Csökkenhet az élelmiszeráfa? Ezt várja a szakma az új kormánytól

Az ágazati szereplők egybehangzóan sürgetik az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop kivezetését, mivel az infláció mérséklődésével az intézkedés elvesztette létjogosultságát.
A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének álláspontja szerint a kivezetés mellett elengedhetetlen az élelmiszerekre rakódó kirívóan magas terhek csökkentése vagy eltörlése. Ide tartozik az áfa, a kiskereskedelmi különadó, valamint a szakmailag indokolatlannak tartott népegészségügyi termékadó (neta). Szintén problémát jelent az árbevételhez kötött, ezáltal folyamatosan növekvő élelmiszerlánc-felügyeleti díj. Ennek fedezetét az ágazat helyett az állami költségvetésből kellene biztosítani.
Az árrésstop gazdasági hatásaival foglalkozunk az Alapvetés podcast mai adásában is. A műsorban Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke és Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról is beszél, hogy meddig vásárolhatnak még olcsóbban a magyarok és milyen lehetőségek vannak az árrésstop kivezetésére.
A vállalatok versenyképességét tovább rontja a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer átláthatatlansága és uniós viszonylatban is kiugró költsége.
Ezenfelül a jelentősen megemelt hazai útdíj is az ellátási lánc minden pontján drágítja a termelést és a szállítást.
A makrogazdasági elemzők és a zöldség-gyümölcs ágazat képviselői szerint is az egyik legfontosabb azonnali lépés az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra történő mérséklése lenne.
A szakértők úgy vélik, hogy ezt az intézkedést célszerű lenne összekötni az élelmiszer-kiskereskedelmet sújtó adminisztratív terhek kompromisszumos kivezetésével. Ennek keretében féléves vagy éves távlatban meg kellene szüntetni a kötelező akciózásokat és a különadókat. A zökkenőmentes piaci működés mellett kulcsfontosságú a már futó agrártámogatások gyors kifizetése.
Így elkerülhető lenne, hogy a bürokrácia hátráltassa a versenyképességet fokozó beruházásokat.
Öntözés és energia
A növénytermesztés területén az adminisztratív terhek enyhítése mellett az öntözésfejlesztés felgyorsítása a legsürgetőbb feladat, különösen a gyümölcsültetvények esetében. Az ágazat számára létkérdés a termálvizek mezőgazdasági hasznosításának hosszú távú, a 2027-ben lejáró moratórium utáni rendezése is. Ez a technológia jelenleg is komoly exportteljesítményt biztosít a hazai üvegházas és hajtatott termesztésnek.
Emellett a munkaerőhiány enyhítése érdekében elengedhetetlen a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának zökkenőmentes biztosítása.
A tejágazat stabilitása érdekében a szakmai szervezetek a termelői és feldolgozói beruházási támogatások fenntartását szorgalmazzák. Kiemelt elvárás továbbá, hogy a közétkeztetésben növeljék a hazai tejtermékek arányát, valamint állítsák helyre az iskolatejprogramot. A piaci egyensúly javítása érdekében emellett indokoltnak tartják a trappista sajt áfájának csökkentését is.
Önálló környezetvédelmi tárca?
A gazdasági és termelési fókusz mellett a fenntarthatósági szempontok integrálása is elengedhetetlen az új kormányzati struktúrában.
Ehhez a környezetvédelmi szervezetek egy önálló tárca felállítását is indokoltnak látják.
Ahhoz, hogy a magyar gazdák sikeresen alkalmazkodjanak az egyre súlyosabb aszályokhoz és a klímaváltozáshoz, hosszú távú, politikai ciklusokon átnyúló vidékfejlesztési stratégiára van szükség. A tisztán mennyiségi fókuszú termelés helyett a tudatos, ökológiai szempontból is fenntartható gazdálkodást, valamint a természetes vízmegtartást kellene ösztönözni - véli a lapnak nyilatkozó WWF. Mindez a kormány részéről támogató szabályozási környezetet, illetve a környezetkárosító támogatások kivezetését igényli.
