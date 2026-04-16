Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?

A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. A kétrészes cikksorozat első részében azt mutattam be, hogy elegendőek lehetnek ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát. Ebben a cikkben pedig azt vizsgálom meg, hogy értelmezhetjük-e a Tisza Párt tervezett intézkedései egy érdemi nyugdíjreform fejezeteiként, és milyen lépések hiányozhatnak.

Annak megválaszolásához, hogy a Tisza Párt vállalásai értelmezhetők-e nyugdíjreformként, először is azt célszerű figyelembe venni, hogy minden modern öregségi nyugdíjrendszer kapcsán a társadalomnak három kérdést kell áttekintenie.

Az első kérdés: mi a nyugdíjrendszer célja? Erre alapvetően két válasz adható:

az aktív korban elért életszínvonal legalább egy részének megőrzése nyugdíjasként (ez a járulékfizetéstől függő munkanyugdíj-verzió) vagy

az időskori elnyomorodás megakadályozása (ez az adóból finanszírozott állami alapnyugdíj verzió).

A második kérdés: nyugdíjas korukra mit ígér az állam a polgárainak? Erre is két alapválasz adható:

kifizetünk minden jogosultnak egy előre megígért szintű nyugdíjat, függetlenül attól, hogy erre a célra mennyi pénz áll rendelkezésre (ez a szolgáltatás-meghatározott, defined benefit, DB változat), vagy

csak annyi nyugdíjat fizetünk minden jogosultnak, amennyi pénzünk erre a célra aktuálisan tényleg van (ez a járulék-meghatározott, defined contribution, DC változat).

A harmadik kérdés: ki finanszírozza a nyugdíjrendszert? Erre a kérdésre is két válasz adható:

generációk közötti jövedelem-átcsoportosításra alapozzuk (ez a felosztó-kirovó, folyó finanszírozású, pay-as-you-go, PAYG rendszer, amikor a mindenkori aktív korosztályok fizetik a mindenkori nyugdíjasok járandóságát), vagy

generáción belüli pénzáramlásra (ez a kötelező tőkefedezeti rendszer, amelyben a fiatalabb korban befizetett pénzünket idős korunkig a tőkepiacokon fektetjük be).

Az 1891 óta működő társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek tervezése az elmúlt 135 évben mindig e három alapkérdésre adható hat alapválasz körül forgott, és sokáig egyértelműen jónak tűnt a német Bismarck, majd az angol Beveridge nevével is fémjelzett modell alkalmazása: a sok aktív dolgozó jól átlátható, könnyen ellenőrizhető és ritkán változó, nagyon hosszú munkaviszonyokban szerzett jövedelme után fizetett viszonylag alacsony járulékokból fizessük a nyugdíjazásukat követően jellemzően már csak néhány évig élő, viszonylag kevés időskorú nyugdíját (vagyis: élőmunkát terhelő járulékokból fizetett, szolgáltatás-meghatározott munkanyugdíj felosztó-kirovó finanszírozással).

Ez a megoldás azonban egyre kevésbé tartható a demográfiai öregedés és a globális gazdasági és politikai fejlemények örvényében, így az alapkérdésekre adott hagyományos válaszok érvényességi ideje lejárt. Ezért sok európai kormányzat érzi annak a kényszerét, hogy lépnie kell, mielőtt a nyugdíjrendszer finanszírozása elviselhetetlen költségvetési kihívásokkal járna. A nyugdíj-design művészete természetesen továbbra is a három alapkérdésre adható hat alapválasz megfelelő arányú vegyítését jelenti.

