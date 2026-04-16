Kína nem lassít: a vártnál is jobban dübörög a gazdaság

A Nemzeti Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett adatai szerint az első negyedéves, 5%-os GDP-növekedés meghaladta a Reuters felmérésében várt 4,8 százalékot. Ez jelentős javulást mutat az előző negyedévi, hároméves mélypontot jelentő 4,5 százalékhoz képest. Negyedéves összevetésben a gazdaság 1,3 százalékkal bővült, ami pontosan megfelelt az előrejelzéseknek.
A kedvező összesített adat mögött azonban egyenetlenségek húzódnak. Az ipari termelés márciusban 5,7 százalékkal nőtt éves szinten, ami elmarad a január–februári 6,3 százaléktól. A kiskereskedelmi forgalom mindössze 1,7 százalékkal emelkedett, szemben a várt 2,3 százalékkal és az év eleji 2,8 százalékos bővüléssel. Az állóeszköz-beruházások növekedése 1,7 százalékra lassult, az ingatlanberuházások pedig továbbra is meredeken, 11,2 százalékkal estek.
Az export az első negyedévben összesítve 14,7 százalékkal ugrott meg éves szinten, ami jóval a 2025-ös 5,5 százalékos éves mutató felett van. Márciusban azonban a növekedés mindössze 2,5 százalékra zsugorodott a január–februári 21,8 százalékról. Az elemzők szerint ebben a közel-keleti konfliktus okozta magasabb energia- és szállítási költségek mellett szezonális torzítások is szerepet játszottak. A termelői árak márciusban több mint három év után először emelkedtek. Ez azt jelzi, hogy az energiaárak által hajtott költségnyomás már begyűrűzik az amúgy is szűk vállalati profitmarzsokba.
A Goldman Sachs elemzői "kettészakadt" gazdaságról beszéltek.
Meglátásuk szerint az erős feldolgozóipar és export mellett a fogyasztás továbbra sem képes felzárkózni. Hszü Tien-csen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza szintén ezt az egyensúlytalanságot emelte ki. Hozzátette, hogy az iráni háború közvetlen hatása egyelőre korlátozott maradt. A Commonwealth Bank of Australia szakértője szerint Kína részben azért tudta eddig jól kezelni a helyzetet, mert nagy olajkészletekkel rendelkezik. Emellett az orosz–iráni szállítások fenntartásával nem szenvedett el komoly ellátási zavarokat.
Peking 2026-ra a GDP mintegy 4 százalékának megfelelő költségvetési hiányt irányzott elő, emellett nagyszabású kötvénykibocsátással támogatja az infrastrukturális és közszolgáltatási kiadásokat. A jegybank továbbra is laza monetáris politikát folytat, bár a kamatcsökkentés mozgástere az emelkedő infláció miatt beszűkült. A Reuters felmérése szerint az elemzők az egyéves irányadó hitelkamatláb változatlanságára számítanak 2026 végéig. A kötelező tartalékráta 20 bázispontos csökkentését pedig a harmadik negyedévre várják. A jüan az iráni háború kitörése óta a legjobban teljesítő deviza, amely idén eddig 2,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?
Farkas András írása.
Kiszivárgott felvételek: lufis balesetnek hazudta Oroszország a titkosszolgálati tábornok elleni merényletet
Teljesen más állt a háttérben.
Hogyan öli meg a korrupció a gazdasági növekedést?
A láthatatlan kár, amit mindenki megérez.
A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa
Optimálisnak nem nevezhető az útvonal, de rákényszerülhetnek az uniós vállalatok.
Bíróságon bukott ki az igazság a szórakoztatóipari óriásról: átverték a vásárlókat, zuhannak a részvények
Kiszivárgott a belső üzenetváltás is.
Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek
Székesfehérvár fideszes polgármestere több ponton is kritizálta a leköszönő kormány választás kampányát.
Fellélegezhet végre a világ? – Kéznyújtásnyira a megállapodás Amerika és Irán között
Néhány részlet már ismert.
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.