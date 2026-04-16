Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

A Tisza Párt elsöprő győzelme után az ország szinte minden területen változásra számít, az energetikában azonban különösen nagy a tét: az új vezetés Európa egyik legdrágább vállalati áramárait, egymillió energiaszegény háztartást és nyolcvanszázalékos orosz energiafüggőséget örököl. A leendő új kormány azonban nagyszabású paradigmaváltásra készül Magyarország energetikai berendezkedésében: leszámolna az orosz energiahordozó függéssel, gorcső alá venné a Paks II. projektet, és csökkentené a vállalkozások energiaszámláit a hazai versenyképesség felpörgetéséhez. Eközben új köntösben, de a régi rendszerből is megtartana párat, mint például a rezsicsökkentést vagy a zászlóshajónak számító energiahatékonysági programot - a feladat nem kicsi, az idő pedig szorít.

A választások előtt kiadott Tisza program (A Működő és emberséges Magyarország Alapjai elnevezésű kormányprogram) öt nagyobb energetikai intézkedésre épül:

A hosszabb távú energiadiverzifikáció: 2035-re megszüntetik az orosz energiafüggőséget.

A Paks II. projekt felülvizsgálata.

A rezsicsökkentés megtartása és szociális kiterjesztése.

A vállalati energiaárak csökkentése piaci versennyel és díjreformmal.

Masszív energiahatékonysági beruházáscsomag.

Ezen kívül még számos intézkedést felsorol, azonban ebben az írásban a legfontosabb, legnagyobb hatással bíró energetikai lépésekre fókuszálunk.

Mielőtt azonban a jövőbe tekintenénk, érdemes számot vetni azzal,

milyen örökséget hagy maga után az Orbán-kormány.

Orosz olaj- és gázfüggőség

Az egyik fő kampánytéma – főleg az iráni háború okozta energiakrízis árnyékában – az volt, hogy fenntartható-e Magyarország gáz- és olajellátása orosz források nélkül. Bár nem túl részletesen, a Tisza Párt is kifejtette saját álláspontját a témával kapcsolatban. A terveik szerint 2035-ig vezetnék ki az orosz fossziliseket, amit folyamatos diverzifikációval érnének el.

Azonban a jelenlegi állás szerint szinte biztosan jóval hamarabb le kell válni az orosz olajról és gázról, mint 2035. Az Európai Unió döntése alapján most úgy néz ki, 2027 őszétől teljes tilalom lesz az orosz gázimportra.

Az orosz vezetékes olajra is hasonló sors vár, azonban konkrét leválási határidő még nincs, és a mostani olajpiaci helyzet ezt a végső dátumot el is tolhatja - de ez mindössze pár évet jelenthet. A Tisza program saját diagnózisa szerint ha a paksi orosz nukleáris kitettséget is belevesszük, akkor

az orosz energiaellátási függés (energiaimport) eléri a 80 százalékot.

A két fő kérdés tehát adott:

Fizikailag megoldható-e a leválás, tehát van-e megfelelő infrastruktúra?

És ha igen, akkor milyen áron lehet kiváltani az orosz fossziliseket?

Kezdjük az egyszerűbbel: a földgáz esetében mindent adott ahhoz, hogy a keleti útvonalat diverzifikáljuk. Hazánk Szlovénián kívül az összes szomszédos országgal rendelkezik gázösszeköttetéssel, így lényegében a spanyol, lengyel vagy akár görög LNG-terminálokon keresztül is érkezhet cseppfolyósított földgáz Magyarországra.

Az olaj esetében nincs ekkora választék, ott két opció van: a Barátság vezeték és az Adria-vezeték. Előbbi, mint tudjuk, a január 27-i orosz dróntámadás óta nem üzemel. A horvát útvonal pont ilyen esetekre lett létrehozva, és a viták ellenére papíron alkalmas arra, hogy elszállítsa azt a 8-9 millió tonnát, amit évente felhasznál a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítója.

A másik kulcskérdés: ha leválunk, mennyivel drágulna meg az import? Először is, erre nehéz pontos választ adni. Ugyanis ehhez rá kellene látnunk a megkötött kereskedelmi szerződésekre, amelyek titkosítva vannak. Azonban vannak fogódzkodók:

A gázszerződések esetén a bevett gyakorlat Európában, hogy a beszerzéseket a benchmarknak számító TTF holland gáztőzsde áraihoz kötik (indexálják), ami Magyarország esetében is irányadó lehet, és amit Nagy Márton korábbi megszólalása is igazolni látszik.

