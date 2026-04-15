Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdődik a tanácskozás utáni tájékoztató.

40 perces megbeszélést folytatott a politikus az államfővel.

Elnök úrnak megköszöntem a meghívást, aki tájékoztatta a menetrendről. Pénteken kezdődnek meg az egyeztetések a parlament alakuló üléséről

Május 4. vagy 6.-7. lehet reálisan az első alakuló ülés - részletezte.

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek.

Arról is beszélt, hogy a jelenlegi kormány nem adott át még semmilyen informaciót az aktuális ügyekről, így például az üzemanyagok stratégiai készletéről vagy az energiabiztonság más szempontjairól.