LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ilyen időnk lesz a következő napokban
Gazdaság

MTI
Pénteken még helyenként előfordulhat zápor, zivatar, de alapvetően nyugodt, kellemes, tavaszias idő várható a hétvégén sok napsütéssel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 Celsius-fok körül alakul. A szél mindhárom nap élénk, olykor erős lesz. Vasárnap délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet és a Dunántúlon előfordulhat eső, zápor - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként zápor, - főképp északkeleten, keleten - zivatar előfordulhat. Az északias irányú szelet élénk lökések kísérhetik, de a záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Szombaton nagyrészt derült lesz az ég, csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Az északias szél megélénkül, északkeleten és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet

hajnalban általában 4 és 9, délután 18 és 23 fok között alakul.

Vasárnap a gomolyfelhős idő után délutántól nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül.

A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 16 és 23 fok között alakul.

Címlapkép forrása: Portfolio