Innentől kezdve a kérdés az: mit okozna az európai gázáraknál az orosz leválás? A REKK elemzése szerint a maradék orosz gáz kivezetése összességében 1 százalékkal növelné az összeeurópai gázárakat, tehát lényegében elhanyagolható mértékben. Az árazás mellett érvként szokták felhozni, hogy az LNG-import a rárakódó költségek - cseppfolyósítás, szállítás, visszagázosítás és tranzit – miatt önmagában jelentős áremelkedést okozna, miközben az oroszok a magyar határig díjmentesen elhozzák a gázt.

Azt tudjuk, hogy mennyibe kerül(het) a többlet költség: számításaink szerint 3-5 euró között alakulhat, ami a jelenlegi árszint mindössze 6-14 százalékát tenné ki. Itt azért érdemes lábjegyzetben hozzátenni, hogy a kormányzati narratíva ellenére, a gázszállításhoz elengedhetetlen Török Áramlatot az orosz Gazprom építette, saját költségén. Azt pedig nehéz elképzelni, hogy mindezt jótékonysági alapon tette: a 7 milliárd euróra becsült projektet az értékesített gázárakon, abba beleépítve szedik be.

A kőolajvásárlásokra vonatkozó számokat még ennél is nehezebb kihámozni. A kormányzati és Mol-os megnyilvánulások alapján az orosz olajat az uráli típusú nyersolaj árjegyzése alapján szerzi be Magyarország. Ez pedig igen jövedelmező volt sokáig: a 2022-es orosz-ukrán háború kitörését követően előfordult, hogy akár 20-30 dollárral volt olcsóbb az orosz beszerzés, mint a világpiaci árak. Ennek a többletnek a nagy része a magyar állami költségvetésbe vándorolt, ugyanis egy rendelet alapján az 5 dollárt meghaladó árkülönbözet 95 százalékát a Mol befizeti az államkasszába.

A tavalyi százhalombattai tűzeset és a Barátság kőolajvezeték leállását követően kieső nyersolaj és finomítói kapacitás, valamint a választások előtt mesterségesen lenyomott üzemanyagárak (védett üzemanyagár) miatt a stratégiai készletekből tartják életben a magyar üzemanyagpiacot. Ez pedig nemcsak az ellátás fenntarthatóságát veti fel, hanem azt is, hogy végső soron ki fizeti meg az olajellátási válság által benyújtott számlát, ami könnyen az új kormányra éghet rá.

Érdekesség, az iráni háború miatt kieső arab olajmennyiségek miatt az elérhető orosz olaj iránt felfutott a kereslet, ami azt okozta, hogy az uráli jegyzés jelenleg drágább, mint az Perzsa-öbölben kitermelt olaj, ami ritkaságnak számít.

Nagyon kellene, de rengeteg a kérdőjel

A másik gyorsan kezelendő probléma a régóta húzódó új paksi blokkok helyzete. Az új atomerőmű építkezése eredetileg 12 milliárd euró lett volna, azonban a közel 10 éves csúszás miatt ma már elképzelhetetlen, hogy az eredeti áron be lehessen fejezni a projektet.

A paksi bővítési beruházásra mindeddig kb. 1,5 milliárd euró lett elköltve.

Ráadásul az orosz finanszírozáshoz, az orosz technológiához és az orosz fűtőelemekhez való kötöttség (bár utóbbit már elkezdték diverzifikálni a Paksi Atomerőműnél) nemcsak energiabiztonsági, hanem egyéb kérdéseket is felvet.

A Tisza Párt a projekt teljes körű felülvizsgálatát ígéri,

és nyitottságot mutat a nem orosz forrásból – például francia vagy amerikai technológiával – történő nukleáris üzemanyag-ellátás, illetve a kis moduláris reaktorok (SMR) irányába. Az SMR-opció különösen érdekes, mert számos nyugat-európai ország is vizsgálja a lehetőséget, és az ilyen típusú beruházások idővonala és finanszírozási struktúrája jóval rugalmasabb egy hagyományos reaktornál.

