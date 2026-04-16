Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!

Maradnak a védett árak
A Mol részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított - írja Magyar Péter.
A felek megállapodtak arról, hogy
a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.
Ezután így fogalmaz Magyar:
Felszólítom Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.
A védett árak margójára
Kontextusként fontos hozzátenni, hogy a szakmai közeg megosztott a védett áras rendszer fenntarthatóságát illetően.
Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője egész konkrétan úgy fogalmazott nemrég, hogy
azonnal fel kellene számolni a védett áras üzemanyag-rendszert, mert az már közvetlenül veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.
Az elemző szerint a stratégiai készletek gyors apadása és az import gyakorlatilag teljes leállása azt mutatja, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott árak fenntarthatatlan helyzetet teremtettek.
Ezzel a témával mi is részletesen foglalkoztunk, a legfrissebb elemzést itt lehet elolvasni.
Mi a baj a rendszerrel?
A rendszer úgy működik, hogy a Fidesz-kormány felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.
A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben, miközben a hazai kitermelés és a fogyasztás nem változott a kedvező irányba (sőt, az üzemanyag-fogyasztás még nőtt is). Mindezek következtében az MSZKSZ adataiból jól látszik, hogy
TÖRTÉNELMI MÉLYPONTRA ZUHANT MAGYARORSZÁG STRATÉGIAI ÜZEMANYAG- ÉS KŐOLAJKÉSZLETE MÁRCIUSBAN.
Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, a nyakunkon lévő végső elszámolásnál pedig kritikus fontosságú , hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz (ez elég valószínű), akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget:
megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?
MCC-osztalék
De nem csak az üzemanyagpiaci helyzet került ma terítékre a tárgyaláson; ugyancsak beszélt a leendő miniszterelnök Hernádi Zsolttal a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is; elmondása szerint az elnök-vezérigazgató úrral ismertette a TISZA-kormány terveit e téren.
A MOL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN FOG ELJÁRNI.
Ahogy azt mi is megírtuk, Magyar Péter ma korábban bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. A kifizetést egyébként a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta, így a friss követelés első ránézésre jogilag nehezen kivitelezhetőnek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként volt értelmezhető.
A cél vélhetően annak demonstrálása, hogy a kormányváltás után komoly nyomás nehezedhet a NER-hez köthető alapítványi struktúrákra és azok bevételeire. Bár elképzelhető, hogy a későbbiekben az állam visszaszerzi a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely különböző alapítványokba került, a jelenlegi tőkepiaci törvények, és a Mol tulajdonosi struktúrája nem úgy tűnik, hogy lehetőséget ad az osztalékfizetés visszatartására.
A Mol árfolyama mindenesetre élesen reagált a felszólításra,
végül 5,9 százalékos eséssel zárta a napot a részvény.
