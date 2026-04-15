LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.91%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Szeszélyes idő jöhet csütörtökre
Szeszélyes idő jöhet csütörtökre

Magyarországon csütörtökön igen változékony időre lehet számítani: a gomolyfelhők és többórás napsütés mellett helyenként záporok is kialakulhatnak, miközben a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A Kárpát-medence fölött átvonuló, széteső frontrendszer Európa nagy részén is változatos időt okoz, a napos, meleg délnyugati térségektől a csapadékosabb közép- és kelet-európai régiókig - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé eleinte nedves, majd szárazabb légtömegek érkeznek, a felhős időszakok mellett egyre több napsütésre van kilátás. Ennek köszönhetően Reggelig változóan felhős idő várható többnyire gyengén vagy közepesen felhős éggel.

Csütörtökön a felhőzet gomolyosodik, illetve gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható.

A korábbi előrejelzésekhez képest néhol zápor is előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, csak csütörtökön napközben élénkülhet meg időnként az északi, északnyugati szél.

  • A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 12 fok között változik.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 24 fok között alakul.

A HungaroMet arról is beszámolt, hogy Európai szinten Délnyugat felől anticiklon húzódik a Pireneusi-félszigeten át Németország irányába, illetve Európa északkeleti részén is magasnyomás alakítja az időjárást. Így ezeken a helyeken többnyire napos, száraz az idő. Azonban amíg Délnyugat-Európában több helyen 20, 25 fok közé melegszik fel a levegő, Oroszország európai részének északi felén 10 fok alatt marad a hőmérséklet, sőt a legészakibb részeken a 0 fokot sem éri el.

Ezzel szemben az Atlanti-óceán felett markáns ciklon örvénylik, amelynek frontális felhőzete és csapadéka Izlandot és a Brit-szigeteket éri el. Ugyancsak ciklon található a Fekete-tengertől északra, ami a Kelet-európai-síkság nagy részén okoz felhős, sok helyen esős időt.

Dél-Skandináviától Lengyelországon és Közép-Európán át a Földközi-tenger középső részéig egy szétesőben lévő frontrendszer miatt szintén felhős az idő, Olaszország térségében nagy számban alakulnak ki zivatarok, amelyek még az éjszaka folyamán is megmaradnak. E térség keleti oldalán meleg légtömeg áramlik, ami miatt a Balkán-félsziget nyugati részén 23, 28, ettől kissé északra és keletre 13, 21 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

