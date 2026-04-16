Hosszú távon az elektrifikáció lehet a válasz Irán zsarolási potenciáljára?

Bár a Hormuzi-szoros körül látszólagos enyhülés mutatkozik, az iráni konfliktus olyan mély sebeket ejtett az ellátási láncokon, amelyek akkor is velünk maradnak, ha a fegyverek elhallgatnak. A tét nem kicsi: a világ kőolaj- és LNG-szállításának ötöde ezen a szűk átjárón halad át, így minden egyes bizonytalan nap újabb kockázati prémiumot éget bele az árakba, tartósan átírva a korábbi piaci logikát. A felforgató eseményeket befektetői oldalról Maróti Ádámmal, a HOLD Alapkezelő Zrt. portfóliómenedzsere segítségével elemeztük.

Azok a beruházások, amik egy ilyen szabad, liberalizált piacgazdaság mellett nem indultak volna el, mert nem olyan a megtérülésük, azok most ellátásbiztonsági okokból egyszerűen elindulnak

– mondta el Maróti Ádám a beszélgetés során. A felszín alatt drasztikus feszültség feszíti a rendszert: a fizikai olajért fizetett azonnali felár és a távolabbi várakozások közötti olló soha nem látott mértékben nyílt ki. Ez a szűkösség láncreakciót indít el, amely

a műtrágyagyártástól az alumíniumkohókig minden energiaintenzív ágazatot térdre kényszeríthet, miközben az asztalon már ott fekszenek az új, stratégiai alapú fúrások tervei.

A válság ugyanakkor kényszerű katalizátora is a jövőnek: az elektrifikáció és a megújuló energiaforrások olyan lökést kaphatnak, amely hosszú távon kicsavarhatja a zsarolási potenciált a konfliktusos térségek kezéből.

Támadás szempontjából a gáz az még egy problémásabb helyzetben is van... minden egyes nappal megnő annak az esélye, hogy az infrastruktúra komolyabb károkat szenvedjen el

– mondta el a szakértő, aki szerint a legmélyebb bizonytalanságot mégsem a jelenlegi harcok, hanem a technológiai „fekete dobozok” jelentik.

Kína képes a semmiből olyan innovációkat tömeggyártásba vinni, amelyek egyetlen tollvonással írhatják át a lítiumbányászat vagy az akkumulátoripar jövőjét, miközben Európa saját, elöregedő elektromos hálózatának korlátaival küzd. A háttérben zajló folyamatok azt sugallják, hogy a biztonságos ellátás ára immár nem csupán dollárban, hanem a rugalmasságban és a váratlan forgatókönyvekre való felkészültségben mérhető.

