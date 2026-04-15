Választás 2026: Célegyenesben a Tisza Párt kormányzati felkészülése, Magyar Péter fontos üzeneteket mondott

A Telexnek sikerült elcsípnie Nagy Márton minisztert szerda reggel.

Én alapvetően szakembernek tartom magamat. Egy politikai állást választottam, ennek minden következményével együtt” – mondta a lapnak Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszter a Karmelitánál a kormány gazdasági előrejelzéseiről. Állítása szerint nem voltak elrugaszkodott előrejelzések a gazdasági növekedés tekintetében.

A vagyonosodási vizsgálatokról azt mondta Nagy Márton, hogy nincs miért aggódnia.

„Én azt gondolom, hogy az NGM [Nemzetgazdasági Minisztérium] megfelelően végezte a dolgát, a törvényi kereteknek megfelelően” – fogalmazott. Majd arról beszélt, hogy ő egy piaci ember, és tudja hogy kell értékelni egy vagyonelemet, akár eladnak, akár megvesznek „Én nem gondolom, hogy a minisztérium ezen túllépett” – tette hozzá. Arra a kérdésre Nagy Márton már nem válaszolt, hogy neki mi a felelőssége a Fidesz választási vereségében.