalencia elv érvényesülését (leegyszerűsítve: a jogosult által élete során fizetett járuléktömeg egyezzen meg az általa igénybe vett járadéktömeggel).

A Nők40 hungarikum jellegét erősíti, hogy a kedvezményes nyugdíj rendkívüli népszerűsége következtében de facto kettős nyugdíjkorhatár alakult ki Magyarországon. A nyugdíjkorhatár nemtől független, az összes olyan EU-tagállam, ahol még eltér a két korhatár, egységesítést tervez. Az egységes nyugdíjkorhatár abból a szempontból a nők érdekeit szolgálja, hogy a nyugdíjrendszerekben nincs olyan kiegészítő eljárás, amely a női várható élettartam hosszától tenné függővé a nyugdíjmegállapítást és a nyugdíjkarbantartást (a nők mindenhol hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, így a hosszabb élettartamra tekintettel kisebb nyugdíj lenne csak megállapítható). Ahol működnek a várható élettartamtól függő automatikus korrekciók, azok születési évjárat szerint, gendersemlegesen vizsgálják a várható élettartamokat (például Svédországban). Magyarországon a nők nyugdíjkorhatára – noha a törvény szerint ugyanúgy 65 év, mint a férfiak esetében – de facto mégis mindössze 62 év körül ingadozik a nők kedvezményes nyugdíjának a tömeges igénybevétele miatt.

Ez duplán kedvezményes a nők számára, hiszen egyrészt nem terheli a korábban – így hosszabb időn át – igénybe vett nyugdíjukat semmilyen levonás, másrészt a 65 éves életkorban várható hosszabb további női élettartam ellenére sem kell a nyugdíj összegét kiigazítani.

A nők magyar nyugdíjhelyzetének vizsgálatához fontos adat, hogy a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltésével nyugdíjba vonuló

hölgyek átlagosan 219 naptári hónapon át,

férfiak 173 naptári hónapon át kapják majd a nyugdíjukat.

Ha a 13. havi és a 14. havi nyugdíj hosszabb távon fennmarad, akkor élete során

egy nő 255 havi,

egy férfi 203 havi

nyugdíjban részesülhet.

A férfiak életük során így összességében 52 havi (4 év 4 havi) nyugdíjjal kevesebbet kapnak, mert a 65 éves korban várható élettartamuk átlagosan 3,8 évvel rövidebb, mint a nőké.

Ha egy hölgy teljesíti a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit, akkor sokkal hosszabb ideig, átlagosan 21 évig részesül majd nyugellátásban, amelynek során a 13. és 14. havi nyugdíjakat is számítva összesen 295 havi nyugdíjat kap kézhez (a Nők40-et jellemzően 2,8 évvel a korhatár betöltése előtt, 62,2 éves korukban igénylik az érintett hölgyek). A férfiakhoz képest egy Nők40-ben részesülő hölgy élete során átlagosan 92 havi (7 év 8 havi) ellátással többet kap.

Az élethossziglan mért nyugdíjpénz-áramlás alapján egy nő átlagosan 9,3%-kal, egy kedvezményes nyugdíjban részesülő nő 19,5%-kal nagyobb összeget kaphat saját jogú nyugdíjként, mint egy férfi.

A férfiak kedvezményes nyugdíja melletti legfőbb érv így nyilván az lehet, hogy a várható élettartamuk valóban jelentősen rövidebb, mint a nőké, így ők a nyugdíjrendszer relatív vesztesei. Magyarország teljes lakosságának (9.604.000 fő) 48%-a férfi, ez az arány csökken a 65 év feletti korcsoportokban 38,4%-ra. Így a nők egész népességre vetített 52%-os többsége a 65 pluszos korosztályokban 61,6%-ra nő.

A férfiak kedvezményes nyugdíjának a Nők40 mintájára történő bevezetése ennek ellenére a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát veszélyeztető, rendkívül kockázatos vállalkozás lenne.

A férfi kedvezményes nyugdíjat a legjobb esetben is 43 évi jogosító időhöz kellene kötni. Ha a beszámítható szolgálati idők közül ugyanazokat a tartamokat vennénk ki, mint a nők esetében, akkor a legkorábban jellemzően azok a férfiak élhetnének a lehetőséggel, akik a szakmunkásképző/középiskola után rögtön dolgozni kezdtek és a sorkatonai szolgálaton kívül (ennek tartamát egy férfi kedvezményes nyugdíjra jogosító időben nyilván figyelembe kellene venni) nem is szakították meg a munkaviszonyukat.

A 2022-es teljes népszámlálás adatai szerint a 60-64 éves férfiak létszáma 261 ezer fő, elsősorban közülük kerülhetnének ki a kedvezményes nyugdíj potenciális jogosultjai. (A 60-64 éves nők létszáma 304 ezer fő, ha még nem igényelték a Nők40-et, akkor elsősorban közülük kerülhetnek ki a Nők40 kedvezményezettjei a következő néhány évben.)

