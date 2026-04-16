Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet

Bezuhant a benzinkészlet, lépni kell
Mint ismert, a közel-keleti háború elmérgesedését követően kilőtt a kőolaj világpiaci ára, erre reagálva a magyar kormány március 9-én ársapkát vezetett be az üzemanyagoknál, a rendeletek alapján azóta a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.
A kialakított rendszer problémáival ebben az elemzésben foglalkoztunk részletesen, nagyon röviden a lényeg: a rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben, a helyzet odáig fajult, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint
történelmi mélypontra zuhant a hazai stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlet márciusban.
Az üzemanyaghiányos helyzet elkerülése érdekében a jelenlegi védett áras rendszert minél előbb ki kell vezetni a szakértők szerint, a stratégiai készletek feltöltését pedig mielőbb meg kell tenni (ezt már el is kezdték), az viszont nagyon nem mindegy, hogy ez mekkora költséggel jár, meddig kell megtennie az MSZKSZ-nek és milyen forrásból, illetve mindez hogyan fogja érinteni a fogyasztókat.
Van fény az alagút végén
A rendszer jelenleg úgy működik, hogy a Fidesz-kormány felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.
Mint láthattuk, az MSZKSZ által átadott mennyiségeket nagyon rövid időn belül vissza kell pótolni (különben elfogynak a készletek), a nyakunkon lévő végső elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Ebben a tekintetben bár nem valami szép a helyzet, de azért látni némi fényt az alagút végén.
A holtankoljak adatai szerint ugyanis
az elmúlt hetekben jelentősen csökkenni kezdett az üzemanyagok piaci ára,
egész pontosan a dízel esetében az egy héttel ezelőtti, 813 forintos literenkénti árhoz képest 748 forintra szelidült a kurzus, ami "csak" 133 forinttal magasabb, mint a jelenlegi védett ár. A benzin esetében pedig 702 forint volt a csúcs, ma pedig 678 forint a piaci ár.
Félreértés ne essék: a stratégiai készletek kötelező visszapótlása az árak mostanában látott csökkenése ellenére is nagyon drága lesz, de legalább némileg javult a helyzet az elmúlt napokban.
Már csak egy kérdés maradt: ha nem esett be az olajár (márpedig április 9 óta nem esett be),
akkor miért csökkent ekkora mértékben az üzemanyagok piaci ára?
Negatívba fordult a benzinmarzs
A magyar költségvetés számára kedvező körülmény hátterében két fő ok húzódik meg, ezek közül a fontosabb az a tény, hogy
egyes európai olajfinomítói árrések konkrétan negatív tartományba süllyedtek a benzin esetében,
annak ellenére, hogy Ázsiában és az Egyesült Államokban a marzsok továbbra is magasan állnak.
Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy
- az iráni háború nyomán az ázsiai vevők fokozott nyersolaj-kereslete rendkívül felhajtja az alapanyagárakat (vagyis a nyersolaj azonnali piaci árát), miközben az európai finomítók működési költségei – például a villamos energia és a földgáz ára – szintén kilőttek.
- A helyzetet ráadásul tovább súlyosbítja, hogy több európai kormány különféle adó- és árszabályozási eszközökkel próbálja tompítani az üzemanyagárak áremelkedését, amikor a nyersolaj ára túl magasra emelkedik, így a fogyasztóvédelmi szempontok egyre inkább a finomítók profitjának rovására mennek. Ebben a tekintetben élen járt Magyarország a március 9-i árstop-intézkedésével.
Összegezve: a megugró alaptermékárat (nyersolaj) és működési költségeket nem kompenzálta a termékárak (benzin, dízel) mesterségesen visszafogott mértékű emelkedése, ezért kezdett el beesni a finomítói prémium a két terméknél.
Az európai finomítói marzsok ilyen mértékű beszűkülése gyakorlatilag azt jelzi, hogy az üzemek veszteséges működésre kényszerülhetnek, ami az elemzők szerint több szereplőt is arra ösztönözhet, hogy kevesebb nyersolajat dolgozzon fel üzemanyaggá.
A kevésbé összetett európai finomítók – amelyek nem rendelkeznek olyan korszerű továbbfeldolgozó egységekkel, amelyekkel nagyobb arányban tudnának magasabb hozzáadott értékű termékeket, például repülőgép-üzemanyagot előállítani – különösen sérülékenyek. Ezek az üzemek kénytelenek lehetnek csökkenteni kapacitáskihasználtságukat, ha a marzsokra nehezedő nyomás tartós marad, bár egyelőre nincs jele széles körű termelésvisszafogásnak. Elemzők szerint az európai feldolgozási volumen akár napi 500 ezer hordóval is visszaeshet.
A kontinens szűkös üzemanyag-kilátására utaló helyzet alapvetően nem túl kedvező a nagy képet tekintve, de az ideiglenesen beeső piaci benzinár miatt "jól jön" a magyar kormánynak.
Ne felejtsük el a forintot sem
Ami szintén jól jön, az a forint ereje. A csökkenő piaci termékárakon túl az is javíthatja a Tisza mozgásterét az üzemanyagpiaci nehézségek kezelésében, hogy a befektetők már a választás előtt is részben a párt győzelmére pozicionálták a magyar eszközöket, ami az elmúlt hetekben a forint erősödésében is megjelent.
A választási győzelem után pedig tovább gyorsult ez a folyamat: a forint a dollárral szemben négyéves csúcs közelébe, az euróval szemben pedig közel hároméves csúcsra erősödött. Ez azért fontos, mert a kőolaj és a kőolajtermékek világpiaci ára jellemzően dollárhoz kötött, így
a forint erősödése is megjelenik (megjelent) a piaci beszerzési árak csökkenésében.
