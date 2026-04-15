LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.64%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter
Gazdaság

Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Portfolio
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után.

Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Megfontolja az államfő

Magyar Péter a doorstep sajtótájekoztatóján arról is beszélt, hogy Sulyok Tamás megfontolja a következő kormanyfő felszólítását, ami a lemondásáról szólt.

Megszólal Magyar Péter

Kezdődik a tanácskozás utáni tájékoztató.

40 perces megbeszélést folytatott a politikus az államfővel.

Elnök úrnak megköszöntem a meghívást, aki tájékoztatta a menetrendről. Pénteken kezdődnek meg az egyeztetések a parlament alakuló üléséről

Május 4. vagy 6.-7. lehet reálisan az első alakuló ülés - részletezte.

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek.

Arról is beszélt, hogy a jelenlegi kormány nem adott át még semmilyen informaciót az aktuális ügyekről, így például az üzemanyagok stratégiai készletéről vagy az energiabiztonság más szempontjairól.

Forrás: Portfolio
Fél órája tanácskoznak

Magyar Péter még nem jött ki a Sándor Palotából, fél órája beszél az államfővel.

Megérkezett a Sándor Palotába Magyar Péter

Megérkeztem a Sándor Palotába a köztársasági elnökhöz - írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Sulyok Tamás méltatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét. Alkalmatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen. Nem alkalmas arra, hogy erkölcsi mérce és példakép legyen.

Sulyok Tamásnak az új kormány megalakulását követően haladéktalanul távoznia kell a hivatalából

- írta.

Mit mond Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter?

A Telexnek sikerült elcsípnie Nagy Márton minisztert szerda reggel.

Én alapvetően szakembernek tartom magamat. Egy politikai állást választottam, ennek minden következményével együtt” – mondta a lapnak Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszter a Karmelitánál a kormány gazdasági előrejelzéseiről. Állítása szerint nem voltak elrugaszkodott előrejelzések a gazdasági növekedés tekintetében. 

A vagyonosodási vizsgálatokról azt mondta Nagy Márton, hogy nincs miért aggódnia.

„Én azt gondolom, hogy az NGM [Nemzetgazdasági Minisztérium] megfelelően végezte a dolgát, a törvényi kereteknek megfelelően” – fogalmazott. Majd arról beszélt, hogy ő egy piaci ember, és tudja hogy kell értékelni egy vagyonelemet, akár eladnak, akár megvesznek „Én nem gondolom, hogy a minisztérium ezen túllépett” – tette hozzá. Arra a kérdésre Nagy Márton már nem válaszolt, hogy neki mi a felelőssége a Fidesz választási vereségében.

Megszólalt Kármán András

Célegyenesbe fordult a kormányzati felkészülés.Tegnap megtartottuk az első kibővített vezetői értekezletet a választások óta - jelezte Facebook-bejegyzésében Kármán András, aki várhatóan a pénzügyminiszter lesz az új kormányban.

Hamarosan sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet 10 órakor. Ezt követően szólal meg a következő miniszterelnök.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével fog találkozni

Az Európai Bizottság elnökével térgyalt Magyar az EU-s pénzek feloldásáról, négy feltételt vállalt neki - derült ki az M1-nek adott interjújából.

  • korrupcióellenes intézkedéseket tesznek,
  • függetlenné teszik a magyar igazságszolgáltatást,
  • visszaadják a magyar sajtó szabadságát, és leállítják a kormánypropagandát,
  • visszaadják az akadémia szabadságát, a kutatóintézeteketet visszaadjáék a kutatóknak.
Magyar Péter a közmédiában

A közrádióban és az M1-en is interjút adott a következő miniszterelnök. A legfontosabb üzenetei:

  • Megtartják, csak kiterjesztik a rezsicsökkentést, mivel tüzifára nem volt rezsicsökkentés.
  • Az lesz a program egyik fő eleme, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, és beindítják a gazdaságot.
  • A Barátság vezeték is marad, nem tud erről leválni Magyarország, ha akarna sem.
  • Az üzemanyagár kapcsán a lehetséges megoldások között említette, hogy Lengyelország például radikálisan csökkentette az áfatartalmát az üzemanyagoknak.
  • A Tisza kormány első napjaiban biztosítani akarják a lehető legalacsonyabb árat, egyeztetnek a Mol vezetőivel és a stratégiai olajellátást végző szervezetekkel.

  • Benzin, gáz tekintetében az olcsó ár lesz a döntő, továbbá a fenntarthatóság lesz a legfontosabb cél.

  • Minden, ami jó intézkedés a családtámogatásban, azt meg fogják tartani.

