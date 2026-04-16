LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Földrengés volt Magyarország határán
Gazdaság

Földrengés volt Magyarország határán

MTI
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták: a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt, amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.

Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat - tudatták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

