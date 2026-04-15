Pontot tettek a Magyar Péter ellen indított bennfentes kereskedelmi ügy végére: érdekes pillanatban zárták le a nyomozást

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Péterhez köthető, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás lezárásáról szóló, március 23-i döntést csak a választások után hozták nyilvánosságra.

Kovács Katalin, a főügyészség szóvivője az Economx megkeresésére megerősítette a határozat tényét. Elmondta, hogy a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, ezért ejtették az ügyet.

A nyomozás előzménye az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi vizsgálatának lezárását követően, tavaly novemberben Budai Gyula feljelentést tett. Bár a legfőbb ügyész február végén még arról tájékoztatott, hogy az eljárás a felderítési szakaszban jár,

a hatóság végül alig két héttel a választások előtt lezárta a nyomozást.