Ugyanakkor a Paks II. felülvizsgálata jogi, pénzügyi és geopolitikai aknák mezején jár.

A Roszatommal kötött szerződés felmondása (ha erre kerülne sor) súlyos kötbér-kötelezettséggel járhat, az orosz fél jogi lépésekkel is élhet, és a projekt finanszírozási struktúrájának átvilágítása biztosan hozna kellemetlen meglepetéseket a nyilvánosság számára is. Nem véletlenül ígéri a program, hogy a beruházás tíz év alatt történt áremelkedésének vizsgálata is napirendre kerül.

Eközben azt is látni kell, hogy

A Paksi Atomerőmű termelése már nem tart sokáig. Bár vannak tervek az üzemidejének meghosszabbítására, de úgy tudjuk, hogy legalább három nagyon műszaki akadálya lehet. Az is könnyen elképzelhető, hogy ha sikerül is elvégezni a szükséges élettartam meghosszabbítási munkálatokat, az nem alkalmazható az összes blokkra, vagy az eredetileg 500 megawattos teljesítményre tervezett reaktorokat csak csökkentett üzemmódban lehet majd használni, így potenciálisan jelentős áramtermelési kapacitás eshet ki Magyarországon.

Bár vannak tervek az üzemidejének meghosszabbítására, de úgy tudjuk, hogy legalább három nagyon műszaki akadálya lehet. Az is könnyen elképzelhető, hogy ha sikerül is elvégezni a szükséges élettartam meghosszabbítási munkálatokat, az nem alkalmazható az összes blokkra, vagy az eredetileg 500 megawattos teljesítményre tervezett reaktorokat csak csökkentett üzemmódban lehet majd használni, így potenciálisan jelentős áramtermelési kapacitás eshet ki Magyarországon. Ez azért probléma, mert a két éve frissített aktuális Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappilléreként hivatkozik a Paksi Atomerőműre. Abban az elméleti esetben, ha az új paksi blokkok mégsem épülnének meg, de minden más tényező a NEKT várakozásai szerint alakulna, akkor a minimális exportőri pozíció helyett 2030-ban a 33%-ot közelítené az import aránya a magyar áramellátásban, a 2010-es évek 30% fölötti csúcsait is megdöntve.

Tehát a financiális, jogi és geopolitika megfontolások mellett egy nagyon erős energiabiztonsági aspektusa is lehet annak, ha a Paks II. projektet végül elkaszálják. (Erre nyújthatnak megoldást, B tervként a kis moduláris reaktorok - amelyek viszont még csak papíron léteznek, és a legoptimistább várakozások szerint is leghamarabb a 2030-as évek közepén kelhetnek életre.)

Rezsicsökkentés+

A 2014-ben bevezetett, majd 2022-es energiaválság miatt módosított rezsivédelmi rendszer

jelentős összegeket emészt fel a költségvetésből.

A legutóbbi években, a világpiaci energiaáraktól függően 600-800 milliárd forint közötti összegben egészítette ki az állam az otthoni energiaszámlákat. Ez igen jelentős terhet ró az államkasszára, ráadásul a generális szemlélet miatt sok olyan háztartás is jogosult rá, amely egyébként nem szorulna rá. Másrészt a rendszer megakadályozza azt is, hogy a fogyasztók érzékeljék a valós piaci árakat. Márpedig egyre inkább úgy tűnik, hogy az olcsó energia korszakának - legalábbis még egy ideig biztosan - vége van.

Emiatt nem ördögtől való gondolat, hogy

a rezsivédelmi rendszert megreformálják akár rászorultsági, akár egyéb megfontolások alapján

- de politikailag ez mindenképp egy darázsfészek lenne.

Ugyanis a magasabb fogyasztói árak racionálisabb fogyasztáshoz, szükségszerű energiahatékonysági fejlesztésekhez és elektrifikációs alapú gázkiváltáshoz vezetne – ami összességében Magyarország energiaszámláját is jelentősen csökkentené.

Ennek ellenére a Tisza Párt kommunikációja alapján a rezsicsökkentés marad, sőt kiterjesztik olyan módon, hogy

a tűzifa ÁFA-ját 5 százalékra csökkentik,

a szociális tűzifakeretet megduplázzák, valamint

kiterjesztik az 5000 fő feletti településekre is szerepel a dokumentumban.

