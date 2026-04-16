LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Gazdaság

Hibás lágzsákok: a Honda több százezer autót hív vissza

MTI
A Honda autógyártónak több százezer autót kell visszahívnia a légzsákrendszer hibája miatt az Egyesült Államokban – közölte az amerikai közúti hatóság csütörtökön.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) április elején keltezett állásfoglalása szerint

összesen több mint 440 ezer Odyssey modellről van szó, amelyet 2017 és 2022 között gyártottak.

A hatóság azt állapította meg, hogy az érintett járművekben az oldalsó légzsákok az útfelület kisebb egyenlőtlenségeinek hatására is kinyílhatnak, ami sérülések kockázatát hordozza magában.

A NHTSA közleménye alapján április 2-áig 130 esetre derült fény, és a légzsák váratlan működése 25 alkalommal okozott sérülést. Halálos baleset ugyanakkor nem köthető a hiányossághoz.

Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

Németország óriási bajban van

Ilyen időnk lesz a következő napokban

A vizsgálat szerint

a hiba egy szoftverbeállítással van összefüggésben, így a márkaszervizekben átprogramozással kiküszöbölhető.

