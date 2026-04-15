Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Szokatlanul hangsúlyos témává vált a 2026-os választási kampányban a nyugdíjak kérdésköre, bár a racionális, szakmai viták helyett sokkal inkább csípős politikai narratívák zúdultak a választópolgárokra. Noha az elhangzott riogatások nagy része egyszerűen szóra sem érdemes, a kormányalakításra készülő Tisza dilemmája roppant nehéz: a beígért nyugdíjprogramjuk nagy népszerűségnövekedést hozhatna az eddig többnyire nem őket pártoló nyugdíjas réteg körében, ugyanakkor óriási pluszkiadást is jelentene az ezer sebből vérző központi költségvetésnek. Mutatjuk, mik most a legfőbb fájdalompontok a magyar nyugdíjhelyzetben, és mivel operálhat a Tisza-kormány, ha szeretné ép bőrrel megúszni az egyébként elengedhetetlen nyugdíjreformokat.
Mi mindent ígért Magyar Péter a nyugdíjasoknak?
Szeptemberben hirdette meg sok pontból álló nyugdíjprogramját a Tisza Párt: Magyar Péter és Kármán András akkor azt ígérték, hogy pártjuk kormányra kerülése esetén
- megtartják a 13. havi nyugdíjat (a 14. havi nyugdíj ekkor még pajzán gondolat sem volt, azt először októberben lengette be az építési és közlekedési miniszter),
- 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás összegét,
- a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznak, havi 6-12 ezer forint értékben,
- a 250 ezer forint alatti juttatásban részesülők számára évi 200 ezer forintnyi, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében évi 100 ezer forintnyi Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be (ez talán a legátgondolatlanabbnak érződő része a programnak, feltehetően még finomítani is fogják a részleteit),
- az időskorúak járadékát megduplázzák (ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek),
- az otthonápolási díjakat 50%-kal megemelik,
- ezenkívül 20 ezer új férőhelyet ígértek idősotthonokban, részben piaci, részben uniós és állami finanszírozással.
A beígért intézkedések gigantikus költségvetési hatást vonnak magukkal: a Tisza úgy kalkulált, hogy a tervek megvalósítása együttesen évi 655-795 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek. Ebből 515-570 milliárd forint közti összeg menne közvetlenül a nyugdíjasok pluszjuttatásaira, amit mi szeptemberben egy 14. havi nyugdíjjal felérő pénzesőnek tituláltunk.
A Tisza későbbi hivatalos választási programja a fentieken túlmenően több új nyugdíjígéretet is tartalmazott:
- a párt természetesen vállalta az időközben bevezetett 14. havi nyugdíj megtartását is (ez később még érdekes lesz),
- vállalták, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását, ami lényegében az inflációkövető nyugdíjemeléssel való szakítást jelenti,
- valamint megígérték, hogy a Nők 40 tapasztalatai alapján, fokozatosan és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett bevezetik a "Férfiak 40" programot.
A Tisza nem véletlenül tűzte zászlajára a legkisebb nyugdíjból élők jövedelmi/szociális helyzetének rendezését. Az Egyensúly Intézet számításai szerint 800 ezer nyugdíjas havi juttatása a létminimum összegét sem éri el, és ugyanez az adat a Tisza választási programjában is visszaköszön. Ezek a tömegek az utóbbi évtized nyugdíjpolitikájának egyértelmű vesztesei voltak, így minden bizonnyal potenciális szövetségest lát bennük Magyar Péter formációja.
Nagy árat követelhet a kisnyugdíjasok felzárkóztatása
Ismerős mintázat, hogy a kormányzó párt közvetlen pluszjuttatásokkal nyerné meg a nyugdíjasok kegyeit. Abban viszont nagy különbség van, hogy ki hová célozza ezeket a pénzeket: míg az Orbán-kormányok úgynevezett perverz újraelosztással a milliós nyugdíj mellé milliós 13. havi nyugdíjat utaltak, a 80 ezer forintos nyugdíj mellé pedig 80 ezer forintos 13. havit láttak helyesnek küldeni, addig
a Tisza kifejezetten a kisnyugdíjasoknak ígérte a legnagyobb pénzesőt.
A Portfolio számításai szerint egy havi 75 ezer forintban részesülő nyugdíjasnak egy csapásra 80,5%-kal nőhetnek majd az éves juttatásai a Tisza intézkedéseinek köszönhetően, míg havi 500 ezer forintos nyugdíjszint fölött Magyar Péterék lényegében kimondták, hogy nem terveznek rendkívüli juttatásnövelést. (A legmagasabb nyugdíjak jogosultjai mind a nyugdíj-felzárkóztatásból, mind az egyszeri sávos emelésből, mind a Nyugdíjas SZÉP-kártyából kimaradnak – igaz, hogy a bérkövető nyugdíjemeléssel itt is keletkezhetne némi nyereség.)
