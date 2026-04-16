LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hatalmas bajban Oroszország, Putyin azonnali lépéseket vár
Hatalmas bajban Oroszország, Putyin azonnali lépéseket vár

Az év első két hónapjában 1,8%-kal zsugorodott az orosz gazdaság, ami miatt Vlagyimir Putyin elnök élesen bírálta a gazdasági vezetést, és új intézkedéseket kért a növekedés élénkítésére. A lassulás azért kellemetlen a Kreml számára, mert a gazdaság az elmúlt években még a szankciók ellenére is bővült.

Az orosz gazdaság az év első két hónapjában 1,8%-kal zsugorodott, ami arra késztette a Kremlt, hogy új növekedési intézkedéseket keressen, írja a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz elnök élesen bírálta a gazdasági vezetést, és arra kérte a tisztviselőket, hogy dolgozzanak ki javaslatokat a növekedés élénkítésére.

A lassulás azért különösen kellemetlen a hatalom számára, mert az orosz gazdaság az elmúlt években még erős teljesítményt mutatott: 2024-ben közel 5 százalékkal bővült, tavaly azonban már jelentősen mérséklődött a növekedés üteme, az idei kilátások pedig eleve szerények voltak. Az év eleji visszaesés ezért sok elemző szerint azt jelzi, hogy a gazdaság egyre inkább kifullad, bár a Putyinhoz közelálló szakértők szerint csak szezonális és egyszeri tényezők okozzák a megingást.

Putyin a gazdasági vezetőkkel tartott megbeszélésen – amelyen részt vett többek között Maxim Oreshkin elnöki tanácsadó, Elvira Nabiullina jegybankelnök és Anton Siluanov pénzügyminiszter – kijelentette, hogy nem elegendő a visszaesést pusztán szezonális tényezőkkel magyarázni.

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

A Tesco-vezér kimondta: hiába az évtized legjobb eredménye, Hormuz mindent a feje tetejére állíthat

Választás 2026: megérkeztek az urnák a világ 149 városából

Hangsúlyozva, hogy a teljesítmény még a tisztviselők saját előrejelzéseitől is elmarad.

Független elemzők szerint a gyengülés mögött több tényező áll. A magas kamatok visszafogják a hitelezést és a beruházásokat, miközben a nyugati szankciók továbbra is korlátozzák az orosz gazdaság technológiai és exportlehetőségeit. Emellett a költségvetésre egyre nagyobb terhet jelentenek a katonai kiadások, ami a gazdaságot a védelmi ipar felé tolja, miközben a civil szektor növekedése lassul.

Putyin közölte, hogy „további intézkedésekre” vonatkozó javaslatokat vár a növekedés élénkítésére.

Ezeknek a vállalkozások ösztönzését, valamint a képzett munkaerő nagyobb növekedési potenciállal rendelkező ágazatokba irányítását kell szolgálniuk. Az elnök azt is jelezte, hogy a kormány egy olyan intézkedéscsomagot készített elő, amelynek célja az állami költségvetés függésének csökkentése a volatilis globális nyersanyagpiacoktól, de ennek részleteit nem ismertette.