Ez egyébként szükségszerű lépés, hiszen a köztudatban kevésbé van meg az, hogy a leginkább energiaszegény rétegek tűzifával (jobb esetben nem egyéb hulladékkal) fűtenek, jellemzően a kisebb vidéki településeken.

Világbajnok nap mellé drága áramszámlák

Magyarország 2024-ben 45 ezer gigawattóra villamos energiát fogyasztott, amiből 42 százalékot nukleáris energia adott. Eközben a megújulók aránya az áramtermelésben mindössze 35 százalék, ami jóval az uniós 47 százalékos átlag alatti, ezzel a tornasor hátuljától számított nyolcadik hely jutott Magyarországnak.

A napenergia az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mintegy 24 százalékos részarányt képvisel, ami világbajnok eredmény a maga kihívásaival, miközben a szélenergia részesedése a villamos energia termelésből mindössze 1,7 százalék körül alakul. Ez nem véletlen: a Fidesz-kormány 2011-ben hatályba léptette az úgynevezett 12 kilométeres szabályt, amely lényegében megakadályozta a lakóterületek közelében a telepítéseket. Bár ezen enyhítettek bizonyos projektek kedvéért, az ipari szereplők szerint Magyarország korántsem használja ki az itthoni szélenergia potenciált.

További égető probléma, hogy

a hazai vállalatok által fizetett áramdíj az Eurostat adatai szerint az egyik legmagasabb az Európai Unióban,

miközben a háztartások által fizetett rezsivédett áron elszámolt áramdíj a legkisebb a 27 tagállam közül.

Ebben persze benne van az is, hogy a villamosenergia végfelhasználói árának 30-45 százaléka nem maga az energia, hanem hálózathasználati díj. Ráadásul hiába a rezsivédelmi rendszer, ami Egymillió ember fűtési gonddal küzd, az épületek hőveszteségei roppant méretűek, és az ország várhatóan nem fogja tudni teljesíteni az Unióval szemben vállalt energiahatékonysági céljait sem.

Rövid távon a legkézenfekvőbb beavatkozási pontot nem a villamos energia árának a leszorítása jelentheti (hiszen ez hosszabb távon lehet sikeres), hanem a végfelhasználói ár összetételének átalakítása:

különösen a rendszerhasználati díjak, valamint az olyan plusz költségek, mint a KÁT-rendszer vagy EKR finanszírozása és egyéb különadó jellegű terhek felülvizsgálata

- utóbbiról úgy tudjuk, hogy átalakítása célkeresztben lehet.

Mehet tovább, csak nem így

Az új kormány programjában az is szerepel, hogy

évente 100 ezer lakást korszerűsítenek energetikailag,

így 10 éven belül a magyar otthonok legalább negyede magasabb energiahatékonyságú lehetne.

A lépés igen ambiciózus, de nem lehetetlen. Ennek egyik zászlóshajója a már jól ismert Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), tehát az ingyenes padlásszigetelési programként is elhíresült kezdeményezés (bár a program ennél jóval többről szól). A 2021-ben bevezetett szakpolitikai intézkedés lényege, hogy lakossági- és vállalati energiahatékonysági beruházásokat ösztönöz egy önmagát (részben) fenntartó keretrendszerben.

Bár a rendszer alapelgondolása üdvözölendő, az iparági szereplőkkel beszélgetve nagyon sok sebből vérzik az EKR jelenlegi működése.

Egyrészt a kiindulási alaphoz képest, a tavaly nyári jogszabály változtatások okán, a választások előtt túlzottan is lakossági fókuszú lett a program . Bár fontos, de a túlzott előtérbe tolásával a vállalati szintű, a versenyképességet is támogató fejlesztések háttérbe kerültek.

. Bár fontos, de a túlzott előtérbe tolásával a vállalati szintű, a versenyképességet is támogató fejlesztések háttérbe kerültek. Ezzel egyidőben a korábbi, főleg vállalati megtakarítások (HEM-ek) értéke lényegében lenullázódott , ami miatt hatalmas mennyiségű (információnk szerint 8 millió gigajoule) megtakarítás van beragadva - ezzel biztosan kezdeni kell majd valamit.