Az alábbi számítások a 14. havi nyugdíj bevezetése nélkül értendők.
Beleköp viszont a levesbe a 14. havi nyugdíj kérdése, ugyanis a Tisza értelemszerűen csak a 13. havi nyugdíjjal kalkulált, amikor a saját ígéreteit először megfogalmazta. A 13. havi nyugdíj és egyéb 13. havi juttatások együttesen 579,3 milliárd forintba kerültek idén, az időközben bedobott 14. havi juttatás teljes bevezetése elméletileg ugyanekkora tétel lenne, a nyugdíjasok "tiszás" pluszjuttatásai pedig legalább évi 515 milliárd forintos pluszkiadást jelentenének.
Ezekből mindösszesen évi 1600 milliárd forint feletti, a normál nyugdíjkiadásokon felüli kiadási tétel adódna, azonban borítékolható, hogy a következő években erre nem lesz mind pénze a költségvetésnek.
Menekülőutat jelenthet a Tiszának, hogy a 14. havi nyugdíj még nincs teljes egészében beépítve a rendszerbe: az idén érkező első részletet a nyugdíjtörvény értelmében csupán a saját nyugdíjuk 25%-ának megfelelő összegben kapták kézhez a jogosultak. Ha a Tisza kitart a saját törekvései mellett, és továbbra is a kisnyugdíjasokat szeretné favorizálni, akkor kézenfekvő megoldásnak tűnhet, hogy a 14. havi nyugdíj összegét egyelőre hagyják változatlanul 25%-on. Ilyen módon némi levegőhöz juthat az új kormány, és könnyebben megvalósíthatja a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, a 120-140 ezer forint közti nyugdíjak egyszeri sávos emelését és a Nyugdíjas SZÉP-kártyát. Ennek az iránynak a nagy nyertesei a kisnyugdíjasok, a nagy vesztesei a "luxusnyugdíjasok" lennének, de utóbbi csoport értelemszerűen sokkal kisebb létszámú, ezért a politikai kockázat sem tűnik felvállalhatatlannak.
Jól hangzik a "Férfi40", de csak nagy óvatossággal lehet hozzányúlni bármilyen korhatárhoz
A Tisza egyik legnépszerűbb döntése lehetne, ha a választási programban írtaknak megfelelően bevezetnék a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét. Az alapprobléma világos: a magyarok várható élettartama az Európai Unió sereghajtói közé tartozik, ráadásul a férfiak lényegesen rövidebb ideig élnek a nőknél. Ilyen körülmények között joggal merülhet fel az igény, hogy valamilyen módon a férfiaknak is legyen lehetőségük a 65 éves életkornál korábbi nyugdíjba vonulásra.
Az alapértelmezett nyugdíjkorhatár elérése előtti nyugdíjba vonulás még csak nem is feltétlenül rontja a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, amennyiben a rendszer "málusszal" (levonással) sújtja a korai nyugdíjba vonulást, illetve bónusszal jutalmazza a nyugdíjba vonulás halogatását.
Leegyszerűsítve: a fenntarthatóság szempontjából szinte "mindegy", hogy egy ország hány év alatt fizeti ki egy adott nyugdíjasnak a rá élete során elköltendő nyugdíjösszeget. Ha például egész élete során összesen 40 millió forint juthat egy nyugdíjasnak, akkor
– 20 évnyi nyugdíjban töltött időtartam esetén évi 2 millió forint nyugdíjat kaphat,
– egy évvel korábbi nyugdíjba vonulás (azaz 21 évnyi nyugdíjas élettartam) esetén kb. 1,9 millió forintos éves nyugdíjösszeg adódik,
– egy évnyi halasztás (19 évnyi nyugdíjban töltött idő) esetén pedig 2,1 millió forint lehet az éves nyugdíja, miközben a költségvetés hosszú távú kiadásai nem változnak.
Ehhez hasonló bónusz-málusz rendszert számos fejlett ország alkalmaz, Magyarországon viszont csak féloldalasan találunk ilyesmit (bónuszrendszer), a 65 évnél korábbi nyugdíjba vonulás a férfiaknak gyakorlatilag nem lehetséges, még málusz árán sem. A nőknek ugyan rendelkezésére áll az akár 59-60 éves korban, negyven évnyi jogosító idővel történő nyugdíjba vonulás lehetősége ("Nők40"), de negyven évnyi jogosító idő hiányában még a 64 éves nők sem tehetnek mást, mint hogy várják a 65. születésnapjukat. Külön kuriózum ezenkívül, hogy a Nők40-et nem terheli semmilyen málusz, hanem teljes összegű nyugdíjat kapnak az érintettek, a nyugdíj melletti munkavégzés adózási előnyeit pedig ők is élvezhetik – nem csoda, hogy a jogosultak körében hatalmas népszerűségnek örvend a Nők40 lehetősége.
