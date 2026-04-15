Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Magyar Péter kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az Európai Bizottság elnökével arról beszélt, hogy az új kormány 4 területen tud módosításokat eszközölni az uniós pénzek mielőbbi kiszabadítása érdekében. Ezeken a területeken konkrét törvényeket vár el az EB.

Korrupcióellenes intézkedések és Magyarország csatlakozésa az EU ügyészséghez. Egy új korrupcióellenes hivatal létrehozása, Integritás Hatóság jogköreinek megerősítése.

Második az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségének visszaadása.

A harmadik a szabad sajtó, a propaganda tiltott állami támogatásának megszüntetése.

A negyedik az akadémia és az egyetemek szabadságának, kutatóintézetek függetlenségének visszaállítása.

Megkezdjük az informális egyeztetéseket még a kormányalakítás előt, a Bizottság is kijelölte a tárgyaláson résztvevő embereket és én is kijelöltem őket - mondta.

Egy másik kérdésre válaszolva kifejtette, hogy 1-10-es skálán nem volt egyáltalán feszült a mai beszélgetés Sulyok Tamással.