Csökkenhet az élelmiszeráfa? Ezt várja a szakma az új kormánytól

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Az ágazati szereplők egybehangzóan sürgetik az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop kivezetését, mivel az infláció mérséklődésével az intézkedés elvesztette létjogosultságát.

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének álláspontja szerint a kivezetés mellett elengedhetetlen az élelmiszerekre rakódó kirívóan magas terhek csökkentése vagy eltörlése. Ide tartozik az áfa, a kiskereskedelmi különadó, valamint a szakmailag indokolatlannak tartott népegészségügyi termékadó (neta). Szintén problémát jelent az árbevételhez kötött, ezáltal folyamatosan növekvő élelmiszerlánc-felügyeleti díj. Ennek fedezetét az ágazat helyett az állami költségvetésből kellene biztosítani.

Az árrésstop gazdasági hatásaival foglalkozunk az Alapvetés podcast mai adásában is. A műsorban Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke és Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról is beszél, hogy meddig vásárolhatnak még olcsóbban a magyarok és milyen lehetőségek vannak az árrésstop kivezetésére.

A vállalatok versenyképességét tovább rontja a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer átláthatatlansága és uniós viszonylatban is kiugró költsége.

Ezenfelül a jelentősen megemelt hazai útdíj is az ellátási lánc minden pontján drágítja a termelést és a szállítást.

A makrogazdasági elemzők és a zöldség-gyümölcs ágazat képviselői szerint is az egyik legfontosabb azonnali lépés az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra történő mérséklése lenne.

A szakértők úgy vélik, hogy ezt az intézkedést célszerű lenne összekötni az élelmiszer-kiskereskedelmet sújtó adminisztratív terhek kompromisszumos kivezetésével. Ennek keretében féléves vagy éves távlatban meg kellene szüntetni a kötelező akciózásokat és a különadókat. A zökkenőmentes piaci működés mellett kulcsfontosságú a már futó agrártámogatások gyors kifizetése.

Így elkerülhető lenne, hogy a bürokrácia hátráltassa a versenyképességet fokozó beruházásokat.

Öntözés és energia

A növénytermesztés területén az adminisztratív terhek enyhítése mellett az öntözésfejlesztés felgyorsítása a legsürgetőbb feladat, különösen a gyümölcsültetvények esetében. Az ágazat számára létkérdés a termálvizek mezőgazdasági hasznosításának hosszú távú, a 2027-ben lejáró moratórium utáni rendezése is. Ez a technológia jelenleg is komoly exportteljesítményt biztosít a hazai üvegházas és hajtatott termesztésnek.

Emellett a munkaerőhiány enyhítése érdekében elengedhetetlen a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának zökkenőmentes biztosítása.

A tejágazat stabilitása érdekében a szakmai szervezetek a termelői és feldolgozói beruházási támogatások fenntartását szorgalmazzák. Kiemelt elvárás továbbá, hogy a közétkeztetésben növeljék a hazai tejtermékek arányát, valamint állítsák helyre az iskolatejprogramot. A piaci egyensúly javítása érdekében emellett indokoltnak tartják a trappista sajt áfájának csökkentését is.

Önálló környezetvédelmi tárca?

A gazdasági és termelési fókusz mellett a fenntarthatósági szempontok integrálása is elengedhetetlen az új kormányzati struktúrában.

Ehhez a környezetvédelmi szervezetek egy önálló tárca felállítását is indokoltnak látják.

Ahhoz, hogy a magyar gazdák sikeresen alkalmazkodjanak az egyre súlyosabb aszályokhoz és a klímaváltozáshoz, hosszú távú, politikai ciklusokon átnyúló vidékfejlesztési stratégiára van szükség. A tisztán mennyiségi fókuszú termelés helyett a tudatos, ökológiai szempontból is fenntartható gazdálkodást, valamint a természetes vízmegtartást kellene ösztönözni - véli a lapnak nyilatkozó WWF. Mindez a kormány részéről támogató szabályozási környezetet, illetve a környezetkárosító támogatások kivezetését igényli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images