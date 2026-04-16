Hibás lágzsákok: a Honda több százezer autót hív vissza

A Honda autógyártónak több százezer autót kell visszahívnia a légzsákrendszer hibája miatt az Egyesült Államokban – közölte az amerikai közúti hatóság csütörtökön.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) április elején keltezett állásfoglalása szerint

összesen több mint 440 ezer Odyssey modellről van szó, amelyet 2017 és 2022 között gyártottak.

A hatóság azt állapította meg, hogy az érintett járművekben az oldalsó légzsákok az útfelület kisebb egyenlőtlenségeinek hatására is kinyílhatnak, ami sérülések kockázatát hordozza magában.

A NHTSA közleménye alapján április 2-áig 130 esetre derült fény, és a légzsák váratlan működése 25 alkalommal okozott sérülést. Halálos baleset ugyanakkor nem köthető a hiányossághoz.

A vizsgálat szerint

a hiba egy szoftverbeállítással van összefüggésben, így a márkaszervizekben átprogramozással kiküszöbölhető.