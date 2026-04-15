LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Pontot tettek a Magyar Péter ellen indított bennfentes kereskedelmi ügy végére: érdekes pillanatban zárták le a nyomozást
Pontot tettek a Magyar Péter ellen indított bennfentes kereskedelmi ügy végére: érdekes pillanatban zárták le a nyomozást

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Péterhez köthető, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás lezárásáról szóló, március 23-i döntést csak a választások után hozták nyilvánosságra.

Kovács Katalin, a főügyészség szóvivője az Economx megkeresésére megerősítette a határozat tényét. Elmondta, hogy a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, ezért ejtették az ügyet.

A nyomozás előzménye az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi vizsgálatának lezárását követően, tavaly novemberben Budai Gyula feljelentést tett. Bár a legfőbb ügyész február végén még arról tájékoztatott, hogy az eljárás a felderítési szakaszban jár,

a hatóság végül alig két héttel a választások előtt lezárta a nyomozást.

Women's Money & Mindset Day 2026

