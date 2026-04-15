Szeszélyes idő jöhet csütörtökre

Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé eleinte nedves, majd szárazabb légtömegek érkeznek, a felhős időszakok mellett egyre több napsütésre van kilátás. Ennek köszönhetően Reggelig változóan felhős idő várható többnyire gyengén vagy közepesen felhős éggel.
Csütörtökön a felhőzet gomolyosodik, illetve gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható.
A korábbi előrejelzésekhez képest néhol zápor is előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, csak csütörtökön napközben élénkülhet meg időnként az északi, északnyugati szél.
- A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 12 fok között változik.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 24 fok között alakul.
A HungaroMet arról is beszámolt, hogy Európai szinten Délnyugat felől anticiklon húzódik a Pireneusi-félszigeten át Németország irányába, illetve Európa északkeleti részén is magasnyomás alakítja az időjárást. Így ezeken a helyeken többnyire napos, száraz az idő. Azonban amíg Délnyugat-Európában több helyen 20, 25 fok közé melegszik fel a levegő, Oroszország európai részének északi felén 10 fok alatt marad a hőmérséklet, sőt a legészakibb részeken a 0 fokot sem éri el.
Ezzel szemben az Atlanti-óceán felett markáns ciklon örvénylik, amelynek frontális felhőzete és csapadéka Izlandot és a Brit-szigeteket éri el. Ugyancsak ciklon található a Fekete-tengertől északra, ami a Kelet-európai-síkság nagy részén okoz felhős, sok helyen esős időt.
Dél-Skandináviától Lengyelországon és Közép-Európán át a Földközi-tenger középső részéig egy szétesőben lévő frontrendszer miatt szintén felhős az idő, Olaszország térségében nagy számban alakulnak ki zivatarok, amelyek még az éjszaka folyamán is megmaradnak. E térség keleti oldalán meleg légtömeg áramlik, ami miatt a Balkán-félsziget nyugati részén 23, 28, ettől kissé északra és keletre 13, 21 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A torzított verseny ára: miért marad le Magyarország?
Nincsenek meg az egyenlő verseny feltételei.
Megszólaltak az oroszok: lángba borítja a levegőben a drónokat az új csodafegyverük, de van egy nagy bökkenő
Igen, ez tényleg egy lézerfegyver.
Meglépi a Nyugat: hatalmas fegyvergyártás indul egy európai országban Ukrajna megmentésére
A NATO-nak ugyanúgy szüksége van a rakétákra, mint Kijevnek.
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Sorra semmisülnek meg a rendszerek.
Kellemetlen igazságra derült fény a harctereken: teljesen új fegyverekbe önti a pénzt az amerikai hadsereg
Kellenek az olcsó elfogórakéták.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Az európai illiberalizmus sablonja meggyűrődött ugyan, de a jogállamiság helyreállításához hosszú és göröngyös út vezet
Érdemes megnézni a lengyel példát
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.