A munkanyugdíj-verziót alapjában fenyegeti a XXI. század technológiai robbanása. A hagyományos munkahelyek gyorsuló tempóban szűnhetnek meg, és senki nem tudja, létrejönnek-e helyettük hasonló számban új munkahelyek. A gazdasági hozzáadott értéket mindinkább a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a robotizáció, az új technikák révén teremtik meg. A termelékenység növekedése az exponenciális fejlődés korában nem attól függ, hányan dolgoznak egy adott területen, hanem attól, hogy a néhány képzett és szakadatlanul tanuló szakember hogyan uralja a technológiákat (az automatizált gyáraktól és a 3D nyomtatástól kezdve az elektromos és az önjáró autók előállításán és hadrendbe állításán keresztül a mesterséges intelligencia és a kvantuminformatika ma még elképzelhetetlen alkalmazási spektrumáig).

A foglalkoztatottak töredéke maradt a mezőgazdasági és ipari területeken, túlnyomó többségük már ma is a szolgáltatás milliónyi területén dolgozik, ahol azonban nem a tradicionális munkaviszony a jellemző, hanem számtalan vállalkozási, megbízási, részmunkaidős, bedolgozós megoldás, amelyekre nem lehet egyszerűen és nem lehet annyi közterhet kivetni, mint az élethosszig egy helyen végzett munkára. A nyugdíjjogosultságok gyűjtögetése terén a helyzetet jelentősen súlyosbítja a munkaerő sokszor követhetetlen nemzetközi vándorlása.

A felosztó-kirovó rendszernek az 1890-es években született, az élőmunkát terhelő járulékokra, mint legfőbb bevételi forrásra alapozott paradigmája semmilyen toldozgatással nem tartható fenn, ha az élőmunkát terhelő járulékok összege az élő munkaerő drámai zsugorodása miatt zuhanórepülésbe vált.

Ráadásul öregedő társadalomban a növekedés egyetlen forrása a termelékenység növekedése, hiszen tömeges bevándorlás engedélyezése nélkül nem lehet extenzív módon a munkaerőpiacra hajtani új, fiatal munkavállalók tömegeit – de a termelékenység egy öregedő, emiatt egyre konzervatívabb társadalomban eleve nehezebben nő. Az aktív kori életszínvonal legalább részbeni megőrzése lehetetlenné válik, ha sokkal több és sokkal tovább élő időskorú jogosult járadékát sokkal kevesebb aktív korú dolgozó által fizetett járulékból kellene finanszírozni.

A megoldás természetesen az lehet, ha a kényszerek hatására változtatunk a bevételi forrásokon. Nem írja elő természeti törvény, hogy egy nyugdíjrendszer csak felosztó-kirovó elven működhet. Az élőmunka helyett például sikeresen adóztatható a fogyasztás, így elképzelhető egy fogyasztási adóra épülő nyugdíjrendszer felépítése. Ekkor persze szakítanunk kell a munkanyugdíj gondolatával, de a technológia exponenciális fejlődése ezt egyébként is megteszi helyettünk. Lehet, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem elvét kell majd alkalmazni a nyugdíjakra, ez esetben az emberi kéz érintése nélkül létrejött GDP meghatározott százalékát lehet majd felosztani az idősek között. Az állampolgári alapnyugdíj már nem terv, hanem valóság egyre több államban (Új-Zéland, Ausztrália, és részben a skandináv országok, különösen Dánia és Svédország).

A másik nagy lego-kocka a nyugdíj-design tervezése során az, hogy mit ígérhetünk a jövő nyugdíjasainak. Ma az ígéret az, hogy aki járulékfizetéssel vagy gyermekneveléssel megszerzi a szükséges szolgálati időt, az a nyugdíjtörvényben meghatározott nyugellátásra jogosult, függetlenül attól, hogy van-e elég fedezet rá. Ez jellemző a világ legtöbb állami nyugdíjrendszerére. A fedezetet elsősorban a járulékbevételekből és egyéb nyugdíjcélú befizetésekből (itthon a munkáltatók szociális hozzájárulási adó befizetéseiből) kell megteremteni, de ha ez nem lenne elég, akkor az állam köteles helytállni, vagyis más forrásból betömni a lyukakat és fizetni az ígéret szerint a nyugdíjakat.

