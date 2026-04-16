LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A választás óta először: élőben szólal meg Orbán Viktor
19 órakor a Patrióta műsorában szólal meg Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.

Orbán Viktor a vasárnapi választásokat követően először szólal meg élő adásban: csütörtökön 19 órától a Patriótán lesz látható a távozó miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldala szerint a „múltról, a jelenről, de elsősorban a jövőről” fog beszélni.

Az imént indult el az élő videó a csatornán, azonban még 10 percet várni kell a beszélgetésre. Összesen bő negyedórás késéssel indulhat a sokak által várt interjú.

