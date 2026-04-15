LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.52%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Változnak a közlekedési szabályok Horvátországban április 15-től
Gazdaság

Változnak a közlekedési szabályok Horvátországban április 15-től

Portfolio
Április 15-én Horvátországban véget ért a téli felszerelés kötelező használatának időszaka a kijelölt közutakon. A szabály november közepe óta volt érvényben. A hatóságok azonban figyelmeztetnek, hogy téli útviszonyok esetén az előírások a naptári dátumtól függetlenül továbbra is érvényben maradnak - számolt be a Croatia Week.

A belügyminisztérium rendelete értelmében november 15. és április 15. között a kijelölt útszakaszokon minden járműnek rendelkeznie kell téli felszereléssel. Ez az előírás az időjárási körülményektől függetlenül, tehát száraz és tiszta útburkolat esetén is kötelező. A 3,5 tonnát meg nem haladó személygépkocsik esetében a sofőrök két lehetőség közül választhatnak. Vagy négy téli abroncsot használnak (M+S, M&S, illetve hópihe-hegycsúcs jelöléssel), vagy négy, legalább négy milliméteres profilmélységű nyári gumiabroncsot szerelnek fel. Utóbbi esetben viszont kötelező hóláncot tartani a járműben, amelyet szükség esetén a hajtott kerekekre kell felszerelni.

Bár a naptári kötelezettség április közepén lejárt, a horvát közlekedésbiztonsági törvény szerint "téli útviszonynak" minősül minden olyan helyzet, amikor az útburkolatot hó vagy jég borítja.

Ilyen körülmények között az ország összes útján kötelező a téli felszerelés használata, a dátumtól függetlenül. Ez különösen a hegyvidéki területeken okozhat meglepetést, ahol egyáltalán nem ritka a késő tavaszi havazás.

Aki téli útviszonyok között a megfelelő felszerelés nélkül közlekedik, 130 eurós bírságra számíthat. A rendőrség emellett jogosult a továbbhaladás megtiltására is, ha a járművet biztonsági kockázatnak ítéli. Amennyiben a sofőr nem tesz eleget az utasításnak, a járművet kivonhatják a forgalomból, és ideiglenesen bevonhatják a rendszámtábláját. Vállalkozások és céges járművek esetében az előírások megszegéséért 660 és 1990 euró közötti bírság szabható ki.

A hatóságok azt javasolják az autósoknak, hogy a hivatalos határidő lejárta után is tartsák járművükben a téli felszerelést. Ez különösen akkor fontos, ha magasabban fekvő területekre utaznak, ahol az időjárás rendkívül gyorsan megváltozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