A Nők40-nek – és egy hipotetikus férfi40-nek is – az egyik legnagyobb hátulütője a finanszírozás:
a nők korhatár előtti öregségi nyugdíjára 2026-ban közel 538,6 milliárd forintot fordít a központi költségvetés (a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7697,6 milliárd forintot, ebből nyugellátásokra 6987,0 milliárd forintot terveztek idén), nem számítva a kedvezményes nyugdíj mellett tovább dolgozó nők kieső járulékait. Egy hasonló működésű Férfi40 program hasonló nagyságrendű kiadásnövekedést jelentene, ennek bevezetése rövid távon biztosan nem reális. Az viszont megtörténhet, hogy a Tisza-kormány elkezdi újragondolni a nyugdíjba vonulás feltételeit, felmérni a várható költségvetési hatásokat, és idővel mind a nők szélesebb köre, mind a férfiak lehetőséget kaphatnak arra, hogy bizonyos életkor fölött, bizonyos feltételekkel már az alapértelmezett 65 éves korhatár előtt is részesülhessenek nyugellátásban.
Jó hír a Tisza-kormánynak, hogy az alapértelmezett nyugdíjkorhatár megemelése egyelőre nem sürgető, bár hosszabb távon ez is elkerülhetetlen lesz: legkésőbb a 2030-as évek közepén, feltehetően a 2030-34. között regnáló kormánynak kell majd szembenéznie azzal, hogy vészesen közeleg a "Ratkó-unokák" (1970-es évek közepén születettek) széles generációjának 65. születésnapja, ezzel pedig egy olyan nagyságú nyugdíjba vonulási hullám, amilyet legutóbb a 2010-es évek második felében láthattunk – és amelyet csak a nyugdíjkorhatár előre beütemezett, fokozatos emelésével tudott kezelni a magyar nyugdíjrendszer.
Hangsúlyosan megjelenhet a következő évek nyugdíjügyei között a rendőröket, tűzoltókat, mentősöket, vasutasokat, buszvezetőket tömörítő szakszervezetek küzdelme is a korábban megszüntetett kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségek visszaállításáért. Feléjük a Tisza egyelőre nem tett vállalást.
Szabadesésben zuhantak a nyugdíjak a bérekhez képest – Magyar Péterék rögtön két fokot ugranának
Az utóbbi évek egyik legvitatottabb témaköre a nyugdíjak emelésének módszere volt: a svájci indexálás kivezetésével a nyugdíjasok összességében veszítettek. Az átlagos ellátmány és a nettó átlagbér aránya nagyot esett, a 2014-es 68%-ról 2024-re 53%-ra (a fokozatosan visszavezetett 13. havi nyugdíjat és egyéb alkalmi juttatásokat is beleszámítva), miután a keresetek hosszú időn keresztül messze infláció felett emelkedtek, a nyugdíjak viszont többnyire csak az inflációt követték.
Megjegyzendő, hogy egyes közgazdászok amellett érvelnek, hogy a KSH kereseti statisztikái a valósnál nagyobb bérnövekedést mutatnak ki, ami azt is jelentené, hogy a nyugdíjak relatív leszakadása valójában az itt látottnál valamivel kisebb mértékű lehetett.
Magyar Péter kormánya határozottan megszólítaná a nyugdíjak relatív leszakadásának problémáját:
a Tisza-program az inflációkövető nyugdíjemelésről (a svájci indexálás, azaz a félig infláció-, félig bérkövető indexálás átugrásával) egyből a tisztán bérkövető nyugdíjemelésre ígéri az átállást.
Igaz, hogy ehhez sem rendel határidőt, és könnyen lehetséges, hogy részben a költségvetési takarékosság céljából, részben a tisztán bérkövető indexálás egyéb hátrányai miatt valójában nem (vagy nem rögtön) jutnak majd el erre a pontra. A nyugdíjasok mindenesetre már azzal is sokat nyernének, ha a rendes nyugdíjemelések nem évente egy alkalommal érkeznének, hanem a kormány sűrűbben, kisebb részletekben kompenzálná számukra a fogyasztói áremelkedést, ezzel kiküszöbölve azt a rendszeresen visszatérő problémát, hogy a nyugdíjak éven belül nagyon sokat tudnak veszíteni az értékükből – hogy aztán a kormány hónapokkal később igyekezzen "oltani a tüzet" a visszamenőleges nyugdíjkorrekciókkal.
Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images
