Felfedeztek valamit a tudósok az emberi szervezetben, ami lassítja az öregedést az immunrendszernél

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia alá tartozó intézetek és a Vencsou Orvostudományi Egyetem egyik kórházának szakemberei vezették, eredményeiket az Immunity című tudományos folyóiratban tették közzé.
A tudósok 230 egészséges ember vérmintáját elemezték, közel hat évtizedet felölelő életkori tartományban.
A vizsgálat során mintegy 1,2 millió immunsejtet térképeztek fel, és 24 különböző sejttípust különítettek el. Az adatok alapján létrehozták az úgynevezett "emberi immunöregedési óra" (Human Immune Aging Clock, HIAC) nevű modellt, amely átlagosan 5,66 éves eltéréssel képes megbecsülni az immunrendszer biológiai életkorát.
Az eredmények szerint az immunrendszer öregedésének érzékeny jelzői a T-sejtek. Az életkor előrehaladtával
csökken az új fertőzések elleni védekezésben kulcsszerepet játszó, úgynevezett naiv T-sejtek száma, miközben nő az elöregedett és kimerült sejtek aránya.
A kutatók egy jelentős fordulópontot is azonosítottak: az immunrendszer öregedése körülbelül 40 éves kor körül gyorsul fel - olvasható a beszámolóban.
A vizsgálat egy RUNX1 nevű tényező szerepét is kiemelte, amely fontos szerepet játszik a T-sejtek "fiatalon tartásában". A RUNX1 szintje az életkorral csökken; a laboratóriumi kísérletek szerint ennek pótlása képes visszafordítani az idősebb sejtek öregedési jeleit. Az eredményeket egérkísérletekben is megerősítették - tették hozzá.
A kutatók kiemelték, hogy a RUNX1 az első olyan sejten belüli tényező, amely terápiás célpontként szóba jöhet a T-sejtek öregedésének lassításban, és ami
új lehetőségeket nyithat az időskori immunrendszer megerősítésében.
Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?
Farkas András írása.
Kiszivárgott felvételek: lufis balesetnek hazudta Oroszország a titkosszolgálati tábornok elleni merényletet
Teljesen más állt a háttérben.
Hogyan öli meg a korrupció a gazdasági növekedést?
A láthatatlan kár, amit mindenki megérez.
A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa
Optimálisnak nem nevezhető az útvonal, de rákényszerülhetnek az uniós vállalatok.
Bíróságon bukott ki az igazság a szórakoztatóipari óriásról: átverték a vásárlókat, zuhannak a részvények
Kiszivárgott a belső üzenetváltás is.
Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek
Székesfehérvár fideszes polgármestere több ponton is kritizálta a leköszönő kormány választás kampányát.
Fellélegezhet végre a világ? – Kéznyújtásnyira a megállapodás Amerika és Irán között
Néhány részlet már ismert.
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.