Óriási pénzek várnak Magyarországra, de vészesen ketyeg az óra

A magyar országgyűlésben a vasárnapi választáson szerzett minősített többség jelentős mozgásteret biztosít a Tisza Párt számára az intézményi reformok végrehajtásához. Az új kormánynak mindazonáltal számos kihívással kell szembenéznie, többek között a gazdaság fellendítéséhez elengedhetetlen uniós források felszabadításával és az államháztartás konszolidációjával. Eközben továbbra is prioritás marad a Kínával az elektromos mobilitás területén kialakított partnerség, írja a BNP Paribas friss elemzésében.

A kétharmados többség előnyei

98,52 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt 136, a Fidesz-KDNP 57, a szélsőjobb Mi Hazánk pedig 6 mandátummal rendelkezik majd az új országgyűlésben. (A megszerzett mandátumok között Zala vármegye, 02. számú egyéni választókerületben újraszámolás zajlik, ami várhatóan a nap végéig lezárul. A levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása várhatóan szombaton fejeződik be.)

„A választási részvétel rekordszintű, 79,6%-os aránya (szemben a 2022-es 69,6%-kal) jól tükrözi a választás tétjének nagyságát,” írja Cynthia Kalasopatan Antoine, a BNP Paribas Közép-Európával foglalkozó elemzője. Megjegyzi, hogy „ez az ideális forgatókönyv” Magyar Péter kormánya számára.

Az Alaptörvény értelmében az új Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnöknek a választást követő harminc napon belül kell összehívnia. Bár az időpont kijelölése kizárólag az államfő hatásköre, a bevett gyakorlat szerint ehhez meg kell várnia a választás jogerős végeredményét. Ennek hivatalos megállapítására a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb május 4-ig van ideje. Négy éve április 3-án volt a választás, az NVB április 16-án állapította meg az eredményt, és május 2-ára hívta össze Áder János az alakuló ülést.

Az elemző emlékeztet, hogy a kétharmados többség elengedhetetlen minden alkotmánymódosításhoz, és

biztosítja a jövőbeli kormány számára a gazdasági és intézményi reformok végrehajtásához szükséges mozgásteret.

Azt is hozzáteszi, hogy Magyarország jelenleg a közép-európai országok közül az utolsó helyen áll a kormányzás terén, utalva arra, hogy Magyarország a korrupció ellen küzdő nemzetközi szervezet, a Transparency International friss, 2025-ös Korrupció Érzékelési Indexében (CPI) a valaha mért legrosszabb pontszámot és leggyengébb helyezést kapta. Magyarország a globális rangsorban a 84. helyet szerezte meg, amivel továbbra is az EU legkorruptabb tagállamának számít, igaz ezúttal nem egyedül, hanem Bulgáriával együtt osztozik az uniós rangsor utolsó helyén. Az Economist Intelligence Unit (EIU) 2025-ös Demokrácia Indexében Magyarország „hiányos demokráciaként”, öt helyet csúszva, 55. lett a 167 országot számláló listán.

Kalasopatan Antoine négy jelentős, ám kezelhető gazdasági kihívást emelt ki elemzésében:

az EU-s források fokozatos felszabadítását,

az idő szorítását,

a gyenge gazdasági növekedés beindításának szükségességét, valamint

a Tisza Párt által megígért költségvetési konszolidációt.

Nagyon kellenek az EU-s pénzek

Az elemző szerint a kétharmados többség és a Tisza intézményi reformok iránti elkötelezettsége lehetővé tehetik, hogy a következő hónapok során elkezdjék felszabadítani a jogállamisági problémák miatt befagyasztott uniós pénteket. (19 milliárd euróról, az ország GDP-jánek mintegy 8,8 százalékáról beszélünk.)

Figyelmeztet, hogy az európai források átutalását – különösen a helyreállítási és ellenállóképességi programhoz (RRF) kapcsolódóakat (10,4 milliárd euró, a GDP 4,8%-a) –

2026. DECEMBER 31-IG KELL LEZÁRNI, ÉS MINDEN MÉRFÖLDKÖVET 2026. AUGUSZTUS 31-IG TELJESÍTENI KELL.



Jelenleg a Magyarországnak szánt források 91,3%-a még mindig átutalásra vár, és véglegesen elveszhet, ha a reformokat nem hagyják jóvá időben. Ehhez képest a régió többi országa már felhasználta az RRF pénzek mintegy felét, emlékeztet.

