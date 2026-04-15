LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának
Gazdaság

Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának

Portfolio
A világ legnagyobb elektromos autóhoz akkumulátorokat gyártó vállalata, a kínai CATL 30 milliárd jüanos (4,4 milliárd dolláros) beruházással hoz létre bányászati leányvállalatot - számolt be a South China Morning Post.

A sencseni tőzsdének benyújtott tájékoztató szerint az új befektetési részleg jól illeszkedik a vállalat hosszú távú növekedési stratégiájába. Fő célja a meglévő bányászati eszközök integrálása, valamint hazai és külföldi, magas minőségű nyersanyag-kitermelési projektek megszerzése. Ezzel a lépéssel

a CATL az alaptevékenységéhez szükséges nyersanyagok stabil ellátását kívánja garantálni.

A fucsieni székhelyű társaság az első negyedévben 20,74 milliárd jüan nettó nyereséget ért el. Ez 48,5 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, egyben jelentősen felülmúlta a Bloomberg által összesített, 17,6 milliárd jüanos elemzői konszenzust is.

A közel-keleti válság következtében a Brent nyersolaj ára több mint 30 százalékot emelkedett, és a 100 dolláros szint közelében stabilizálódott. Ez a drágulás az autóvásárlókat egyre inkább az elektromos járművek felé terelte, miközben a megújulóenergia-projektek száma is világszerte megugrott. Mindez jelentősen felfuttatja az energiatároló rendszerek iránti keresletet, amelyek az akkumulátorokon túl energiamenedzsment-szoftvereket, invertereket és szabályozórendszereket is magukban foglalnak.

- mondta Ting Haj-feng, a sanghaji Integrity pénzügyi tanácsadó cég szakértője. Hozzátette, hogy a vállalat a tervezett felvásárlási hullámmal az értéklánc elején pozicionálja magát, ezzel is alátámasztva a jövőben várható növekedését.