  • Haza fogják hozni az uniós pénzeket, 8 ezer milliárd forintot.
  • Elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
  • Létrehozzák a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, vagyonosodási vizsgálatot indítanak 20 évre visszamenőleg a képviselőknél és családjuknál.
  • Azt ígérte, az egyetemi rendszert visszaadják az egyetemi polgároknak, a szenátusnak. Az akadémia szabadságát is visszaadják.

  • Új médiatörvényt írnak, új médiahatóságot hoznak létre, és a közmédia funkcióját ellátó szervezetet hoznak létre.

  • Ezermilliárdot fognak költeni energiahatékonyságra, szigetelésre, vállalati és lakossági energiahatékonysági programokra.

  • A vidéki kiskórházakat fejlesztik, régiós csúcskórházakat hoznak lére.

  • Azt is hozzátette, hogy Varsó és Budapest között is lesz gyorsvasút, megjegyezte, hogy Varsóba vezet az első útja.

Pontot tettek a Magyar Péter ellen indított bennfentes kereskedelmi ügy végére: érdekes pillanatban zárták le a nyomozást

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Péterhez köthető, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás lezárásáról szóló, március 23-i döntést csak a választások után hozták nyilvánosságra.

Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről

Donald Trump amerikai elnök nem aggódik Orbán Viktor magyarországi veresége miatt, sőt, egyértelmű szimpátiáját fejezte ki az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter felé - derül ki egy amerikai újságíró Trumppal készített interjújából. Az ABC News washingtoni tudósítója, Jonathan Karl erről az X-en posztolt.

Magyar Péter élőben szólal meg

Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel, majd az M1 csatornán 8:10-től ad élő interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

Választás 2026: kulcsfontosságú tárgyalások jönnek

Már a szerda reggeli, délelőtti órák sűrűnek ígérkeznek. A közmédiának ad interjút Magyar Péter korán reggel, majd Sulyok Tamással egyeztet. Ez utóbbi eseményt övezi a legnagyobb várakozás, két okból is, ugyanis az államfő akár már ezen találkozó alkalmával is kifejezheti egyértelműen azt a szándékát, hogy Magyar Pétert tekinti a kormányalakítás várományosának; másrészt pedig szóba kerülhet a leendő miniszterelnök felszólítása, amelyben az államfőt lemondásra szólította fel.

Ami kedden történt

A hazai és nemzetközi színtéren is zajlanak az események a vasárnapi parlamenti választást követően, amely a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados győzelmével végződött. A szavazatok feldolgozottsága 98,5%-on áll.

A következő leendő miniszterelnök már kedden fontos egyeztetéseket folytatott (például Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, valamint Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel), és Donald Trump amerikai elnök, valamint a Kreml is megszólalt a magyar választás eredményéről.

Közben a forint ereje kitart, a kötvényhozamok tovább csökkentek, és máris megérkeztek

az első kulcsfontosságú nemzetközi reakciók az új kormány felállása és tervei kapcsán.

  • Az EKB elnökét kérdezték az új magyar kormány euróbevezetési szándékáról és alapvetően pozitívan nyilatkozott.
  • Mindhárom kiemelten figyelt nemzetközi hitelminősítő kiadta az első értékelését a választások eredményéről. A Fitch hétfő esti megszólalása után kedd délután a Moody's majd az S&P is közzétette közleményét.

És az is körvonalazódik már most, hogy az egyik legfontosabb akut helyzet kezelése az üzemanyagok piacához fog kapcsolódni.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Utoljára a 2010-es évek elején került sor jelentősebb átalakításokra a magyar nyugdíjrendszerben, azóta (a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésén kívül) érdemben nem változtattak a nyugdíjrendszer működésén az Orbán-kormányok. A Tisza ambiciózus nyugdíjprogrammal kezelné az évtizedes feszültségeket: 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, akár évi 200 ezer forint értékű nyugdíjas SZÉP-kártyát, a béremelkedést is figyelembe vevő nyugdíjemelést, új idősotthonok százait ígérte a nyugdíjasoknak, miközben a Nők40 mintájára a "Férfi40" lehetősége is felmerült. Magyar Péter kormányának a klasszikus problémával kell megküzdenie: minden, ami népszerű, az egyben rémületesen drága is a költségvetésnek – márpedig a Tisza célja nem lehet más, mint hogy a maga oldalára állítsa a magyar nyugdíjasok kétmillió főt számláló táborát.

Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Ahogy arra számítani lehetett, továbbra sincsen még végleges eredménye a választásoknak. Az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt még mozog az eredmény, 4 egyéni választókerület sorsa is egy csupán egy hajszálon múlik. Időközben kiderült, hogy Magyar Péter szerda reggel dupla interjút ad a közmédiának, valamint Orbán Anitát Romániába invitálta a külügyminiszter. Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.

