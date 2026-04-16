Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme

Kétharmaddal nyert a Tisza párt - egyből reagált a forint és a tőzsde is
A vasárnapi országgyűlési választásokon rekordrészvétel mellett elsöprő győzelmet aratott a Tisza Párt, így Magyar Péter kétharmados többséggel alakíthat majd kormányt. Vasárnap este fél tízkor, még messze a végleges adatfeldolgozottsági szinttől, a Tisza Párt mandátumainak száma éppen elérte a kétharmados (133-as) szintet. Rövidesen Orbán Viktor miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péternek, amellyel lényegében elismerte 16 év után az első választása vereségét.
Az esti és éjszaki órákban, ahogy világossá vált, a Tisza Párt fölényes győzelme, Európa vezetői sorra gratuláltak is az új megválasztott miniszterelnöknek.
A magyar választók döntésének jelentős gazdasági és tőkepiaci vonatkozásai is megfigyelhetőek voltak a napokban, és a kétharmados felhatalmazással rendelkező Tisza-kormány felállásával várhatóan erős hatásai lesznek ezekre a területekre az előttünk álló időszakban. Ahogy a Portfolio-n több cikkünkben is beszámoltunk róla, az új kormánynak komoly gazdasági kihívásokra kell reagálnia a turbulens világra. Rövid távon az egyik legnagyobb kihívása az új kormányzatnak
- egy hiteles, teljesíthető makropálya megtervezése,
- valamint a már most 80%-ban felélt a 2026-os költségvetés érdemi kiigazítása lehet.
A bankpiac várakozásai szerint az új kormányzat kiszámíthatóbb piaci környezetet teremthet az országban. A Tisza Párt programjában e téren kiemelt szerepet kap a kiszámíthatóbb szabályozás megteremtése, az uniós pénzek hazahozatala, a működő otthonteremtési és hitelprogramok folytatása, a banki digitalizáció támogatása, valamint a különadók fokozatos kivezetése.
Ahogy azt már az elmúlt hónapokban is sejteni lehetett, a deviza- és tőkepiacokon is jelentős hullámokat vetett a választás, és a Fidesz-KDNP veresésége. Hétfőn jókorát erősödött a forint, a magyar fizetőeszköz már
a hét első napján négyéves csúcsra repült a főbb devizákkal szemben.
A forint száguldásához az is hozzájárult, hogy Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy hajlandó lenne konstruktív együttműködésre Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével. A Tisza leendő pénzügyminisztereként emlegetett Kármán András azóta találkozott is a jegybankelnökkel.
A hétfői nap a magyar tőzsdén is a Tisza győzelméről szólt: BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy, mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban zárt többek között van a 4iG és az Opus is. Ez nem új fejlemény, hiszen ahogy arra elemzésünkben is rámutattunk, a befektetők hosszú időn át azt feltételezték, hogy a NER-közeli cégek nem egyszerűen csak a saját fundamentumaik alapján nőnek, hanem egy olyan rendszer nyertesei, ahol az állam, a szabályozás és a stratégiai vagyonmozgások is támogatóan hatnak rájuk. Ennélfogva egy új, piaci alapok működő környezetben a befektetők szerint ezek a vállalatok nagy kihívásokkal nézhetnek majd szembe.
Nem csak a politikában hozott földindulást a magyar választás
A Google Trendsben elérhető globális és országokra lebontott keresési adatok alapján megnéztük, mekkora hullámokat vetett az interneten a hétvégén tartott magyar országgyűlési választás.
Ha a leginkább felkapott témákat vizsgáljuk a Google Trends felületén, egyértelműen látszik, hogy
az elmúlt hét nap kereséseit messze a választással kapcsolatos keresések dominálták.
Ahogy azzal mi is külön cikkben foglalkoztunk, a magyar választást jelentős nemzetközi figyelem is övezte, így nem meglepő, hogy a Google Trends adatai alapján más országokban is a felkapott témák között szerepelt a voksolás.
Németországban az elmúlt hét legfelkapottabb témaköre volt Magyarország ("ungarn").
Az elmúlt egy hét magyar keresési adatai alapján jól követhető, ahogy a leköszönő miniszterelnök elismerte a vereségét, magasra ugrott a Magyar Péter és Orbán Viktor témakörével kapcsolatos érdeklődés a Google-ben.
KIFEJEZETTEN A VÁLASZTÁS ÉJSZAKÁJÁRA KONCENTRÁLVA MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY EGYÉRTELMŰEN NAGYOBB ÉRDEKLŐDÉST GENERÁLT A TISZA PÁRT VEZETŐJE.
Az április 12-ei választást követő napokban, Magyar Péter több megszólalását is nagy figyelem övezte, így például a 13-ai első nemzetközi sajtótájékoztatója, valamint
a 14-ei közmédiában való szereplésekor is nagyot ugrott az érdeklődés iránta a Google-ben.
Térképen vizsgálva az elmúlt 7 nap keresési adatait, látható, hogy a szinte egységesen mindenhol kiugró volt az érdeklődés a leendő miniszterelnök iránt, a legerősebb érdeklődés pedig Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Vas és Pest megyékben volt megfigyelhető.
A fentiek persze nem meglepő adatok, lévén, hogy 16 év után most először fordul elő Magyarországon, hogy az új miniszterelnököt nem Orbán Viktornak hívják, így érthető, hogy az internetezők érdeklődése is az új kormányfő felé fordul. Ha hosszabb távon, az elmúlt 5 év adatait nézzük, látható, hogy 2024-től kezdve nagyjából azonos szintű volt az érdeklődés a két politikus iránt, míg
a választáshoz közeledve már egyértelműen Magyar Péter generálta a több keresét a Google-ben.
Ahogy azt már fentebb is említettük, a választási eredmény a deviza- és tőkepiacokra is hatással volt. A forintra irányuló keresések és az "eur huf" keresőszavak iránti érdeklődés az elmúlt 90 nap adatai alapján látványosan megugrottak már a választás éjszakáján.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Hivatalos: Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti EU-csúcson, nem adja át Magyarország képviseletét
Bóka János EU-ügyi miniszter fontos bejelentést tett.
Amerikai professzor: így kerülheti el Joe Biden hibáit Magyar Péter
Aziz Huq kitér arra is, hogy mit kellene tenni Orbán pozíciókban maradt embereivel.
Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre
Nem vesztegetik az időt a források feloldásával.
Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás
Nem érdemes még készpénznek venni az iráni-amerikai békülést.
Matolcsy György: új világ jön, a korlátlan pénz világa
Érdekes mondások.
Újabb városok álltak be a szolidaritási hozzájárulás ellen lázadók sorába
Egyre hosszabb a lista, de lehet, hogy csak pár napnyi haladékot szereztek az önkormányzatok.
Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja
Túlárazásról, közpénz-elherdálásról ír Tanács Zoltán.
Pécsen a KKV-döntéshozók szeme − Stratégiák és kapaszkodók a változások korában
Túlélőkészlettel készül a Portfolio a kkv-k számára.
Számlázás céges környezetben
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Kimerült a keret az Otthonfelújítási támogatásra! Mit hozhat helyette a TISZA programja?
A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése értelmében a keret kimerülése miatt Budapesten és további hét fejlettebb megyében felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehet
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.