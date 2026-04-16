Hogyan öli meg a korrupció a gazdasági növekedést?

A rendszerszintű korrupció ott is rombol, ahol nem látszik: elriasztja a befektetőket, elszívja a tehetséget a termelékeny szektorokból, lenyomja az innovációt és még számos más csatornán keresztül öli a növekedést. A nemzetközi szakirodalom pontosan leírja, hogyan. Most van itt az ideje, hogy komolyan vegyük.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Április 12-én Magyarországon korszakváltás történt. A kormányváltás után jogos a várakozás, hogy az új kormány végre hozzányúl az egészségügyhöz, az oktatáshoz, a versenyképességhez.

De van egy probléma, amely mindezek előtt áll, és amelynek megoldása nélkül a többi reform sem hozhatja el a várt eredményt. Ez a korrupció.

A rendszerszintű korrupció tönkreteszi a gazdaság ösztönzőrendszerét. Ahol a siker kulcsa nem a jobb termék vagy a hatékonyabb munka, hanem a megfelelő kapcsolat, ott az egész gazdaság teljesítménye sérül, és ezt végső soron minden magyar ember megérzi az életszínvonalán.

Az első lépés a megértés. Ha értjük, pontosan milyen csatornákon keresztül rombolja a korrupció a gazdasági növekedést, akkor azt is értjük, miért nem luxuskérdés a korrupció elleni küzdelem, hanem a gazdaságpolitika legelső számú prioritása. A nemzetközi szakirodalom ebben segít.

A számok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni

A korrupció kétféle kárt okoz, és fontos, hogy ezt az elején szétválasszuk:

Az első a közvetlen kár: az ellopott pénz. A túlárazott közbeszerzések, a fiktív projektek, a klientúrának kiszervezett források. Ez az, amire a legtöbb ember gondol, amikor korrupcióról hall, és amire a büntető igazságszolgáltatásnak kell választ adnia. A korrupció ebben az értelemben "lopás", hiszen a gazdaságban termelődő jövedelemből a korrupcióban részt vevők a valós teljesítményüknél nagyobb mértékben részesednek. Makroszinten ennek a károsultjai azok, akiknek cserébe kevesebb jut, például költségvetési forrásból kevesebb útfelújítást lehet elvégezni, ha a piaci ár kétszeresét fizeti ki érte az állam. Lehetne tompítani ezt az érvelést azzal, hogy a "pénz" nem veszik el, az a gazdaságban marad, és a korrupcióból részesedők a gazdaság más területén teremtenek keresletet és többletteljesítményt. Azonban még ez sem igaz. A korrupcióban meggazdagodók gyakran költenek inkább import luxuscikkekre, sőt, a felelősségre vonástól való félelmükben a vagyonukat külföldre menekítik. A második a közvetett, de jóval nagyobb kár: a gazdaság ösztönzőrendszerének, belső szövetének sérülése. Egy jól működő gazdaság olyan, mint egy jól működő bajnokság: a csapatok azért edzenek, mert tudják, hogy a pályán dől el az eredmény. Ha viszont a bírót meg lehet venni, a csapatok előbb-utóbb abbahagyják az edzést, és a pénzüket a bíró megvesztegetésére fordítják. A játék színvonala zuhan, a nézők elfordulnak, a szponzorok távoznak. A kár nem a bírónak fizetett kenőpénz, hanem az, hogy az egész rendszer leáll a fejlődéssel, mert a siker kulcsa már nem a teljesítmény, hanem a megfelelő kapcsolat. Pontosan ez történik a gazdaságban is: kevesebb és rosszabb beruházás, elmaradó innováció, romló oktatás és egészségügy, tehetségek átáramlása a termelékeny szektorokból a járadékvadász tevékenységekbe. Ezt a kárt nehezebb látni, de a nemzetközi kutatások szerint nagyságrendekkel meghaladja a közvetlenül ellopott összegeket.

Ez a cikk a másodikról szól: arról, hogyan rombolja a korrupció a gazdasági növekedés motorjait.

