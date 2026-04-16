LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Iványi Gábor mint köztársasági elnök? – Reagált a lelkész
Elvállalná a köztársasági elnöki tisztséget Iványi Gábor, ha komoly felkérést kapna rá. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik. Úgy érzi azonban, hogy hazája iránti szeretetből kész lenne a nemzet szolgálatába állni élete utolsó szakaszában - számolt be a 24.hu.

A lelkész az elmúlt másfél évtizedben a rendszerrel szembeni kritikus kiállás egyik legismertebb alakjává vált. A negyven év alatt felépített szociális és oktatási intézményhálózata folyamatos kormányzati nyomás alatt áll. Őt magát hatóság elleni erőszak vádjával akár börtönbüntetés is fenyegeti. Mindezek ellenére nem riad vissza a közéleti szerepvállalástól.

Már 2022-ben is felmerült a neve lehetséges államfőként, a téma pedig most ismét szóba került. Iványi a 24.hu portálnak nyilatkozva elmondta, hogy

nem zárkózna el a lehetőség elől, mert szeretne még egy szolgálatot tenni az országnak.

Bár szerényen hozzátette, talán nem ő jelenti a megoldást a jelenlegi helyzetre. Azt azonban egyértelművé tette, hogy

egy hivatalos felkérést tisztelettel és alázattal elfogadna.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, Magyarország kinevezés előtt álló miniszterelnöke lemondásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki a legutóbbi hírek szerint fontolóra veszi a felszólítás teljesítését.

