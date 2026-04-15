Választás 2026: kulcsfontosságú tárgyalások jönnek

Már a szerda reggeli, délelőtti órák sűrűnek ígérkeznek. A közmédiának ad interjút Magyar Péter korán reggel, majd Sulyok Tamással egyeztet. Ez utóbbi eseményt övezi a legnagyobb várakozás, két okból is, ugyanis az államfő akár már ezen találkozó alkalmával is kifejezheti egyértelműen azt a szándékát, hogy Magyar Pétert tekinti a kormányalakítás várományosának; másrészt pedig szóba kerülhet a leendő miniszterelnök felszólítása, amelyben az államfőt lemondásra szólította fel.

Ami kedden történt

A hazai és nemzetközi színtéren is zajlanak az események a vasárnapi parlamenti választást követően, amely a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados győzelmével végződött. A szavazatok feldolgozottsága 98,5%-on áll.

A következő leendő miniszterelnök már kedden fontos egyeztetéseket folytatott (például Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, valamint Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel), és Donald Trump amerikai elnök, valamint a Kreml is megszólalt a magyar választás eredményéről.

Közben a forint ereje kitart, a kötvényhozamok tovább csökkentek, és máris megérkeztek

az első kulcsfontosságú nemzetközi reakciók az új kormány felállása és tervei kapcsán.

Az EKB elnökét kérdezték az új magyar kormány euróbevezetési szándékáról és alapvetően pozitívan nyilatkozott.

Mindhárom kiemelten figyelt nemzetközi hitelminősítő kiadta az első értékelését a választások eredményéről. A Fitch hétfő esti megszólalása után kedd délután a Moody's majd az S&P is közzétette közleményét.

És az is körvonalazódik már most, hogy az egyik legfontosabb akut helyzet kezelése az üzemanyagok piacához fog kapcsolódni.

