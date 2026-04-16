A Tesco-vezér kimondta: hiába az évtized legjobb eredménye, Hormuz mindent a feje tetejére állíthat

A vállalat a február végével zárult pénzügyi évben 8,5 százalékkal növelte üzemi eredményét, amely így elérte a 2,4 milliárd fontot. Ezzel párhuzamosan az árbevétel 4,3 százalékkal, 66,6 milliárd fontra emelkedett. A Tesco piaci részesedése meghaladta a 28 százalékot, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A kiváló eredmények fényében az áruházi, a raktári, valamint az egyéb fizikai munkakörökben dolgozó alkalmazottak összesen 65 millió font "különleges teljesítménybónuszban" részesültek.
A részvényesek pedig 937 millió font osztalékot vehettek fel az év során.
Ken Murphy vezérigazgató ugyanakkor elismerte a Hormuzi-szoros esetleges lezárásával kapcsolatos aggodalmakat. Egy ilyen lépés súlyos kockázatot jelenthet az olaj-, gáz- és vegyipari ellátási láncokra. A vállalat az idei évre vonatkozó profitvárakozását a szokásosnál szélesebb sávban, 3 és 3,3 milliárd font között határozta meg. Ez 2023 óta az első alkalom, hogy a cég profitcsökkenés lehetőségével számol. A Tesco közleménye szerint "sok múlik majd a konfliktus időtartamán, valamint azon, hogy mindez milyen hatást gyakorol a brit háztartásokra és a gazdaság egészére".
Murphy hangsúlyozta, hogy jelenleg nem tapasztalnak élelmiszer-ellátási zavarokat. A vezérigazgató nem tartja megalapozottnak a brit Élelmiszer- és Italipari Szövetség 9 százalékos élelmiszer-inflációra vonatkozó előrejelzését sem. "Egyetlen termelőnk, beszállítónk vagy gyártónk sem jelezte, hogy ellátási gondokkal küzdene" – tette hozzá. Az utóbbi időszak legnagyobb kihívásának a dél-spanyolországi és észak-afrikai viharokat nevezte, amelyek a friss zöldség- és gyümölcsellátást érintették. A vállalat azonban alternatív forrásokból gyorsan pótolta a készleteket, így a vásárlók "gyakorlatilag észre sem vették" a fennakadást.
A Tesco a következő évben 500 millió fontos költségmegtakarítást tervez. Ezt az összeget az árak alacsonyan tartására és a termékek minőségének javítására fordítják. A megtakarítások részben a mesterséges intelligencia alkalmazásából származnak majd. Ezt a technológiát többek között az árazás optimalizálására és a pénzügyi folyamatok hatékonyabbá tételére használják. Murphy kiemelte, hogy az általános piaci áremelkedés ellenére az elmúlt év végén több mint tízezer termékük ára volt alacsonyabb, mint az év elején.
A háztartások költségvetésére nehezedő nyomás dacára a Tesco prémium saját márkás termékcsaládja, a Finest 15 százalékos forgalomnövekedést produkált. Az online élelmiszer-értékesítés 11 százalékkal bővült, míg a Whoosh nevű expressz házhozszállítási szolgáltatás forgalma 51 százalékkal ugrott meg.