A magyar nyugdíjtörvény például rögtön az első rendelkezései között kimondja: „Az állam a társadalombiztosítási nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket. Ha a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett kiadásai meghaladják a bevételeket, a központi költségvetés a különbség összegét előirányzatként biztosítja.” Emiatt beszélhetünk az állam implicit kötelezettségvállalásáról. A világ minden fejlett országában elképzelhetetlen méretűre dagadt és tovább dagad a nyugdíjígérvények miatti implicit államadósság, amely a demográfiai öregedés egyenes következménye, hiszen egyre több embernek egyre hosszabb ideig kell fizetni a megígért járadékokat.

Emiatt is fokozott óvatossággal kell szemlélni a járulékfedezet nélkül beígért plusz nyugdíjas juttatásokat (például a 13. és a 14. havi nyugdíjakat).

Persze a magyar nyugdíjrendszerben az implicit államadósságot jelentősen csökkenti a nyugdíjak rendszeres emelésére vonatkozó rezsim, amely szerint csak a fogyasztói árnövekedés mértékével nőnek a nyugdíjak – hiszen, így a gyorsabban növekvő országos átlagbérhez viszonyítva a nyugdíjak értéke relatíve minden évben csökkenhet, ami összességében jelentősen csökkentheti az implicit adósságot. A magyar nyugdíjasokat jelenleg a nyugdíjmegállapítás pillanatától felültetik egy relatív elszegényedési csúszdára, amelynek meredeksége a mindenkori nominális nettó országos átlagkereset változásának és az infláció alakulásának a függvénye. A Tisza nyugdíjemelési vállalásai árnyalhatják ezt a képet, de a nyugdíjkasszán történő rejtett állami spórolás eddigi kényszere árnyékot vethet a jövő nyugdíjasaira is.

A finanszírozás kérdésében – ami a harmadik nagy nyugdíjtervezési lego-kocka – világszerte szenvedélyes viták zajlanak (nálunk eddig nem, de mi sem úszhatjuk meg sokáig).

A mindenkori aktívak keresetét terhelő járulék – mint a nyugdíj ősforrása – tekintetében látható, hogy ez nem jelenthet garanciát a nyugdíjak jövőbeni finanszírozására. A magánnyugdíjpénztárak fémjelezte tőkefedezeti rendszer működési lehetőségeit pedig még a világ fejlett államaiban is gyöngítik az utóbbi másfél évtizedben. Ennek nagyon egyszerű oka van: a kötelező tőkefedezeti nyugdíjrendszerben nagyon jelentős megtakarítások halmozódhatnak föl, amelyek túlságosan kívánatosak és viszonylag könnyen megszerezhetőek a rájuk éhes kormányzatok számára. Nem csak nálunk (bár talán nem annyira drasztikusan, mint nálunk), de Európa-szerte majdnem minden kormányzat megcsapolta a nyugdíjtartalékokat az elmúlt években. Emiatt az ilyen rendszerekben részes dolgozók bizalma vészesen megcsappant, és legnagyobb sajnálatomra nem csupán az állami kötelező rendszerek, hanem az öngondoskodás eszközei tekintetében is. Ezért is értékelődhetett fel a – nálunk egyre fájdalmasabb módon hiányzó – foglalkoztatói nyugdíjpillér szerepe az EU tagállamaiban.

A nyugdíjak finanszírozása egyre kevésbé képzelhető el a jelenlegi generációközi bizalmi alapon, hiszen a jövőben sokkal több és sokkal hosszabban élő nyugdíjas járadékát kellene előteremtenie sokkal kevesebb olyan aktív korú dolgozónak, akinek egyáltalán nem biztos, hogy lesz munkája a tradicionális értelemben, ráadásul sokkal hosszabban terheli őket a gesztáció (azaz a gyerekek felnevelése és önálló életre bocsátása), mint a korábban élt nemzedékeket – elegendő, ha a mamahotel/papabank jelenségének tömeges elterjedésére gondolunk.

Magyarországon ténylegesen már ma is több mint egy inaktív személy eltartásáról kell gondoskodnia egy aktív személynek. Ezért félrevezető a magyar nyugdíjrendszer kapcsán azzal számolni, hogy még mindig közel három aktív korú ember jut egy nyugdíjasra, hiszen az aktív korú embereknek nem csak a nyugdíjak fedezetét kell megteremteniük, hanem el kell tartaniuk a hosszan velük élő és későn önállósodó gyermekeik mellett a saját korosztályaik inaktív (beteg, rokkant, munkanélküli) tagjait is.

A helyzetet pedig még ennél is súlyosabbá teszi, hogy az aktív korú népességből a jelenlegi becslések szerint mintegy 770 ezer ember külföldön dolgozik, vagyis külföldön fizeti a közterheket, így valójában a magyarországi teherviselés szempontjából a módosított létszámú aktív korú népesség létszámát tovább kell csökkenteni a tartósan külföldön dolgozó magyarok számával is – így az itthon élő szendvicsgeneráció teljes terhelése még nagyobb lehet.

A felvillantott demográfiai és gazdasági folyamatok tükrében érthetetlen, hogy a leköszönő kormányzat semmilyen döntést nem hozott a nyugdíjrendszer ténylegesen meglévő ellentmondásainak kezeléséről, sőt, további finanszírozási aknát telepített a 14. havi nyugdíj mechanikus bevezetésével.

A Tisza-kormány a saját vállalásai megvalósításával egyidejűleg nem halogathatja a magyar nyugdíjrendszer évtizedes távlatokat átfogó korszerűsítéséről, fenntarthatóságának és méltányosságának növeléséről szóló társadalmi, szakértői és politikai vita megkezdését.

Eddigi vállalásai ígéretes kezdeti lépések...

Sorvezető az érdemi nyugdíjreformhoz a Tisza-kormány számára

Két könnyű és kockázatmentes elem (ezekre a Tisza vállalásai nem terjednek ki)

A jövőbeni nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötése.

A nyugdíjskála kiegyenesítése.

Három könnyű, de közepes kockázattal járó elem (ezekre a Tisza vállalásai nem terjednek ki)

A járulékplafon visszavezetése.

A degresszió újraszabályozása.

A nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek fokozatos szigorítása. (Sőt, a Tisza ezzel szemben a Nők40 változatlan fenntartását vállalja, ráadásul a Férfiak40 bevezetését is célul tűzte ki.)

Két könnyű, de fokozottan kockázatos elem (ezekre a Tisza vállalásai nem terjednek ki)

A 13. és 14. havi nyugdíj összegének korlátozása vagy egységesítése. (Sőt, a Tisza ezek változatlan fenntartását vállalja.)

A nyugdíjplafon bevezetése.

Két közepesen nehéz és közepesen kockázatos elem (a Tisza vállalásai részben kiterjednek ezekre)

A nyugdíjba vonulási feltételek rugalmasabbá tétele.

A nyugdíjemelési eljárás átalakítása és a nyugdíjmegállapítás valorizációs eljárásból eredő méltánytalanságainak elhárítása.

Egy közepesen nehéz, de fokozottan kockázatos elem (a Tisza vállalásaiban nem szerepel)

A foglalkoztatói nyugdíjpillér általános bevezetése.

Három nehéz és kifejezetten kockázatos elem (a Tisza vállalásaiban nem szerepelnek)

A nyugdíjvárományok méltánytalanságainak enyhítése.

Automatikus kiegyenlítő mechanizmusok bevezetése a nyugdíjrendszerbe.

Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése.

A legsürgősebb intézkedés, amelyre a TISZA vállalásai részben kiterjednek

A legsürgősebb intézkedés a nyugdíjemelési eljárás érdemi átalakítása, ezzel célszerű kezdeni egy érdemi nyugdíjreformot.

