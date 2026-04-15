LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.84%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Orbán Viktor korábban a legrosszabbtól tartott, most érdekes időzítéssel vonul le a magyar hadsereg
Gazdaság

Orbán Viktor korábban a legrosszabbtól tartott, most érdekes időzítéssel vonul le a magyar hadsereg

A Magyar Honvédség fokozatosan kivonja azt a mintegy hatszáz katonát, akiket a kritikus hazai energetikai létesítmények védelmére vezényeltek ki. A lépésre azért kerülhet sor, mert az üzemeltető cégek időközben saját hatáskörben is megerősítették a biztonsági rendszereiket.

 A Telex emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még február végén rendelte el a kiemelt energiaipari infrastruktúra katonai biztosítását. A döntést az úgynevezett ukrán blokáddal indokolta, amelyen keresztül Kijev nyomást akart gyakorolni Magyarországra és Szlovákiára. A kormányfő akkori tájékoztatása szerint a csapatok kivezénylésére a magyar energiarendszer megzavarására irányuló, esetleges ukrán szabotázsakciók miatt volt szükség. A fokozott készültséget az is indokolta, hogy korábban gyanús tárgyakat találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében, a szerbiai Oromhegyesnél.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a haderő eddig nagyjából hatszáz fővel látta el az őrzés-védelmi feladatokat.

Mivel az érintett vállalatok azóta felülvizsgálták és saját erőből fokozták a létesítmények védelmét, az Energiaügyi Minisztérium a továbbiakban már nem tart igényt a katonai jelenlétre. Ennek megfelelően a honvédség szerdától megkezdi az állomány fokozatos csökkentését, és levonul az érintett helyszínekről.

Érdekes, hogy a Tisza elsöprő győzelmévle végződő parlamenti választások után alig 3 nappal született meg ez a döntés.

Címlapkép: A Paksi Atomerőmű védelmére vezényelt raj eligazítása 2026. március 1-jén. Forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás

