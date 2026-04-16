A válságálló kkv-k receptje: fix kamat, digitalizáció és egyre több tőke a növekedéshez

A KAVOSZ és a Portfolio 2026-os Széchenyi Kártya Roadshow-jának székesfehérvári állomása arra adott gyakorlati választ, hogyan tudnak a helyi kkv-k egyszerre stabil finanszírozáshoz jutni és hatékonyságot javítani a mostani bizonytalan környezetben. A fókusz a fix, nettó 3%-os kamatozású Széchenyi Kártya Program lehetőségein, a vállalkozásfejlesztési forrásokon és a tudatos tervezésen volt – a beruházási döntésektől a digitalizációig, beleértve az AI hétköznapi, üzleti felhasználását is.

A Széchenyi Kártya Program valódi vállalkozói, kamarai innováció: többfunkciós gazdaságpolitikai eszköz, amelyet már évtizedek óta széles körben használnak a magyar gazdaság, elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlesztésére" – hangsúlyozta Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio és a KAVOSZ közös, székesfehérvári rendezvényén. Kiemelte, hogy a program sikerének kulcsa a decentralizált, kamarai és helyi vállalkozói irodákon keresztül működő közvetítés, így a visszajelzésekből gyorsan tudnak a piaci igényekhez igazodó új konstrukciók születni.

Radetzky Jenő, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Az eredményességet a számok is jelzik: 2015–2025 között 39 új termék jelent meg, és mintegy 11 ezer milliárd forint hitel jutott el a vállalkozásokhoz. Szerinte a program ma már nemcsak likviditást és beruházásokat támogat, hanem válsághelyzetekben is rugalmasan alkalmazható eszköznek bizonyult.

Véleménye szerint a jövő gazdaságfejlesztésében a hitel mellé egyre inkább fel kell zárkóznia a tőkének és a tőkepótlásnak is, ennek logikus kiegészítése a tőkekezelő program. Mint mondta, ez a támogatási kezdeményezés kiegészíti a hagyományos hitelezési struktúrákat, és érdemi támaszt nyújt a hazai üzleti szektor számára az egyre fontosabbá váló tőkepótlás területén.

A digitalizáció és a támogatott finanszírozás jelentheti a kitörési pontot a magyar vállalkozások számára

Szigli Zoltán, a VOSZ megyei elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a hazai kis- és középvállalkozások a magyar gazdaság gerincét adják, és nélkülözhetetlenek a foglalkoztatás, az innováció és a gazdasági növekedés szempontjából.

A megyei elnökhelyettes szerint a vállalkozások egyszerre küzdenek munkaerőhiánnyal, technológiai lemaradással és a bizonytalan gazdasági környezettel, ezért az "elég jó" működés ideje lejárt. A legfontosabb kitörési pontként a digitalizációt nevezte meg, amely szerinte ma már nem plusz, hanem alapelvárás.

Most már el kell jutnunk arra, hogy a kis- és középvállalkozások is igenis beépítsék a programjaikba ezeket, mert különben elmegy mellettünk a világ

– fogalmazott, a technológiai felzárkózást a versenyképesség feltételévé téve.

Szigli Zoltán, a VOSZ megyei elnökhelyettese

A modernizációhoz ugyanakkor pénz is kell, és itt jön képbe a támogatott finanszírozás: Szigli a KAVOSZ programját emelte ki, amely elmondása szerint jelenleg több tucat konstrukcióval kínál kiszámítható külső forrást. Üzenete feszes volt: a digitalizáció és a stabil finanszírozás együtt adhat valós mozgásteret a kkv-knak – nemcsak a túléléshez, hanem a növekedéshez is, ami végső soron a teljes magyar gazdaságot erősíti.

Közel kétezer milliárd forintnyi forrás és célzott állami programok segítik a hazai kkv-k alkalmazkodását a változó üzleti környezethez

Fehérváry Tamás, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) ügyvezető igazgatója előadásában arról beszélt, a megváltozott globális környezetben a magyar cégeknek egyszerre kell hatékonyabbá válniuk, innoválniuk és csökkenteniük az energiafüggőséget – különösen úgy, hogy Európában az energiaárak jóval magasabbak, mint az amerikai vagy kínai szintek.

Fehérváry Tamás, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) ügyvezető igazgatója

A számok szerint van előrelépés: míg 2010-ben nagyjából 3000 exportáló magyar kkv működött, 2025-re már mintegy 15 ezer. A következő ugráshoz azonban a technológiai hatékonyság, a célzott képzések és a digitalizáció felpörgetése kell. Fehérváry kiemelte, a kockázatokat azok tudják a legjobban kiszűrni, akik zöld energiában, önfenntartó megoldásokban és körkörös működésben gondolkodnak, és mindezt az ESG-elvárások is egyre inkább keretbe foglalják, alkalmazkodásra kényszerítve a vállalkozásokat.

Kitért arra is, hogy a modernizációhoz többféle pénzügyi kapaszkodó is elérhető, a Széchenyi Kártya Program fix, 3 százalékos hiteltermékeitől a beruházásösztönző és digitalizációt támogató konstrukciókig. A hangsúly nemcsak a forráson, hanem az eligazodáson is volt: Fehérváry szerint a következő évek nyertesei azok a vállalkozások lehetnek, amelyek nemcsak hitelt vagy támogatást választanak, hanem tudatos fejlesztési tervet is építenek mellé – technológiában, energiában és működésben egyszerre.

Európa legkedvezőbb hitelét kínálja a magyar kkv-knak a Széchenyi Kártya Program

A KAVOSZ és a Portfolio Széchenyi Kártya Roadshow-ján Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a Széchenyi Kártya Program ma a hazai kkv-finanszírozás egyik legfontosabb pillére, és európai összevetésben is kiugróan kedvező, fix nettó 3 százalékos kamatot kínál. Szerinte ez nemcsak olcsó forrást jelent, hanem versenyhátrányt is tompít a magyar cégek és az uniós piacon működő szereplők között. A roadshow-t azért is tartja kulcsfontosságúnak, mert az igénylők nagy része – a vezérigazgató szerint nagyjából 80 százaléka – nem budapesti vállalkozás. A finanszírozás elérhetőségében Végh szerint látványos a magyar előny: miközben az európai cégek jelentős része továbbra is hozzáférési nehézségekről beszél, itthon jóval kevesebben érzik ezt akadálynak.

Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója

A vezérigazgató a számokkal is érzékeltette a program súlyát: 24 év alatt több százezer hitelszerződés született, és ezermilliárdok jutottak el vállalkozásokhoz. A termékpaletta közben bővült és nőtt a keret is, a zöld célokra pedig kedvezőbb kamatú alprogramok is elérhetők. Végh szerint a következő lépés a rendszer további egyszerűsítése és digitalizálása, hogy az igénylés és a bírálat gyorsabb legyen – mert a támogatott hitel igazi értéke sokszor nem csak az ár, hanem az idő.

Heti egy munkanapot spórol a mesterséges intelligencia, amely megfelelő oktatással 185-szörös megtérülést hozhat a kkv-knak

A mesterséges intelligencia nem cél, hanem eszköz. Bevezetése a kkv-knál akár elképesztő, 185-szörös megtérülést is hozhat, de ehhez az embert a folyamatban kell tartani

– mondta előadásában Szalóczy Nóra, a Kürt Akadémia és a Semmelweis Egyetem EMK mesterségesintelligencia-szakértője.

A mostani AI-hullám szerinte azért tudott berobbanni, mert az adat és a számítási kapacitás hirtelen óriásit nőtt – hasonló korszakváltás ez, mint a Web 2.0 idején. A kkv-k előnye, hogy agilisabbak, ezért gyorsabban tudnak kísérletezni és bevezetni új megoldásokat.