A létszámadatok tükrében a férfiak kedvezményes nyugdíja potenciálisan a Nők40-re fordított nyugdíjkiadás akár 86%-ába is kerülhetne, vagyis (idei értéken) meghaladhatná a 470 milliárd forintos tételt. E tekintetben azt se felejtsük el, hogy a férfiak esetében a kedvezményes nyugdíj összegének kiszámításához átlagosan 17%-kal magasabb nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni, ennek következtében a kedvezményes férfinyugdíj átlagos összege jelentősen magasabb lenne, mint a Nők40 átlagos összege.

Megteremthető lenne-e a fedezet erre a lényegében 15. havi nyugdíjjal felérő plusz terhelésre?

A kérdés nyilván költői, hiszen a Nők40, a 13. és a teljes 14. havi nyugdíj költségigénye együttesen már 1800 milliárd forintos (három havi plusz nyugdíjjal felérő) kiadást generál minden évben – ehhez egy negyedik plusz havi tétel beemelése veszélyezteti az egész rendszer finanszírozhatóságát.

A megoldás mindkét nem számára a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének a megteremtése lehet – de ennek következménye az lenne, hogy a Nők40 a jelenlegi formájában megszűnne, és a kedvezményes nyugdíjakat levonás terhelné: annyiszor 4-5% mértékű málusz, ahány évvel a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése előtt kezdődne a nyugdíj folyósítása. A nők javára ez esetben úgy biztosítható az alkotmányos pozitív diszkrimináció, hogy az ő kedvezményes nyugdíjukat kisebb mértékű elvonás terhelné. A Tisza Párt célja a férfiak kedvezményes nyugdíja megteremtésére célszerűen csak ebben az összefüggésben vizsgálható.

A minimálnyugdíj emelése, a 120-140 ezer Ft közötti sávban kiegészítő emelés, a 140 ezer forint Ft sávban differenciált emelés

A Magyarországon 2007 óta, azaz 19 éve változatlan összegben bebetonozott, havi 28.500 forint összegű minimálnyugdíj helyett nyilván célszerű az öregségi nyugdíj legkisebb összegét életszerűen meghatározni. (A 28.500 forintos minimálnyugdíjnak a nyugdíjrendszerben ténylegesen csak a nemzetközi nyugdíjmegállapítás terén maradt némi gyakorlati jelentősége.)

A Tisza által vállalt érdemi minimálnyugdíj-emelésnek egyértelműen az a célja, hogy 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat (és rokkantsági ellátást, de annak fedezetét az Egészségbiztosítási Alapban kell megteremteni) senki ne kaphasson Magyarországon. Ennél kisebb nyugdíjat jelenleg mintegy 225 ezer öregségi nyugdíjas kap, az ő számukra érdemi segítség lehet a nyugdíjuk 120 ezer forintra emelése.

A 120 és 140 ezer forint közötti sávban (kb. 125 ezer öregségi nyugdíj tartozik ide) vállalt 6-12 ezer forintos kiegészítő nyugdíjemelés túlzottan kisléptékű beavatkozás, ehelyett a teljes nyugdíjemelési rendszer átalakítása elengedhetetlen a nyugdíjak valódi értékállósága biztosításának érdekében. A helyzet nyilván további elemzésre szorul a Tisza szerint is, ezért is nem tisztázták a 140 ezer forint feletti nyugdíjak tekintetében vállalt "differenciált nyugdíjemelés" mibenlétét.

Ezeknek a vállalásoknak mindenképpen elhárítandó hiányossága a küszöbértékek (120, 140 ezer forint) mechanikus rögzítése. Ezeknek a küszöbértékeknek minimum az inflációval, de még inkább az országos nettó átlagkereset növekedésének ütemével együtt kell mozogniuk, hogy ne értéktelenedjenek el az intézkedés hatásai.

Emellett a minimálnyugdíjat célszerűbb felhúzni a mindenkori mélyszegénységi határig (amely idén 140 ezer forint körüli érték, ez is évente változik), a kiegészítő nyugdíjemelést pedig a mélyszegénységi és a relatív szegénységi küszöbök közötti sávban (idén 140-180 ezer forint között, de ez is évente változik) végrehajtani.

Mindenesetre a jelenlegi vállalások végrehajtása (minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelése és a 120-140 ezer forint közötti nyugdíjak kiegészítő emelése) a nyugdíjköltségvetésben mintegy 205 milliárd forintos plusz kiadással járna, egy finomított és mozgó küszöböket tartalmazó verzió a választott megoldástól függő többletigényt generálhat. A jelenleg 140 ezer forint feletti nyugdíjak tekintetében ígért differenciált emelés plusz költségigényéről nem lehet becslést tenni, mert nem ismert a differenciált emelésre vonatkozó konkrét elképzelés.

A nyugdíjasok elszegényedését érdemben lassítani képes nyugdíjemelés azonban csak az emelési paradigma megváltoztatásával érhető el.