Mekkora a kár? Amit a kutatások mutatnak

A számok meglepően nagyok. Pak Hung Mo 82 országot átfogó vizsgálatában arra jutott, hogy a korrupciós index egy egységnyi romlása a GDP növekedési ütemét mintegy 0,5 százalékponttal csökkenti évente. Egy 2019-es, 175 országot vizsgáló kutatás szerint egy szórásnyi romlás a Transparency International indexén hosszú távon nagyjából 17 százalékkal alacsonyabb egy főre jutó GDP-t eredményez.

Ha kontextusba helyezzük: évi 0,5 százalékpontos növekedéskiesés 16 év alatt, a kamatos kamat logikájával összegződve, nagyjából 8 százalékkal alacsonyabb GDP-szintet eredményez.

A 2024-es magyar GDP-re (mintegy 205 milliárd euró) vetítve ez durván 16 milliárd eurónyi elmaradt gazdasági teljesítmény. Ez nem pontos előrejelzés, hanem gondolatkísérlet, de a nagyságrend érzékeltetésére alkalmas. És emlékezzünk: ehhez jönnek még a közvetlenül ellopott közpénzek.

Magyarország: az EU sereghajtója

Magyarország szempontjából ezek az eredmények különösen relevánsak. A Transparency International 2025-ös indexén Magyarország 40 pontra és a 84. helyre esett vissza, ami az ország valaha mért legrosszabb eredménye. Az EU-n belül negyedik éve az utolsó helyen áll, 2025-ben Bulgáriával holtversenyben. 2012 és 2025 között a magyar pontszám 15 pontot esett, ami az EU-tagállamok közül a legnagyobb visszaesés. Közben az észt pontszám 76-ra emelkedett, a cseheké 59-re javult.

A kutatások alapján ez a 15 pontos romlás önmagában százalékpontokat vehetett el a magyar gazdaság növekedéséből az elmúlt évtizedben. De pontosan milyen csatornákon keresztül történik ez?

Első csatorna: a hatékony beruházások elsorvadása

A korrupció és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot elsőként feltáró úttörő tanulmányok egyike Paolo Mauro 1995-ös munkája volt, amely 67 ország adatai alapján kimutatta, hogy a korrupció szignifikánsan csökkenti a beruházások GDP-hez viszonyított arányát. Az összefüggés logikája egyszerű: a korrupció egyfajta rejtett adóként működik. Aki beruházni akar, annak nem csak a piaci kockázatokkal kell számolnia, hanem azzal is, hogy a kenőpénzek, a kiszámíthatatlan engedélyeztetés és a visszaélésekből fakadó bizonytalanság megnöveli a költségeit.

Shleifer és Vishny már 1993-ban rámutatott, hogy a korrupció növeli a tranzakciós költségeket, fokozza a bizonytalanságot, és torzítja az erőforrás-allokációt. Egy korrupt környezetben a vállalkozó nem azt a projektet valósítja meg, amelyik a legtermelékenyebb, hanem amelyikből a legkönnyebb „kiszervezni" a közpénzek egy részét. Az autópálya nem ott épül, ahol a legnagyobb forgalom van, hanem ahol a megfelelő emberek földjei fekszenek.

Ez a hatás különösen erős a külföldi befektetések esetében. Wei már 2000-ben megmutatta, hogy a korrupció egyfajta adóként hat a külföldi tőkebefektetésekre, csökkentve azok volumenét. Mauro kutatása nyomán számos tanulmány megerősítette, hogy a közvetlen külföldi tőkebefektetések és a korrupció között negatív a kapcsolat. Az okfejtés közérthető: ha egy külföldi befektető választhat két hasonló ország között, miért vinné a pénzét oda, ahol kiszámíthatatlanabb a szabályozás és magasabbak a „nem hivatalos" költségek?

Második csatorna: az emberi tőke pusztulása

A beruházásoknál talán még kevésbé látványos, de hosszabb távon még pusztítóbb az a hatás, amelyet a korrupció az emberi tőkére gyakorol. Pellegrini és Gerlagh 2004-es tanulmánya öt különböző csatornát vizsgált, amelyeken keresztül a korrupció hat a növekedésre, és arra jutott, hogy a politikai instabilitás mellett az emberi tőke csatornája a legfontosabb. A két változó együtt a korrupció növekedésre gyakorolt összhatásának mintegy 88 százalékát magyarázza.