, ami miatt hatalmas mennyiségű (információnk szerint 8 millió gigajoule) megtakarítás van beragadva - ezzel biztosan kezdeni kell majd valamit. Azt is kiemelték nekünk, hogy rengeteg a logikai bukfenc a megtakarítások elszámolhatóságában is, tehát abban, hogy egyes típusú beruházásokból milyen mértékű energiamegtakarítást lehet elérni (lekönyvelni), ami az országos megtakarítási adatokról is fals képet adhat - hozzátették, hogy ez uniós szintű probléma.

is, tehát abban, hogy egyes típusú beruházásokból milyen mértékű energiamegtakarítást lehet elérni (lekönyvelni), ami az országos megtakarítási adatokról is fals képet adhat - hozzátették, hogy ez uniós szintű probléma. Ez pedig rendszer szintű árazási anomáliákhoz vezet, ami az egyébként egy jól működtethető rendszert hosszú távon elgáncsol.

Mindezek ellenére úgy tudjuk, hogy

a leendő Tisza kormány mindenképp megtartaná az EKR-t.

A lépés azért is tűnik logikusnak, mert ha jól van keretezve, akkor számos előnnyel jár:

Egyik ilyen, mint azt fentebb említettük, hogy egy önmagát fenntartó rendszerként tud működni , amihez szükség esetén elég egy kiegészítő állami támogatási rendszert bevezetni. Márpedig az új kormánynak rengeteg gazdasági kihívással kell szembenéznie, ezért valószínűleg minden olyan lehetőséget kihasznál majd, hogy spóroljon az állami forrásokon.

, amihez szükség esetén elég egy kiegészítő állami támogatási rendszert bevezetni. Márpedig az új kormánynak rengeteg gazdasági kihívással kell szembenéznie, ezért valószínűleg minden olyan lehetőséget kihasznál majd, hogy spóroljon az állami forrásokon. Ráadásul az egyik legfájóbb energetikai problémára, a gázimport csökkentésében is segíthet azáltal, hogy a megtakarított energiát nem kell megvenni, csökkentve Magyarország energiaszámláját. Mindez azt jelenti, hogy adott esetben 4-5 éven belül akár 20 százalékkal is csökkenhet hazánk gázfelhasználását.

A Tisza program szerint mindehhez

az uniós forrásokból nagyjából 1000 milliárd forintot kívánnak energiakorszerűsítési programokra fordítani.

Az EU-s kohéziós és klímaalapok jelentős hányada épp ilyen típusú beruházásokra fordítható, és a befagyasztott magyar uniós pénzek felszabadítása – ha az valóban megtörténik év végégig – éppen erre kínálhat fedezetet.

Ugyanakkor komoly végrehajtási kihívást jelenthet az évi 100 ezer lakás korszerűsítése. Az általunk megkérdezett EKR piacon működő iparági szakértők szerint elsősorban nem a kivitelezés lehet a probléma - bár itt is vannak kérdőjelek -, hanem adminisztratív oldalon jelentkezhet szűkület. Ezért a ráncfelvarrott energiahatékonysági programnak mindenképp egyszerűbb és gyorsabb pályázati mechanizmusokkal kell működnie a jövőben, miközben a szakmai megfontolások is szem előtt maradnak.

Fontos a türelem

Az örökség súlyos. Az ígéretek nagyok. A legkritikusabb kérdés, amire a következő időszak remélhetőleg választ ad majd: valóban le tudják-e bontani azokat a piaci és politikai struktúrákat, amelyek az elmúlt másfél évtizedben az egyik legmagasabb EU-s áramárakat és a 80 százalékos orosz függőséget termelték ki Magyarország számára?

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy az energetika egy lassan mozgó állatfaj. A most megindított programok, elfogadott jogszabályok, új irányba állított szakpolitika

legtöbbje csak több év múltán, bizonyos esetekben akár választási ciklusokon keresztül fogják éreztetni hatásaikat.

Azonban lesznek olyan területek, amelyeken gyorsan meglátszódhat az irányváltás. Míg egy atomerőművi blokk felépítése vagy a teljes hálózat modernizálása évtizedes távlat, a szociális fókuszú rezsipolitika (például a tűzifa ÁFA-csökkentése), vagy éppen az energiahatékonysági beruházások akár egy-két éven belül is érezhető eredményeket hozhat.

Címlapkép forrása: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images