Magyar Péter kormányzata ezeket az erőforrásokat akarja használni a 2022 óta meredeken visszaeső beruházások fellendítésére és a növekedés támogatására. Az elemző kiemeli, hogy

a kormány egy meggyengült gazdaságot örököl (több évnyi gyenge növekedés után), amelynek emellett a közel-keleti konfliktus következményeivel is meg kell küzdenie.

Az infláció márciusban ismét emelkedni kezdett (éves szinten +1,8%, szemben a februári 1,4%-kal), és várhatóan a következő hónapokban tovább gyorsul, bár a kormány által bevezetett üzemanyagár-plafon és az adócsökkentések várhatóan segítenek majd az inflációs nyomás mérséklésében, írja Kalasopatan Antoine.

Az elemző szerint az európai források folyósítása várhatóan némi enyhülést hoz az államháztartás számára, de nem gondolja, hogy az új kormány rövid távon jelentősen képes lesz csökkenteni a közkiadásokat. Emlékeztet, hogy a Tisza prioritásai közé tartozik az egészségügy, az oktatás és a nagyvonalú szociális ellátások fenntartása.

Államháztartási konszolidáció

A BNP Paribas szerint 2026-ban Magyarország költségvetési hiánya a GDP 5%-a közelében maradhat, és rövid távon további emelkedést várnak a GDP arányos államadósságban, ami 2025-ben 74,6%-kal a legmagasabb volt Közép-Európában.

Az államháztartás romlása fékezheti a jövőbeli kormány ambiciózus gazdasági programját

- figyelmeztet. Ezzel együtt azt gondolja, hogy a kormány ki fog tartani a közpénzügyek középtávú konszolidációjára irányuló elkötelezettsége mellett, hogy eleget tegyen a választási programjában 2030-ra kitűzött költségvetési céloknak, valamint az euróövezethez való csatlakozás feltételeinek.

Ez az elkötelezettség segíthet nemcsak abban hogy a befektetők kevésbé lássák kockázatosnak az országot, de abban is hogy csökkenjenek a jelenleg Közép-Európa legmagasabbjai közé tartozó magyar állampapírok hozamok, írja az elemző.

Kapcsolatok Kínával, az EU-val és Oroszországgal

Magyarország már évek óta erős mágnesként vonzza a közvetlen külföldi befektetéseket (beáramló FDI: 6,8 milliárd euró, a GDP 3,2%-a 2025-ben), amelyek jelentős része az autóipari szektorba irányul.

Az ország a kínai autóipari befektetések egyik régiós központja, és várhatóan Kína továbbra is Magyarország egyik legfontosabb partnere marad, írja a elemző.

Középtávon nem vár változást az ország elektromos mobilitásra vonatkozó nemzeti stratégiájában. Éppen ellenkezőleg. Véleménye szerint a közel-keleti háború valószínűleg megerősíti ezt a stratégiai pozíciót. Emlékeztet, hogy idén várhatóan megkezdi működését a szegedi BYD-gyár.

A piaci konszenzusnak megfelelően Kalasopatan Antoine is arra számít, hogy a Tisza győzelme segíti majd a Magyarország és az EU között évek óta fennálló feszült kapcsolat kisimításában, és lehetővé teszi az Ukrajnának szánt, Orbán Viktor által blokkolt 90 milliárd eurós hitel kifizetését.

Az elemző szerint rövid távon fennmarad nemcsak Magyarország orosz energiafüggősége, de a két ország közti szoros gazdasági kapcsolat is, különösen az energetikai szektorban. Emlékeztet, hogy Magyarország kőolaj ellátásának 80,3%-a, gázellátásának 77,3%-a Oroszországból származik.

Bár a Tisza Párt választási programja azonban azt célozza, hogy 2035-re csökkentsék az orosz energiaellátástól való függőséget,

a Közel-Keleten zajló konfliktus azonban meghosszabbíthatja ezt az átmenetet

- zárja elemzését Cynthia Kalasopatan Antoine.

