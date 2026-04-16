Brutális kereslet mellett vitték a magyar államkötvényeket

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, három állampapírt kínáltak eladásra. A befektetők összesen 374 milliárd forint értékben vitték volna a magyar állampapírokat, vagyis az érdeklődés brutálisnak mutatkozott, ami összefügg az elmúlt napok hozamesésével a Tisza Párt választási győzelméből adódóan.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 179,67 milliárd forint volt, így a lefedettség 719% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 85,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 5,96% és 6,04% között szórt, az átlaghozam 6,01% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 94 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 117,65 milliárd forint volt, így a lefedettség 588% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 54,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,03% és 6,05% között szórt, az átlaghozam 6,04% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 94 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 9 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 76,25 milliárd forint volt, így a lefedettség 508% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 33 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,04% és 6,05% között szórt, az átlaghozam 6,05% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 103 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-04-16 10Y 2035/A 25 000 179 670 85 500 6,04 6,01 5,96 2026-04-16 5Y 2031/B 20 000 117 650 54 500 6,05 6,04 6,03 2026-04-16 3Y 2029/C 15 000 76 250 33 000 6,05 6,05 6,04 2026-04-14 3M D260819 20 000 70 647 40 000 6,20 6,15 6,08 2026-04-09 15Y 2041/A 15 000 39 850 20 000 6,72 6,71 6,70 2026-04-09 20Y 2051/G 15 000 14 745 7 000 6,75 6,73 6,72 2026-04-09 12M D270217 20 000 22 948 20 000 6,39 6,35 6,32 2026-04-08 6M D261028 20 000 10 141 6 000 6,30 6,29 6,15 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