Szalóczy Nóra, a Kürt Akadémia és a Semmelweis Egyetem EMK mesterségesintelligencia-szakértője

Konkrét példákat is hozott arra, hol kézzelfogható a haszon: a generatív modellek – mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Copilot – jó irányítással segíthetnek értékesítési folyamatokban, lead scoringban, perszonalizációban, dokumentumfeldolgozásban vagy ajánlatírásban, a gyártásban pedig a prediktív karbantartás csökkentheti a leállásokat. Ugyanakkor a kiberbiztonság és az adatkezelés területén nő a kitettség: az ingyenes, sőt sok fizetős modell is a háttérben a felhasználók adatain tanul. Ha a kérdések és a dokumentumok elhagyják az európai uniós adathatárokat, már nem vonatkozik rájuk a GDPR, így fennáll a veszélye, hogy a vállalkozások saját adatgyarmattá válnak. Az EU mesterségesintelligencia-szabályozása védelmet nyújt, ugyanakkor némileg lassítja az innovációt is, ezt jól mutatja, hogy az európai Mistral chatbot ismertsége egyelőre nagyon alacsony.

A bevezetéseknél a legnagyobb buktató nem a technológia, hanem az ember: Szalóczy szerint a cégek jelentős részében az új rendszereket egyszerűen nem kezdik el használni, ezért a képzés, az etikai keretek és a jó problémameghatározás döntő. Sok helyzetben nem is AI kell, hanem egyszerű automatizálás vagy folyamatjavítás, épp ezért azt javasolta, kicsiben, gyorsan, mérhető céllal érdemes indulni. Saját példáján is megmutatta a hatást: az AI neki heti nagyjából egy munkanapot spórol, és a prezentációját is AI-ügynökök rakták össze egy tudásbázisból, amit ő fél óra alatt finomhangolt.

A válságálló magyar kkv-k receptje – Digitalizáció, külpiaci nyitás és a megfelelő finanszírozás megtalálása

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Radetzky Jenő által moderált kerekasztal-beszélgetésen a hazai üzleti szektor meghatározó szereplői értékelték a jelenlegi piaci környezetet. Abban egyetértettek, hogy a belső piac lassulása és a külső piacok záródása miatt a digitalizáció, az automatizáció és a hatékonyságnövelés már nem halasztható.

Egy komfortzónából való kilépésre kényszeríti a vállalkozókat a jelenlegi időszak, illetve egy magas fokú alkalmazkodást is kíván

– mondta Kristóf Péter, a Galaktika Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy a marketingtől a humánerőforrásig minden területen nagyobb fókuszra van szükség az egytől öt évig terjedő tervezési időszakokban.

A gyártóknál a nyomás különösen erős. Takács‑Strasszer Krisztina, a Szarvasi Háztartásigép Kft. ügyvezetője 25–35 százalékos kiskereskedelmi visszaesésről beszélt az elektronikai piacon, miközben a távol-keleti – főleg kínai – dömpingáruk tovább szorítják a mozgásteret. A cég a stabilitás érdekében szigorú kontrollingot vezetett be, több feladatot visszahozott házon belülre, és rugalmasabb munkaszervezéssel igyekszik talpon maradni.

Ma azért dolgozunk, hogy holnap sikerünk legyen, hogy aztán holnapután azt élvezni tudjuk

– idézte fel vállalati mottójukat Márkus Gábor, az Inox Technology Kft. ügyvezetője. Elmondása szerint a cégnél bevezettek egy napi vezetői panelt, amely digitális értékelőrendszerként működik, és a megrendelésállomány, valamint a beszállítók folyamatos monitorozásával azonnali beavatkozást tesz lehetővé.

Az európai piacok beszűkülése miatt több hazai vállalkozás is távolabbi régiók felé fordult. Nagy László, a Visible Crossing Kft. ügyvezetője kiemelte, felmérések szerint a hazai cégek ötvenegy százaléka a piac hiányát jelöli meg a legfőbb problémaként. A technológiai cég a kiszámíthatatlan európai környezet helyett Dél-Amerikában talált új lehetőségeket, ahol Brazília három államában, valamint Argentínában és Chilében is komoly tárgyalásokat folytattak.

A finanszírozásról a résztvevők összességében pozitívan beszéltek: a Széchenyi Kártya Programot több oldalról is működő támasznak tartják, és kiemelték a kamarák, a VOSZ-irodák gyakorlati segítségét az adminisztrációban. Ugyanakkor Radetzky felvetésére egy új igény is kirajzolódott: a külpiaci növekedéshez sokszor akvizíciók, illetve drága pilot projektek kellenek – ezek célzott, "exportlépést" támogató finanszírozásában több szereplő is hiányt lát.

