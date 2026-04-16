Brutális kereslet mellett vitték a magyar államkötvényeket

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 179,67 milliárd forint volt, így a lefedettség 719% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 85,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 5,96% és 6,04% között szórt, az átlaghozam 6,01% lett.
A ma kialakult értékesítési átlaghozam 94 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt kisebb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 117,65 milliárd forint volt, így a lefedettség 588% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 54,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,03% és 6,05% között szórt, az átlaghozam 6,04% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 94 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 9 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 76,25 milliárd forint volt, így a lefedettség 508% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 33 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,04% és 6,05% között szórt, az átlaghozam 6,05% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 103 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-04-16
|10Y
|2035/A
|25 000
|179 670
|85 500
|6,04
|6,01
|5,96
|2026-04-16
|5Y
|2031/B
|20 000
|117 650
|54 500
|6,05
|6,04
|6,03
|2026-04-16
|3Y
|2029/C
|15 000
|76 250
|33 000
|6,05
|6,05
|6,04
|2026-04-14
|3M
|D260819
|20 000
|70 647
|40 000
|6,20
|6,15
|6,08
|2026-04-09
|15Y
|2041/A
|15 000
|39 850
|20 000
|6,72
|6,71
|6,70
|2026-04-09
|20Y
|2051/G
|15 000
|14 745
|7 000
|6,75
|6,73
|6,72
|2026-04-09
|12M
|D270217
|20 000
|22 948
|20 000
|6,39
|6,35
|6,32
|2026-04-08
|6M
|D261028
|20 000
|10 141
|6 000
|6,30
|6,29
|6,15
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
