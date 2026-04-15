Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Szokatlanul hangsúlyos témává vált a 2026-os választási kampányban a nyugdíjak kérdésköre, bár a racionális, szakmai viták helyett sokkal inkább csípős politikai narratívák zúdultak a választópolgárokra. Noha az elhangzott riogatások nagy része egyszerűen szóra sem érdemes, a kormányalakításra készülő Tisza dilemmája roppant nehéz: a beígért nyugdíjprogramjuk nagy népszerűségnövekedést hozhatna az eddig többnyire nem őket pártoló nyugdíjas réteg körében, ugyanakkor óriási pluszkiadást is jelentene az ezer sebből vérző központi költségvetésnek. Mutatjuk, mik most a legfőbb fájdalompontok a magyar nyugdíjhelyzetben, és mivel operálhat a Tisza-kormány, ha szeretné ép bőrrel megúszni az egyébként elengedhetetlen nyugdíjreformokat.

Mi mindent ígért Magyar Péter a nyugdíjasoknak?

Szeptemberben hirdette meg sok pontból álló nyugdíjprogramját a Tisza Párt: Magyar Péter és Kármán András akkor azt ígérték, hogy pártjuk kormányra kerülése esetén

megtartják a 13. havi nyugdíjat (a 14. havi nyugdíj ekkor még pajzán gondolat sem volt, azt először októberben lengette be az építési és közlekedési miniszter),

(a 14. havi nyugdíj ekkor még pajzán gondolat sem volt, azt először októberben lengette be az építési és közlekedési miniszter), 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás összegét,

az öregségi nyugdíj és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás összegét, a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznak, havi 6-12 ezer forint értékben,

alkalmaznak, havi 6-12 ezer forint értékben, a 250 ezer forint alatti juttatásban részesülők számára évi 200 ezer forintnyi, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében évi 100 ezer forintnyi Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be (ez talán a legátgondolatlanabbnak érződő része a programnak, feltehetően még finomítani is fogják a részleteit),

vezetnek be (ez talán a legátgondolatlanabbnak érződő része a programnak, feltehetően még finomítani is fogják a részleteit), az időskorúak járadékát megduplázzák (ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek),

(ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek), az otthonápolási díjakat 50%-kal megemelik,

50%-kal megemelik, ezenkívül 20 ezer új férőhelyet ígértek idősotthonokban, részben piaci, részben uniós és állami finanszírozással.

A beígért intézkedések gigantikus költségvetési hatást vonnak magukkal: a Tisza úgy kalkulált, hogy a tervek megvalósítása együttesen évi 655-795 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek. Ebből 515-570 milliárd forint közti összeg menne közvetlenül a nyugdíjasok pluszjuttatásaira, amit mi szeptemberben egy 14. havi nyugdíjjal felérő pénzesőnek tituláltunk.

A Tisza későbbi hivatalos választási programja a fentieken túlmenően több új nyugdíjígéretet is tartalmazott:

a párt természetesen vállalta az időközben bevezetett 14. havi nyugdíj megtartását is (ez később még érdekes lesz),

megtartását is (ez később még érdekes lesz), vállalták, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását, ami lényegében az inflációkövető nyugdíjemeléssel való szakítást jelenti,

ami lényegében az inflációkövető nyugdíjemeléssel való szakítást jelenti, valamint megígérték, hogy a Nők 40 tapasztalatai alapján, fokozatosan és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett bevezetik a "Férfiak 40" programot.

A Tisza nem véletlenül tűzte zászlajára a legkisebb nyugdíjból élők jövedelmi/szociális helyzetének rendezését. Az Egyensúly Intézet számításai szerint 800 ezer nyugdíjas havi juttatása a létminimum összegét sem éri el, és ugyanez az adat a Tisza választási programjában is visszaköszön. Ezek a tömegek az utóbbi évtized nyugdíjpolitikájának egyértelmű vesztesei voltak, így minden bizonnyal potenciális szövetségest lát bennük Magyar Péter formációja.

Nagy árat követelhet a kisnyugdíjasok felzárkóztatása

Ismerős mintázat, hogy a kormányzó párt közvetlen pluszjuttatásokkal nyerné meg a nyugdíjasok kegyeit. Abban viszont nagy különbség van, hogy ki hová célozza ezeket a pénzeket: míg az Orbán-kormányok úgynevezett perverz újraelosztással a milliós nyugdíj mellé milliós 13. havi nyugdíjat utaltak, a 80 ezer forintos nyugdíj mellé pedig 80 ezer forintos 13. havit láttak helyesnek küldeni, addig

a Tisza kifejezetten a kisnyugdíjasoknak ígérte a legnagyobb pénzesőt.