Hogyan működik ez a gyakorlatban? Több úton is. Egyrészt a korrupt kormányzatok jellemzően kevesebbet költenek oktatásra és egészségügyre, mint amennyit kellene. Mauro egy másik, 1998-as munkájában kimutatta, hogy a korruptabb országokban az oktatási és egészségügyi közkiadások GDP-arányosan alacsonyabbak. Az UNDP becslése szerint a magas korrupcióval jellemezhető afrikai országokban a kormányzat 25 százalékkal kevesebbet költ egészségügyre és 58 százalékkal kevesebbet oktatásra, mint lehetne.

Másrészt, és ez talán a legravaszabb mechanizmus: a korrupció torzítja a tehetség allokációját. Murphy, Shleifer és Vishny klasszikus modelljükben megmutatták, hogy ha egy társadalomban a járadékvadászat jobban jövedelmez, mint a termelékeny tevékenység, a legtehetségesebb emberek nem mérnökök, kutatók vagy vállalkozók lesznek, hanem a közpénzek közelébe igyekeznek kerülni. A fiatal diplomás nem startupot alapít, hanem pályázatíró lesz, mert ott jobban megéri.

Ha valaki az elmúlt évek magyar valóságára gondol, ez a mechanizmus aligha igényel bővebb kifejtést.

Harmadik csatorna: az innováció elfojtása

A hosszú távú gazdasági növekedés végső soron az innovációtól függ, attól, hogy egy ország milyen hatékonyan találja meg az új megoldásokat. A korrupció itt is pusztít. Korrupt környezetben a piaci versenyt nem a jobb termék vagy hatékonyabb technológia dönti el, hanem a jobb kapcsolatok. Ha a közbeszerzést nem az nyeri, aki a legjobb ajánlatot teszi, hanem aki a megfelelő embereket ismeri, a vállalkozásoknak nincs ösztönzésük innoválni, mert az innováció költséges és bizonytalan, míg a kenőpénz kalkulálható.

A kutatás-fejlesztési kiadások és a korrupció között is kimutatható a negatív kapcsolat. Egy friss, 2023-as tanulmány megerősítette, hogy a korrupció szignifikánsan negatívan hat a „zöld innovációra" is, vagyis nem csupán a hagyományos technológiai fejlődést lassítja, hanem a fenntartható gazdaságra való átállást is akadályozza.

A korrupció az innovációt egy másik, közvetett úton is fékezi: aláássa a szellemi tulajdon védelmét. Ha egy vállalkozó nem bízik abban, hogy a bíróság megvédi a szabadalmát, miért fektessen időt és pénzt kutatásba?

Negyedik csatorna: a politikai instabilitás

A korrupció és a gazdasági növekedés közötti legfontosabb közvetítő csatorna Pak Hung Mo 2001-es kutatása szerint a politikai instabilitás. Ez a tényező a korrupció növekedésre gyakorolt összhatásának több mint felét, mintegy 53 százalékát magyarázza.

Ennek az az oka, hogy a rendszerszintű korrupció előbb-utóbb aláássa a kormányzat legitimitását. Ha az emberek úgy érzik, hogy a rendszer ellenük dolgozik, ha látják, hogy a közpénzek egy szűk kör zsebébe vándorolnak, miközben a kórházakban hiánycikkek vannak, a bizalom erodálódik. Ez a bizalomvesztés pedig gazdasági következményekkel jár: a befektetők rövidebb távban gondolkodnak, a tőke menekül, a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanná válik.

A Transparency International egyik következtetése szerint a tartósan romló korrupciós pontszám jellemzően egybeesik a demokratikus fékek és ellensúlyok leépülésével, az intézményrendszer gyengülésével, és a beágyazódott klientúra-hálózatok megerősödésével.

Magyarországot a 2025-ös CPI-értékelésben kifejezetten azon országok közé sorolták, amelyek tartós, strukturális integritás-erózión mentek keresztül.

Ötödik csatorna: a nemzetközi integráció akadályozása

A nyitottság, vagyis a kereskedelmi és tőkeáramlási integráció a növekedés egyik fontos hajtóereje. A korrupció ezt is visszafogja. A kutatások szerint a korrupciós index egy szórásnyi romlása a nyitottsági mutatót is szignifikánsan csökkenti, ami évi mintegy 0,3 százalékpontos növekedéskiesést okoz.

Ez a mechanizmus Magyarország esetében különösen kézzelfogható formát öltött. Az Európai Bizottság a jogállamisági aggályok, a korrupciós kockázatok és az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányosságai miatt nagyjából 17-19 milliárd euró uniós forrást fagyasztott be, amelyből Magyarország 2024 végéig több mint egymilliárd eurót véglegesen elveszített. A befagyasztott összeg a magyar éves kormányzati kiadások mintegy 15 százalékának felel meg.

Ez nem elméleti probléma: a korrupció miatti forrásvesztés közvetlenül kevesebb infrastruktúra-fejlesztést, kevesebb oktatási beruházást, kevesebb egészségügyi kapacitást jelent, és ezeken keresztül alacsonyabb növekedési potenciált.

Nem mindegy a korrupció természete

A nemzetközi szakirodalomban létezik egy ellenvélemény is, az úgynevezett „olajozza a kerekeket" hipotézis. Eszerint bizonyos körülmények között, ahol a bürokrácia különösen nehézkes, a korrupció felgyorsíthatja a döntéshozatalt és kompenzálhatja az intézményi gyengeségeket. Kínát szokták felhozni példaként: magas korrupció mellett is gyors növekedés.

A kutatások döntő többsége azonban elutasítja ezt az érvelést, legalábbis általános érvénnyel. Egy 41 tanulmányt összesítő meta-analízis arra jutott, hogy bár a publikációs torzítás (vagyis az a tendencia, hogy a negatív eredményeket könnyebben publikálják) valóban jelen van a szakirodalomban, a korrupció negatív hatása a növekedésre akkor is szignifikáns marad, ha ezt a torzítást kiszűrik.

Mit jelent mindez Magyarország számára?

A fenti csatornákat nem kell egyenként bizonygatni a magyar olvasó számára, aki az elmúlt évtizedben láthatta, hogyan alakultak át a közbeszerzések, hogyan romlott az egészségügy és az oktatás helyzete, és hogyan vált a „megfelelő kapcsolatok" kérdése fontosabbá a piaci versenynél.

A számok beszédesek. Egy ország, amely 2012-ben még 55 pontos CPI-értékkel a közép-európai mezőnyben állt, 2025-re 40 pontra esett vissza, a világ 84. legkevésbé korrupt országává válva. Ez rosszabb, mint Kolumbia, Kuba vagy Etiópia eredménye. Az EU-n belül a legutolsó hely, Bulgáriával holtversenyben.

A kutatások alapján ez a 15 pontos esés nem csupán egy szám egy nemzetközi listán. Ez alacsonyabb beruházási ráta, elmaradó külföldi tőke, az oktatásból és egészségügyből hiányzó források, kevesebb innováció, elvesztett uniós milliárdok, és végső soron egy alacsonyabb életszínvonalra kalibrálódott gazdaság.

Éppen ezért kell most, a kormányváltás pillanatában megérteni ezeket az összefüggéseket. Nem azért, mert a korrupció elleni küzdelem divatos téma, hanem azért, mert ha a következő választás után megint ugyanezzel kell kezdeni, az azt jelenti, hogy újabb éveket pazaroltunk el a fejlődésből.

Minden elvesztegetett év alacsonyabb béreket, rosszabb kórházakat, kevesebb lehetőséget jelent. Aki megérti, hogy a korrupció nem csupán lopás, hanem a gazdasági növekedés szisztematikus pusztítása, az azt is megérti, miért ez az a kérdés, amelyben nem engedhetünk meg magunknak újabb elvesztegetett évtizedet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images