A nyugdíjak keresetektől való leszakadása, vagyis a nyugdíjasok relatív elszegényedése minden olyan évben nő, amikor a keresetek gyorsabban nőnek, mint az infláció, márpedig az elmúlt másfél évtizedben szinte minden évben ez volt a helyzet, még az elszabadult infláció két évében is alig volt kisebb a nettó keresetek nominális növekedésének az üteme, mint az infláció emelkedése.

Ennek a helyzetnek a megoldására olyan években, amikor az országos nettó átlagkereset nominális növekedési üteme magasabb, mint az infláció emelkedése, vegyes indexálással kell a nyugdíjakat emelni, vagyis az infláció mértéke mellett a nettó keresetnövekedés mértékét is figyelembe kell venni a nyugdíjemelés százalékos mértéke meghatározásához. A modern nyugdíjemelési rendszerekben az infláció 100%-a mellett a nettó reálkereset növekedés 20-50%-ával is emelik pluszban a nyugdíjakat.

Ha egy adott évben az infláció emelkedése magasabb lenne, mint a keresetnövekedés (ez egy növekvő gazdaságban rendkívül valószínűtlen, recesszió idején azonban előfordulhat), akkor csak az infláció vezérelné a nyugdíjemelést.

A magyar nyugdíjrendszer egyik legnagyobb baja, hogy a nyugdíjemelés jelenlegi rendszerében sem a korábban megállapított nyugdíjak leszakadó értékét, sem pedig a mélyszegénységbe (a legalsó jövedelmi decilisbe) csúszott nyugdíjasok nyugdíját nem kompenzálják külön. Ezeken a problémákon a Tisza vállalásai részben enyhíthetnek.

A tényleges megoldáshoz egy további emelési korrekciós tényező bevezetése is szükséges lehet, ennek révén a korábbi években megállapított és a nyugdíjemelés anomáliái miatt méltánytalanul csökkenő összegű nyugdíjak összegét a valorizációt figyelembe vevő korrekciós növelési tényezővel is emelni szükséges (korábban, 2005-ben már rákényszerült az akkori kormányzat, hogy az addig felhalmozódott és elviselhetetlen mértékűvé fokozódott lemaradások enyhítésére általános korrekciós emelést vezessen be, ezt a kényszert lehet megelőzni a rendszeres valorizációs karbantartással).

Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése

A nyugdíjas SZÉP-kártya

200 ezer forint összegben járna azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 250 ezer forintot. Ők mintegy 1,3 millióan vannak az öregségi nyugdíjasok körében, részükre a SZÉP-kártya kb. 260 milliárd forint plusz költséget generálna minden évben;

100 ezer forint összegben járna azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a nyugdíja meghaladja a 250 ezer forintot, de nem haladja meg az 500 ezer forintot. Ők mintegy 640 ezren vannak az öregségi nyugdíjasok körében, részükre a SZÉP-kártya kb. 64 milliárd forint plusz költséget generálna minden évben.

Összesen a nyugdíjas SZÉP-kártya mintegy 325 milliárd forintba kerülhet.

Ha elfogadjuk, hogy kártyás juttatásban kell részesíteni a nyugdíjasokat, akkor az első hiányosság e tekintetben is a küszöbértékek merev rögzítése. Ezeknek a küszöbértékeknek minimum az inflációval, de még inkább az országos nettó átlagkereset növekedésének ütemével együtt kell mozogniuk, hogy ne értéktelenedjenek el az intézkedés hatásai.

A nyugdíjasok helyzetét érdemben javítani azonban sokkal hatékonyabb a nyugdíjba beépülő pótlólagos nyugdíjemelés révén, mintsem kártyás különjuttatással.

A nyugdíjas SZÉP-kártyára vonatkozó vállalás teljesítéséhez szükséges legalább 325 milliárd forint plusz kiadás mintegy 5 százalékpontos plusz nyugdíjemelést is finanszírozhatna. Ennek sávos megosztásával 250 ezer forintig például plusz 6 százalékponttal, 250 és 500 ezer forint között 4 százalékponttal lenne növelhető a nyugdíjemelés mértéke. Természetesen a küszöbértékeket ez esetben sem célszerű mechanikusan rögzíteni. E megoldás révén a kártyás juttatás logisztikája által megkövetelt évi akár tízmilliárd forintos tétel is megspórolható, illetve a nyugdíjemelés további növelésére lenne fordítható.

További vállalások

Az időskorúak járadékának megduplázása, az otthonápolási díjak másfélszeresre emelése és a 20 ezer nyugdíjasotthoni férőhely létesítése szintén rendkívül fontos Tisza-vállalások, de nem a nyugdíjköltségvetést érintik, ezért ebben az elemzésemben nem térek ki rájuk.

A kétrészes cikksorozat következő részében azt vizsgálom meg, hogy a Tisza Párt vállalásai vajon felérnek-e egy nyugdíjreformmal.