A Portfolio számításai szerint egy havi 75 ezer forintban részesülő nyugdíjasnak egy csapásra 80,5%-kal nőhetnek majd az éves juttatásai a Tisza intézkedéseinek köszönhetően, míg havi 500 ezer forintos nyugdíjszint fölött Magyar Péterék lényegében kimondták, hogy nem terveznek rendkívüli juttatásnövelést. (A legmagasabb nyugdíjak jogosultjai mind a nyugdíj-felzárkóztatásból, mind az egyszeri sávos emelésből, mind a Nyugdíjas SZÉP-kártyából kimaradnak – igaz, hogy a bérkövető nyugdíjemeléssel itt is keletkezhetne némi nyereség.)

Az alábbi számítások a 14. havi nyugdíj bevezetése nélkül értendők.

Beleköp viszont a levesbe a 14. havi nyugdíj kérdése, ugyanis a Tisza értelemszerűen csak a 13. havi nyugdíjjal kalkulált, amikor a saját ígéreteit először megfogalmazta. A 13. havi nyugdíj és egyéb 13. havi juttatások együttesen 579,3 milliárd forintba kerültek idén, az időközben bedobott 14. havi juttatás teljes bevezetése elméletileg ugyanekkora tétel lenne, a nyugdíjasok "tiszás" pluszjuttatásai pedig legalább évi 515 milliárd forintos pluszkiadást jelentenének.

Ezekből mindösszesen évi 1600 milliárd forint feletti, a normál nyugdíjkiadásokon felüli kiadási tétel adódna, azonban borítékolható, hogy a következő években erre nem lesz mind pénze a költségvetésnek.

Menekülőutat jelenthet a Tiszának, hogy a 14. havi nyugdíj még nincs teljes egészében beépítve a rendszerbe: az idén érkező első részletet a nyugdíjtörvény értelmében csupán a saját nyugdíjuk 25%-ának megfelelő összegben kapták kézhez a jogosultak. Ha a Tisza kitart a saját törekvései mellett, és továbbra is a kisnyugdíjasokat szeretné favorizálni, akkor kézenfekvő megoldásnak tűnhet, hogy a 14. havi nyugdíj összegét egyelőre hagyják változatlanul 25%-on. Ilyen módon némi levegőhöz juthat az új kormány, és könnyebben megvalósíthatja a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, a 120-140 ezer forint közti nyugdíjak egyszeri sávos emelését és a Nyugdíjas SZÉP-kártyát. Ennek az iránynak a nagy nyertesei a kisnyugdíjasok, a nagy vesztesei a "luxusnyugdíjasok" lennének, de utóbbi csoport értelemszerűen sokkal kisebb létszámú, ezért a politikai kockázat sem tűnik felvállalhatatlannak.

Jól hangzik a "Férfi40", de csak nagy óvatossággal lehet hozzányúlni bármilyen korhatárhoz

A Tisza egyik legnépszerűbb döntése lehetne, ha a választási programban írtaknak megfelelően bevezetnék a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét. Az alapprobléma világos: a magyarok várható élettartama az Európai Unió sereghajtói közé tartozik, ráadásul a férfiak lényegesen rövidebb ideig élnek a nőknél. Ilyen körülmények között joggal merülhet fel az igény, hogy valamilyen módon a férfiaknak is legyen lehetőségük a 65 éves életkornál korábbi nyugdíjba vonulásra.

Az alapértelmezett nyugdíjkorhatár elérése előtti nyugdíjba vonulás még csak nem is feltétlenül rontja a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, amennyiben a rendszer "málusszal" (levonással) sújtja a korai nyugdíjba vonulást, illetve bónusszal jutalmazza a nyugdíjba vonulás halogatását.

Leegyszerűsítve: a fenntarthatóság szempontjából szinte "mindegy", hogy egy ország hány év alatt fizeti ki egy adott nyugdíjasnak a rá élete során elköltendő nyugdíjösszeget. Ha például egész élete során összesen 40 millió forint juthat egy nyugdíjasnak, akkor



– 20 évnyi nyugdíjban töltött időtartam esetén évi 2 millió forint nyugdíjat kaphat,



– egy évvel korábbi nyugdíjba vonulás (azaz 21 évnyi nyugdíjas élettartam) esetén kb. 1,9 millió forintos éves nyugdíjösszeg adódik,



– egy évnyi halasztás (19 évnyi nyugdíjban töltött idő) esetén pedig 2,1 millió forint lehet az éves nyugdíja, miközben a költségvetés hosszú távú kiadásai nem változnak.

Ehhez hasonló bónusz-málusz rendszert számos fejlett ország alkalmaz, Magyarországon viszont csak féloldalasan találunk ilyesmit (bónuszrendszer), a 65 évnél korábbi nyugdíjba vonulás a férfiaknak gyakorlatilag nem lehetséges, még málusz árán sem. A nőknek ugyan rendelkezésére áll az akár 59-60 éves korban, negyven évnyi jogosító idővel történő nyugdíjba vonulás lehetősége ("Nők40"), de negyven évnyi jogosító idő hiányában még a 64 éves nők sem tehetnek mást, mint hogy várják a 65. születésnapjukat. Külön kuriózum ezenkívül, hogy a Nők40-et nem terheli semmilyen málusz, hanem teljes összegű nyugdíjat kapnak az érintettek, a nyugdíj melletti munkavégzés adózási előnyeit pedig ők is élvezhetik – nem csoda, hogy a jogosultak körében hatalmas népszerűségnek örvend a Nők40 lehetősége.

