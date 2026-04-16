A légúti megbetegedések számához képest nagyon magas a kórházban kezeltek aránya

A közismert nevén influenzaszezonnak nevezett időszak az év tizenötödik hetében tovább enyhült, de a kórházi számoknál van legalább egy mutató, ami ezt nem tükrözikA kórházi kezelések közel 45 százaléka még mindig a légúti óriássejtes vírushoz (RSV) köthető, ami az elmúlt évek messze legmagasabb aránya. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt, bár a kumulált szám most már az egy évvel korábbinál alacsonyabb.

Míg a légúti fertőzések szezonja egyértelműen lecsengőben van, három kórházi adat elrontja az összképet:

még mindig 161-en vannak kórházban súlyos akut légúti fertőzéssel, többen, mint tavaly és két évvel ezelőtt,

az elmúlt három szezonnal összehasonlítva most volt a legmagasabb a kórházban kezeltek aránya az összes akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számához képest a 15. héten, és

a súlyos esetek közel 9 százaléka igényelt intenzív / szubintenzív ellátást.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 15. hetében (április 5-12.) az országban 102 000 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, közel 27%-kal kevesebben, mint a 14. héten, és 10 200 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-22%).

Idén mindkét mutatóban az 5. héten értük el a szezon csúcsát.

A 15. heti ARI szám alacsonyabb, mint az elmúlt három szezonban.

Az ILI szám a 15. héten csak 2024-ben ilyenkor volt egy hajszálnyival alacsonyabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 10%-ra emelkedett 9,4%-ról, ami magasabb, mint két éve (8,9%), viszont alacsonyabb, mint tavaly és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a harmadik legmagasabb 15. heti számot láthatjuk idén.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 15. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták: esés után RSV-s emelkedés

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál tavaly az 51. héten következett be a fordulat, majd az RSV idén a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelítette az aránya. Egy korrekciót követően ismét emelkedésnek indult és a 15. héten újra 25%-on állt.

Az alábbi három grafikon közül a koronavírus pozitivitási rátákat ábrázolón általánosságban az előző három szezonnál enyhébb időszakot látunk idén.

Az influenza pozitivitási rátáját mutatót annyiban emelnénk ki, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár kilencedik hete.

Az RSV-grafikon épp az ellenkező okból érdekes, mivel

a 12. hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta. a grafikont is át kellett skáláznunk, hogy ráférjen a 33,3%-os arány, ami a 2023 első hetében elért 24,1%-os csúcsot is messze meghaladta. A fordulat 18,8%-ra vitte le a 13. heti számot, majd jött egy újabb ugrás 22,5%-ra, és tovább 25%-ra.

Javul a kórházi helyzet, de...

A 15. héten 161 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami minimális csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 174 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közt nem volt covidos, ami üdítő ahhoz képest, hogy 2023-ban ilyenkor még a betegek több mint harmada volt koronavírusos. A kórházak tavaly (139) és két éve (108) kevesebb, míg három éve több (184) SARI-beteget vettek fel a 15. héten.

A 161 beteg közül 14-nak volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami néggyel kevesebb a 14. heti számnál. Ez 8,3%-s arányt javulást jelent az előző heti 10,3%-hoz képest.

A SARI-betegek közel 29 százaléka tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 46),

MÍG közel 52%-UK (93) ÖT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 66 ÉS 47,5% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy már három nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában. A 15. héten újabb kisebb pozitív változást látunk.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy egy ijesztő kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban. Legalábbis ez volt igaz a 11. hétig, amikor viszont már rosszabb volt a helyzet, mint 2024 azonos hetében. A 12. hét pedig újabb romlást és egyúttal az elmúlt négy év legmagasabb arányát hozta. Innen jött a korrekció a 13. héten, amikor már "csak" a 3. legmagasabb arányt láttuk.

sajnos a 14. és a 15 héten is újabb ugrásokat látunk az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legmagasabb szintre.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár három hónapja több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést. A 9-11. héten az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legalacsonyabb számot láttuk idén, viszont a 12. hét emelkedést hozott (7%-ra, 5,1%-ról), amit újabb korrekció követett. Ez már három hete tart, az arány pedig 0,6%-ra esett.

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya, sőt ez 0% volt a 13. héten, 1,1% a 14. héten és ismét 0% a 15. héten.

A 15. héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések 44,1%-nak hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Az RSV okozta SARI megbetegedések 83,1%-a (59 fő) a 0-5 évesek között fordult elő.

Változás a leginkább érintett korosztályt illetően

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók nagyjból 42 százaléka 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a tizenötödik héten. Ez mintegy 42 600 gyereket jelent, ami nagyjából 28 200 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 23 700-an - a betegek 23,2%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Itt 10 200 fős volt a csökkenés. A 35-59 éves korosztályból is mintegy 22 300-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva az idei 15. heti szám a legfiatalabbak körében alacsonyabb volt, mint az elmúlt két év hasonló időszakában.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 15. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva fordulatot látunk a korosztályos bontásban. Míg a 3. és a 14. hét között a 0-14 éves korosztály volt a leginkább érintett, a 15. héten már a 35-59 évesek közül került ki a legtöbb beteg (32,6%, 3325). A 15-34 éves korosztály lett a második leginkább érintett (30,1%, 3070 beteg).

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében kevésbé érintett a legfiatalabb korcsoport, mint akár tavaly, akár két évvel ezelőtt.

Hepatitis fertőzések - hajszálnyival az egy évvel ezelőtti csúcs felett

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 21 új esetet jelentett a 14. hétre, amivel 418-ra emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről látható, milyen drámaian alakult ezen a téren a tavalyi év. A 14 héten hajszálnyival az egy évvel korábbi szám alatt volt a megbetegedések kumulált száma, és ha a mostani trend folytatódik, megúszhatjuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első tizenhárom héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 169 megbetegedéssel (40,5%), őt követi Budapest (95, 22,7%), Pest (34, 8,1%), Szabolcs (29, 6,9%), valamint Heves (27, 6,6%).

