LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Választás 2026: kulcsfontosságú tárgyalások jönnek
Gazdaság

Választás 2026: kulcsfontosságú tárgyalások jönnek

Portfolio
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút ad a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után.

Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Megosztás

Már a szerda reggeli, délelőtti órák sűrűnek ígérkeznek. A közmédiának ad interjút Magyar Péter korán reggel, majd Sulyok Tamással egyeztet. Ez utóbbi eseményt övezi a legnagyobb várakozás, két okból is, ugyanis az államfő akár már ezen találkozó alkalmával is kifejezheti egyértelműen azt a szándékát, hogy Magyar Pétert tekinti a kormányalakítás várományosának; másrészt pedig szóba kerülhet a leendő miniszterelnök felszólítása, amelyben az államfőt lemondásra szólította fel.

Kapcsolódó cikkünk

Ami kedden történt

A hazai és nemzetközi színtéren is zajlanak az események a vasárnapi parlamenti választást követően, amely a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados győzelmével végződött. A szavazatok feldolgozottsága 98,5%-on áll.

A következő leendő miniszterelnök már kedden fontos egyeztetéseket folytatott (például Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, valamint Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel), és Donald Trump amerikai elnök, valamint a Kreml is megszólalt a magyar választás eredményéről.

Közben a forint ereje kitart, a kötvényhozamok tovább csökkentek, és máris megérkeztek

az első kulcsfontosságú nemzetközi reakciók az új kormány felállása és tervei kapcsán.

  • Az EKB elnökét kérdezték az új magyar kormány euróbevezetési szándékáról és alapvetően pozitívan nyilatkozott.
  • Mindhárom kiemelten figyelt nemzetközi hitelminősítő kiadta az első értékelését a választások eredményéről. A Fitch hétfő esti megszólalása után kedd délután a Moody's majd az S&P is közzétette közleményét.

És az is körvonalazódik már most, hogy az egyik legfontosabb akut helyzet kezelése az üzemanyagok piacához fog kapcsolódni.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Megosztás

Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Utoljára a 2010-es évek elején került sor jelentősebb átalakításokra a magyar nyugdíjrendszerben, azóta (a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésén kívül) érdemben nem változtattak a nyugdíjrendszer működésén az Orbán-kormányok. A Tisza ambiciózus nyugdíjprogrammal kezelné az évtizedes feszültségeket: 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, akár évi 200 ezer forint értékű nyugdíjas SZÉP-kártyát, a béremelkedést is figyelembe vevő nyugdíjemelést, új idősotthonok százait ígérte a nyugdíjasoknak, miközben a Nők40 mintájára a "Férfi40" lehetősége is felmerült. Magyar Péter kormányának a klasszikus problémával kell megküzdenie: minden, ami népszerű, az egyben rémületesen drága is a költségvetésnek – márpedig a Tisza célja nem lehet más, mint hogy a maga oldalára állítsa a magyar nyugdíjasok kétmillió főt számláló táborát.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Ahogy arra számítani lehetett, továbbra sincsen még végleges eredménye a választásoknak. Az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt még mozog az eredmény, 4 egyéni választókerület sorsa is egy csupán egy hajszálon múlik. Időközben kiderült, hogy Magyar Péter szerda reggel dupla interjút ad a közmédiának, valamint Orbán Anitát Romániába invitálta a külügyminiszter. Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility