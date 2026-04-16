LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Felfedeztek valamit a tudósok az emberi szervezetben, ami lassítja az öregedést az immunrendszernél
Gazdaság

Felfedeztek valamit a tudósok az emberi szervezetben, ami lassítja az öregedést az immunrendszernél

MTI
Kínai kutatók új módszert fejlesztettek ki az emberi immunrendszer öregedésének mérésére, és egy olyan kulcsfontosságú tényezőt is feltártak, amely lassíthatja ezt a folyamatot - jelentette a kínai állami média.

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia alá tartozó intézetek és a Vencsou Orvostudományi Egyetem egyik kórházának szakemberei vezették, eredményeiket az Immunity című tudományos folyóiratban tették közzé.

A tudósok 230 egészséges ember vérmintáját elemezték, közel hat évtizedet felölelő életkori tartományban.

A vizsgálat során mintegy 1,2 millió immunsejtet térképeztek fel, és 24 különböző sejttípust különítettek el. Az adatok alapján létrehozták az úgynevezett "emberi immunöregedési óra" (Human Immune Aging Clock, HIAC) nevű modellt, amely átlagosan 5,66 éves eltéréssel képes megbecsülni az immunrendszer biológiai életkorát.

Az eredmények szerint az immunrendszer öregedésének érzékeny jelzői a T-sejtek. Az életkor előrehaladtával

csökken az új fertőzések elleni védekezésben kulcsszerepet játszó, úgynevezett naiv T-sejtek száma, miközben nő az elöregedett és kimerült sejtek aránya.

A kutatók egy jelentős fordulópontot is azonosítottak: az immunrendszer öregedése körülbelül 40 éves kor körül gyorsul fel - olvasható a beszámolóban.

A vizsgálat egy RUNX1 nevű tényező szerepét is kiemelte, amely fontos szerepet játszik a T-sejtek "fiatalon tartásában". A RUNX1 szintje az életkorral csökken; a laboratóriumi kísérletek szerint ennek pótlása képes visszafordítani az idősebb sejtek öregedési jeleit. Az eredményeket egérkísérletekben is megerősítették - tették hozzá.

A kutatók kiemelték, hogy a RUNX1 az első olyan sejten belüli tényező, amely terápiás célpontként szóba jöhet a T-sejtek öregedésének lassításban, és ami

új lehetőségeket nyithat az időskori immunrendszer megerősítésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility