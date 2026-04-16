Kína nem lassít: a vártnál is jobban dübörög a gazdaság

Kína gazdasága az első negyedévben éves összevetésben 5 százalékkal bővült, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat. A növekedést elsősorban az erős export húzta, miközben a belföldi kereslet továbbra is gyenge maradt. Peking ugyanakkor "összetett és változékony" környezetre figyelmeztetett. Ebben a helyzetben az iráni háború egyre komolyabb kockázatot jelent a világ legnagyobb energiaimportőre számára.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett adatai szerint az első negyedéves, 5%-os GDP-növekedés meghaladta a Reuters felmérésében várt 4,8 százalékot. Ez jelentős javulást mutat az előző negyedévi, hároméves mélypontot jelentő 4,5 százalékhoz képest. Negyedéves összevetésben a gazdaság 1,3 százalékkal bővült, ami pontosan megfelelt az előrejelzéseknek.

A kedvező összesített adat mögött azonban egyenetlenségek húzódnak. Az ipari termelés márciusban 5,7 százalékkal nőtt éves szinten, ami elmarad a január–februári 6,3 százaléktól. A kiskereskedelmi forgalom mindössze 1,7 százalékkal emelkedett, szemben a várt 2,3 százalékkal és az év eleji 2,8 százalékos bővüléssel. Az állóeszköz-beruházások növekedése 1,7 százalékra lassult, az ingatlanberuházások pedig továbbra is meredeken, 11,2 százalékkal estek.

Az export az első negyedévben összesítve 14,7 százalékkal ugrott meg éves szinten, ami jóval a 2025-ös 5,5 százalékos éves mutató felett van. Márciusban azonban a növekedés mindössze 2,5 százalékra zsugorodott a január–februári 21,8 százalékról. Az elemzők szerint ebben a közel-keleti konfliktus okozta magasabb energia- és szállítási költségek mellett szezonális torzítások is szerepet játszottak. A termelői árak márciusban több mint három év után először emelkedtek. Ez azt jelzi, hogy az energiaárak által hajtott költségnyomás már begyűrűzik az amúgy is szűk vállalati profitmarzsokba.

A Goldman Sachs elemzői "kettészakadt" gazdaságról beszéltek.

Meglátásuk szerint az erős feldolgozóipar és export mellett a fogyasztás továbbra sem képes felzárkózni. Hszü Tien-csen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza szintén ezt az egyensúlytalanságot emelte ki. Hozzátette, hogy az iráni háború közvetlen hatása egyelőre korlátozott maradt. A Commonwealth Bank of Australia szakértője szerint Kína részben azért tudta eddig jól kezelni a helyzetet, mert nagy olajkészletekkel rendelkezik. Emellett az orosz–iráni szállítások fenntartásával nem szenvedett el komoly ellátási zavarokat.

Peking 2026-ra a GDP mintegy 4 százalékának megfelelő költségvetési hiányt irányzott elő, emellett nagyszabású kötvénykibocsátással támogatja az infrastrukturális és közszolgáltatási kiadásokat. A jegybank továbbra is laza monetáris politikát folytat, bár a kamatcsökkentés mozgástere az emelkedő infláció miatt beszűkült. A Reuters felmérése szerint az elemzők az egyéves irányadó hitelkamatláb változatlanságára számítanak 2026 végéig. A kötelező tartalékráta 20 bázispontos csökkentését pedig a harmadik negyedévre várják. A jüan az iráni háború kitörése óta a legjobban teljesítő deviza, amely idén eddig 2,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

