Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme

A múlt hét végén a Tisza-párt elsöprő győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, így Magyar Péter kétharmados felhatalmással alakíthat majd kormányt. A 16 évig kormányzó Orbán Viktor távozása nagy mozgásokat generált a devizapiacokon is, ugyanis hétfőn a forint négyéves csúcsra menetelt az euróval és a dollárral szemben, az azóta nyilatkozó elemzők pedig bizakodóan értékelték a választási eredményeket és egy stabilabb gazdasági berendezkedést várnak az új kormánytól. A rekordrészvétel mellett zajló választás az interneten is nagy hullámokat keltett: a Google Trends adatai alapján a választásokat követően szabályosan felrobbant az újonnan megválasztott kormányfő iránti érdeklődés.

Kétharmaddal nyert a Tisza párt - egyből reagált a forint és a tőzsde is

A vasárnapi országgyűlési választásokon rekordrészvétel mellett elsöprő győzelmet aratott a Tisza Párt, így Magyar Péter kétharmados többséggel alakíthat majd kormányt. Vasárnap este fél tízkor, még messze a végleges adatfeldolgozottsági szinttől, a Tisza Párt mandátumainak száma éppen elérte a kétharmados (133-as) szintet. Rövidesen Orbán Viktor miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péternek, amellyel lényegében elismerte 16 év után az első választása vereségét.

Az esti és éjszaki órákban, ahogy világossá vált, a Tisza Párt fölényes győzelme, Európa vezetői sorra gratuláltak is az új megválasztott miniszterelnöknek.

A magyar választók döntésének jelentős gazdasági és tőkepiaci vonatkozásai is megfigyelhetőek voltak a napokban, és a kétharmados felhatalmazással rendelkező Tisza-kormány felállásával várhatóan erős hatásai lesznek ezekre a területekre az előttünk álló időszakban. Ahogy a Portfolio-n több cikkünkben is beszámoltunk róla, az új kormánynak komoly gazdasági kihívásokra kell reagálnia a turbulens világra. Rövid távon az egyik legnagyobb kihívása az új kormányzatnak

egy hiteles, teljesíthető makropálya megtervezése,

valamint a már most 80%-ban felélt a 2026-os költségvetés érdemi kiigazítása lehet.

A bankpiac várakozásai szerint az új kormányzat kiszámíthatóbb piaci környezetet teremthet az országban. A Tisza Párt programjában e téren kiemelt szerepet kap a kiszámíthatóbb szabályozás megteremtése, az uniós pénzek hazahozatala, a működő otthonteremtési és hitelprogramok folytatása, a banki digitalizáció támogatása, valamint a különadók fokozatos kivezetése.

Ahogy azt már az elmúlt hónapokban is sejteni lehetett, a deviza- és tőkepiacokon is jelentős hullámokat vetett a választás, és a Fidesz-KDNP veresésége. Hétfőn jókorát erősödött a forint, a magyar fizetőeszköz már

a hét első napján négyéves csúcsra repült a főbb devizákkal szemben.

A forint száguldásához az is hozzájárult, hogy Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy hajlandó lenne konstruktív együttműködésre Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével. A Tisza leendő pénzügyminisztereként emlegetett Kármán András azóta találkozott is a jegybankelnökkel.

A hétfői nap a magyar tőzsdén is a Tisza győzelméről szólt: BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy, mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban zárt többek között van a 4iG és az Opus is. Ez nem új fejlemény, hiszen ahogy arra elemzésünkben is rámutattunk, a befektetők hosszú időn át azt feltételezték, hogy a NER-közeli cégek nem egyszerűen csak a saját fundamentumaik alapján nőnek, hanem egy olyan rendszer nyertesei, ahol az állam, a szabályozás és a stratégiai vagyonmozgások is támogatóan hatnak rájuk. Ennélfogva egy új, piaci alapok működő környezetben a befektetők szerint ezek a vállalatok nagy kihívásokkal nézhetnek majd szembe.

Nem csak a politikában hozott földindulást a magyar választás

A Google Trendsben elérhető globális és országokra lebontott keresési adatok alapján megnéztük, mekkora hullámokat vetett az interneten a hétvégén tartott magyar országgyűlési választás.

Ha a leginkább felkapott témákat vizsgáljuk a Google Trends felületén, egyértelműen látszik, hogy

az elmúlt hét nap kereséseit messze a választással kapcsolatos keresések dominálták.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy azzal mi is külön cikkben foglalkoztunk, a magyar választást jelentős nemzetközi figyelem is övezte, így nem meglepő, hogy a Google Trends adatai alapján más országokban is a felkapott témák között szerepelt a voksolás.

Németországban az elmúlt hét legfelkapottabb témaköre volt Magyarország ("ungarn").

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt egy hét magyar keresési adatai alapján jól követhető, ahogy a leköszönő miniszterelnök elismerte a vereségét, magasra ugrott a Magyar Péter és Orbán Viktor témakörével kapcsolatos érdeklődés a Google-ben.

KIFEJEZETTEN A VÁLASZTÁS ÉJSZAKÁJÁRA KONCENTRÁLVA MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY EGYÉRTELMŰEN NAGYOBB ÉRDEKLŐDÉST GENERÁLT A TISZA PÁRT VEZETŐJE.

Az április 12-ei választást követő napokban, Magyar Péter több megszólalását is nagy figyelem övezte, így például a 13-ai első nemzetközi sajtótájékoztatója, valamint

a 14-ei közmédiában való szereplésekor is nagyot ugrott az érdeklődés iránta a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

Térképen vizsgálva az elmúlt 7 nap keresési adatait, látható, hogy a szinte egységesen mindenhol kiugró volt az érdeklődés a leendő miniszterelnök iránt, a legerősebb érdeklődés pedig Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Vas és Pest megyékben volt megfigyelhető.

Kép forrása: Google Trends

A fentiek persze nem meglepő adatok, lévén, hogy 16 év után most először fordul elő Magyarországon, hogy az új miniszterelnököt nem Orbán Viktornak hívják, így érthető, hogy az internetezők érdeklődése is az új kormányfő felé fordul. Ha hosszabb távon, az elmúlt 5 év adatait nézzük, látható, hogy 2024-től kezdve nagyjából azonos szintű volt az érdeklődés a két politikus iránt, míg

a választáshoz közeledve már egyértelműen Magyar Péter generálta a több keresét a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy azt már fentebb is említettük, a választási eredmény a deviza- és tőkepiacokra is hatással volt. A forintra irányuló keresések és az "eur huf" keresőszavak iránti érdeklődés az elmúlt 90 nap adatai alapján látványosan megugrottak már a választás éjszakáján.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