A Nők40-nek – és egy hipotetikus férfi40-nek is – az egyik legnagyobb hátulütője a finanszírozás:

a nők korhatár előtti öregségi nyugdíjára 2026-ban közel 538,6 milliárd forintot fordít a központi költségvetés (a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7697,6 milliárd forintot, ebből nyugellátásokra 6987,0 milliárd forintot terveztek idén), nem számítva a kedvezményes nyugdíj mellett tovább dolgozó nők kieső járulékait. Egy hasonló működésű Férfi40 program hasonló nagyságrendű kiadásnövekedést jelentene, ennek bevezetése rövid távon biztosan nem reális. Az viszont megtörténhet, hogy a Tisza-kormány elkezdi újragondolni a nyugdíjba vonulás feltételeit, felmérni a várható költségvetési hatásokat, és idővel mind a nők szélesebb köre, mind a férfiak lehetőséget kaphatnak arra, hogy bizonyos életkor fölött, bizonyos feltételekkel már az alapértelmezett 65 éves korhatár előtt is részesülhessenek nyugellátásban.

Jó hír a Tisza-kormánynak, hogy az alapértelmezett nyugdíjkorhatár megemelése egyelőre nem sürgető, bár hosszabb távon ez is elkerülhetetlen lesz: legkésőbb a 2030-as évek közepén, feltehetően a 2030-34. között regnáló kormánynak kell majd szembenéznie azzal, hogy vészesen közeleg a "Ratkó-unokák" (1970-es évek közepén születettek) széles generációjának 65. születésnapja, ezzel pedig egy olyan nagyságú nyugdíjba vonulási hullám, amilyet legutóbb a 2010-es évek második felében láthattunk – és amelyet csak a nyugdíjkorhatár előre beütemezett, fokozatos emelésével tudott kezelni a magyar nyugdíjrendszer.

Hangsúlyosan megjelenhet a következő évek nyugdíjügyei között a rendőröket, tűzoltókat, mentősöket, vasutasokat, buszvezetőket tömörítő szakszervezetek küzdelme is a korábban megszüntetett kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségek visszaállításáért. Feléjük a Tisza egyelőre nem tett vállalást.

Szabadesésben zuhantak a nyugdíjak a bérekhez képest – Magyar Péterék rögtön két fokot ugranának

Az utóbbi évek egyik legvitatottabb témaköre a nyugdíjak emelésének módszere volt: a svájci indexálás kivezetésével a nyugdíjasok összességében veszítettek. Az átlagos ellátmány és a nettó átlagbér aránya nagyot esett, a 2014-es 68%-ról 2024-re 53%-ra (a fokozatosan visszavezetett 13. havi nyugdíjat és egyéb alkalmi juttatásokat is beleszámítva), miután a keresetek hosszú időn keresztül messze infláció felett emelkedtek, a nyugdíjak viszont többnyire csak az inflációt követték.

Megjegyzendő, hogy egyes közgazdászok amellett érvelnek, hogy a KSH kereseti statisztikái a valósnál nagyobb bérnövekedést mutatnak ki, ami azt is jelentené, hogy a nyugdíjak relatív leszakadása valójában az itt látottnál valamivel kisebb mértékű lehetett.

Magyar Péter kormánya határozottan megszólítaná a nyugdíjak relatív leszakadásának problémáját:

a Tisza-program az inflációkövető nyugdíjemelésről (a svájci indexálás, azaz a félig infláció-, félig bérkövető indexálás átugrásával) egyből a tisztán bérkövető nyugdíjemelésre ígéri az átállást.

Igaz, hogy ehhez sem rendel határidőt, és könnyen lehetséges, hogy részben a költségvetési takarékosság céljából, részben a tisztán bérkövető indexálás egyéb hátrányai miatt valójában nem (vagy nem rögtön) jutnak majd el erre a pontra. A nyugdíjasok mindenesetre már azzal is sokat nyernének, ha a rendes nyugdíjemelések nem évente egy alkalommal érkeznének, hanem a kormány sűrűbben, kisebb részletekben kompenzálná számukra a fogyasztói áremelkedést, ezzel kiküszöbölve azt a rendszeresen visszatérő problémát, hogy a nyugdíjak éven belül nagyon sokat tudnak veszíteni az értékükből – hogy aztán a kormány hónapokkal később igyekezzen "oltani a tüzet" a visszamenőleges nyugdíjkorrekciókkal.

