Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának

A sencseni tőzsdének benyújtott tájékoztató szerint az új befektetési részleg jól illeszkedik a vállalat hosszú távú növekedési stratégiájába. Fő célja a meglévő bányászati eszközök integrálása, valamint hazai és külföldi, magas minőségű nyersanyag-kitermelési projektek megszerzése. Ezzel a lépéssel

a CATL az alaptevékenységéhez szükséges nyersanyagok stabil ellátását kívánja garantálni.

A fucsieni székhelyű társaság az első negyedévben 20,74 milliárd jüan nettó nyereséget ért el. Ez 48,5 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, egyben jelentősen felülmúlta a Bloomberg által összesített, 17,6 milliárd jüanos elemzői konszenzust is.

A közel-keleti válság következtében a Brent nyersolaj ára több mint 30 százalékot emelkedett, és a 100 dolláros szint közelében stabilizálódott. Ez a drágulás az autóvásárlókat egyre inkább az elektromos járművek felé terelte, miközben a megújulóenergia-projektek száma is világszerte megugrott. Mindez jelentősen felfuttatja az energiatároló rendszerek iránti keresletet, amelyek az akkumulátorokon túl energiamenedzsment-szoftvereket, invertereket és szabályozórendszereket is magukban foglalnak.

Az akkumulátorgyártó óriás komoly növekedési lehetőségeket szimatolt ki

- mondta Ting Haj-feng, a sanghaji Integrity pénzügyi tanácsadó cég szakértője. Hozzátette, hogy a vállalat a tervezett felvásárlási hullámmal az értéklánc elején pozicionálja magát, ezzel is alátámasztva a jövőben várható növekedését.

Címlapkép forrása: Nicolo Lanfranchi/Bloomberg via Getty Images