Vészriadót fújt az IMF, sorozatos államcsődök veszélye kopogtat

Újabb hiteligénylési hullámot indíthat el a közel-keleti háború a fejlődő világban, miközben az energiahordozók drágulása és az ellátási láncok akadozása egyre több ország költségvetését feszíti szét.
Az Nemzetközi Valutaalap vezetője, Kristalina Georgieva szerint legalább egy tucat ország – köztük több szubszaharai állam – kényszerülhet új IMF-hitelprogramokra a következő időszakban.
A valutaalap becslése szerint a konfliktus összességében 20–40 milliárd dollárnyi új finanszírozási igényt generálhat, ami részben meglévő programok bővítéséből, részben új megállapodásokból állhat össze. Georgieva külön figyelmeztette a kormányokat, hogy „ne próbálják széles körű energiatámogatásokkal tompítani az árrobbanás hatását, mert ezek az intézkedések csak elnyújtják a magas árak időszakát, és végső soron tovább rontják a költségvetési egyensúlyt.”
Amint arról írtunk: mindez egy már eleve feszült helyzetben éri Afrikát, ahol az elmúlt években gyors ütemben halmozódott fel az államadósság, és a kontinens a globális szuverén kockázatok egyik központjává vált.
A világ problémás állami hiteleinek és a magas hozamú kötvényállományok közel fele már ehhez a régióhoz köthető, miközben egyre több ország sodródik az adósságcsapda közelébe.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a finanszírozási igények és a rendelkezésre álló hazai források között nincs hatékony közvetítő rendszer. Bár a kontinensen jelentős, több mint ezermilliárd dollárnyi megtakarítás halmozódott fel – jellemzően nyugdíjalapokban és bankokban –, ez a tőke csak korlátozottan jut el a termelő beruházásokhoz, így az államok továbbra is külső forrásokra szorulnak.
Az adósságállomány közben látványosan nőtt: a 2000-es évek eleje óta megnégyszereződött, és 2024-re elérte a 2000 milliárd dollárt, miközben az átlagos GDP-arányos adósságszint közel 70 százalékra emelkedett. Több ország – köztük Mozambik és Szenegál – már rövid távon is kritikus törlesztési határidőkkel néz szembe, ami azt jelzi, hogy egy újabb külső sokk, például az energiaárak tartós emelkedése könnyen láncreakciót indíthat el az államadósság-válságokban.
