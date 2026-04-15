Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Választás 2026: kulcsfontosságú tárgyalások jönnek
Már a szerda reggeli, délelőtti órák sűrűnek ígérkeznek. A közmédiának ad interjút Magyar Péter korán reggel, majd Sulyok Tamással egyeztet. Ez utóbbi eseményt övezi a legnagyobb várakozás, két okból is, ugyanis az államfő akár már ezen találkozó alkalmával is kifejezheti egyértelműen azt a szándékát, hogy Magyar Pétert tekinti a kormányalakítás várományosának; másrészt pedig szóba kerülhet a leendő miniszterelnök felszólítása, amelyben az államfőt lemondásra szólította fel.
Ami kedden történt
A hazai és nemzetközi színtéren is zajlanak az események a vasárnapi parlamenti választást követően, amely a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados győzelmével végződött. A szavazatok feldolgozottsága 98,5%-on áll.
A következő leendő miniszterelnök már kedden fontos egyeztetéseket folytatott (például Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, valamint Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel), és Donald Trump amerikai elnök, valamint a Kreml is megszólalt a magyar választás eredményéről.
Közben a forint ereje kitart, a kötvényhozamok tovább csökkentek, és máris megérkeztek
az első kulcsfontosságú nemzetközi reakciók az új kormány felállása és tervei kapcsán.
- Az EKB elnökét kérdezték az új magyar kormány euróbevezetési szándékáról és alapvetően pozitívan nyilatkozott.
- Mindhárom kiemelten figyelt nemzetközi hitelminősítő kiadta az első értékelését a választások eredményéről. A Fitch hétfő esti megszólalása után kedd délután a Moody's majd az S&P is közzétette közleményét.
És az is körvonalazódik már most, hogy az egyik legfontosabb akut helyzet kezelése az üzemanyagok piacához fog kapcsolódni.
Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok
Utoljára a 2010-es évek elején került sor jelentősebb átalakításokra a magyar nyugdíjrendszerben, azóta (a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésén kívül) érdemben nem változtattak a nyugdíjrendszer működésén az Orbán-kormányok. A Tisza ambiciózus nyugdíjprogrammal kezelné az évtizedes feszültségeket: 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, akár évi 200 ezer forint értékű nyugdíjas SZÉP-kártyát, a béremelkedést is figyelembe vevő nyugdíjemelést, új idősotthonok százait ígérte a nyugdíjasoknak, miközben a Nők40 mintájára a "Férfi40" lehetősége is felmerült. Magyar Péter kormányának a klasszikus problémával kell megküzdenie: minden, ami népszerű, az egyben rémületesen drága is a költségvetésnek – márpedig a Tisza célja nem lehet más, mint hogy a maga oldalára állítsa a magyar nyugdíjasok kétmillió főt számláló táborát.
