A választással kapcsolatos várakozás is szerepet játszhatott a vállalkozók optimizmusának erősödésében

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megbízásából az Egyensúly Intézet által negyedévente, 400 VOSZ-tag vállalkozás megkérdezésével készített kutatás friss felmérésének bemutatásakor Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója, üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte
a VOSZ Barométer index az első negyedévében 54 százalékra emelkedett, így öt negyedév után ismét az optimista tartományba került. Az előző negyedévhez képest jelentős mértékben, 5 ponttal nőtt a mutató.
Ezzel kapcsolatban elmondta a felmérést február közepén vették fel, így abban a választásokkal kapcsolatos várakozások is tükröződhettek. Mindamellett kihangsúlyozta: feltehetően ebben a pozitív hangulatban nagyobb szerepet kaptak a szezonalitásra vonatkozó tényezők, vagyis az, hogy az év kezdetekor jellemző pozitívabb várakozások (új év, új kezdet) jellemzik a vállalkozásokat. A mutató javulását elsősorban az üzleti hangulat erősödése és a beruházási szándék élénkülése hajtja. Kozák Ákos arra számít, hogy ez a pozitív hangulat kitarthat a következő negyedévben is.
Bizakodó az új kormányzat kapcsán a VOSZ
A Portfolio azon kérdésére, hogy a VOSZ-nak mi a várakozása az új kormányzat vállalkozásfejlesztési terveivel kapcsolatban, Perlusz László, a VOSZ főtitkára elmondta: a Tisza tervei nagyon ambiciózusak. "Azt várjuk, hogy még jobban bevonnak minket az előzetes egyeztetésekbe. Nem vagyunk annyira idealisták, hogy azt higgyük, most aztán eljött a Kánaán, azt azonban elvárjuk, hogyha lesznek olyan intézkedések, amelyek kellemetlenek, akkor azok tervezhetőek legyenek."
Egy vállalkozónak az a legnagyobb baj, ha nem tud tervezni. Ha van egy különadó, akkor azt ne emeljük év közben
- tette hozzá.
Kiemelte: nagyon sok olyan kezdeményezésük van, ami az elmúlt években megvalósult, ezeket folytatni szeretnék. Ilyen például a Széchenyi Kártya Program, hiszen a "magas kamatok világa nem nagyon fog elmúlni. Kellenek a kamattámogatott konstrukciók a kkv-k számára."
Perlusz László szerint ha jó irányt látnak a vállalkozások, akkor néhány hónap múlva már ez a hangulatindexben nagyon erőteljesen fog látszani. Egyben arra számít, hogy az EU-s források optimális helyzetben sem fognak év vége előtt sokkal hamarabb megérkezni.
A VOSZ Barométer fő mutatójának értéke 5 ponttal 54%-ra emelkedett az előző negyedéviről.
A felmérés három alindexe (az üzleti hangulatot, a pénzügyi helyzetet és a beruházási hajlandóságot mutató indikátor) közül
- az üzleti hangulat mérő mutató 3 ponttal nőtt az előző negyedévhez képest 61%-ra,
- a pénzügyi helyzetet tükröző alindex nem változott, maradt 61%-on,
- míg a beruházási hajlandóságot feltérképező alindex értéke 10 ponttal 38%-ra nőtt.
Üzleti hangulat
Az üzleti hangulatot jelző alindex 61 százalékos értéke 3 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 3 év elteltével most először került újra a 60 százalékos szint fölé. A rövid távú kilátások enyhén, a hosszú távú kilátásokkal kapcsolatos várakozások pedig jelentősen javultak. Az árbevétellel kapcsolatos kilátások jelentősen, 4 ponttal emelkedtek az előző negyedévhez képest.
A következő egy évre előretekintő kilátások vonatkozásában rekordszintre, 71%-ra nőtt a vállalkozások bizalmi mutatója, az eddigi csúcs az előző negyedévi 69% volt.
A gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent; a mérés kezdete óta most először fordult elő, hogy enyhe többségbe kerültek azok, akik szerint a gazdasági helyzet a következő negyedévben nem lesz veszélyesebb.
A saját vállalkozást érintő cégvezetői rövid- és hosszútávú kilátások továbbra is az optimista tartományban vannak: jelentősen csökkent a pesszimisták, és ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt az optimisták aránya.
A cégvezetők nagyobb arányban számítanak a tervezett árbevétel teljesülésére: 60 százalék szerint a cégeik elérik a tervet, miközben jelentősen csökkent a komoly elmaradást várók aránya az előző negyedévhez képest.
Beruházások
"A gazdaság valódi problémáját jelzik a beruházási szándékok, 2022 óta a beruházások folyamatosan visszaestek", emelte ki Kozák Ákos. A felmérés azt mutatja, hogy a beruházási szándékot tükröző alindex értéke az előző negyedévhez képest jelentős, a megelőző évek azonos időszakához képest pedig enyhe emelkedést mutatott.
- Új munkaerő felvételével a cégvezetők harmada számol,
- új beruházást a cégvezetők 38 százaléka tervez.
- A cégek 60 százaléka tudta befejezni a tervezett beruházásait; jelentősen többen, mint az előző két év hasonló időszakában.
- Az első negyedévben 24 százalékon állt a potenciális üzleti lehetőséggel találkozó cégvezetők aránya.
A cégvezetők 7 százaléka gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben. Ez arány enyhén magasabb, mint egy negyedévvel korábban, de rendre alacsonyabb a megelőző negyedévekhez viszonyítva.
Jelentősen, 69 százalékra csökkent a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya. Ez az arány hasonló szinten van a 2025-ös és a 2024-es évek hasonló időszakának értékeivel. A válaszadók 27%-a legfeljebb 10 százalékos emelést tervez az alkalmazottai körében.
Pénzügyi helyzet
A pénzügyi helyzetet tükröző mutató továbbra is igen erős indikátor a mért alindexek közül, ugyanakkor a mérés kezdete óta fokozatosan csökken a tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya. Az alindex értéke 2024 második fele óta lényegében stagnál, tartósan a 60–62 százalékos sávban alakul.
Továbbra is jelentős – 76 százalék – azonban azoknak a vállalkozásoknak az aránya, akik az áraikba beépítik az inflációt.
Béremelési lehetőségek
A VOSZ Barométer felmérésekben mindig szerepel egy külön téma, amelyet jobban megvizsgálnak: most ez a bérigények és a cégek azokhoz való alkalmazkodásának kérdése lett. A vállalkozások közel fele (49%) egyáltalán nem tud a kötelező bérminimum-emeléseken túl további béremelést biztosítani 2026-ban, és további 25 százalék is csak korlátozott mozgástérrel rendelkezik. Érdemi béremelési lehetőségről a cégek szűk kisebbsége számolt be, ami egy jelentősen beszűkült béralkalmazkodási képességet jelez.
