LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Közvetlen elnökválasztás: Török Gábor is véleményt mondott
Közvetlen elnökválasztás: Török Gábor is véleményt mondott

Hogy mennyire jó ötlet a közvetlen elnökválasztás, azt a mostani helyzet mutatja meg a legélesebben - írja friss Facebook-posztjában Török Gábor, pozitív érveket sorakoztatva fel az elképzelés mellett.

A politikai elemző négy pontban fejtette ki álláspontját, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök lemondásra szólította fel a napokban Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Török Gábor szerint

1. Olyan karakterek, mint a mostani államfő, egy közvetlen választáson nem kerülhetnének a Sándor-palotába. Nagy valószínűséggel el sem indulhatnának, mert a pártok - saját jól felfogott érdekükben - nem bólogató Jánosokat vagy néma Leventéket keresnének, hanem

olyanokat, akik meg tudnak nyerni egy ilyen választást.

2. A jelöltek már a választás előtt rá lennének kényszerítve, hogy politikai kérdésekben állást foglaljanak, hogy felmutassák, milyen elnöki szerepre készülnek, így nagy valószínűséggel

megválasztásuk után sem a hallgatás és a világban utazgatás (az ország szempontjából talán kevésbé hasznos) mesterségét gyakorolnák.

3. Egy közvetlenül választott államfő nagyobb legitimitással és ebből fakadó tekintéllyel bírna, így feltehetően

fel sem merülne, hogy a parlamenti választás győztese lemondásra szólítsa fel,

és az sem, hogy ezt az elnök egyáltalán megfontolja.

4. Az emberektől kapott közvetlen felhatalmazásból fakadóan akkor is

nagyobb súlyt (időnként ellensúlyt) képezhetne

a parlamenti és/vagy kormányzati döntésekkel szemben, ha a mostani (amúgy nem minden tekintetben súlytalan) jogkörei maradnának csak meg.

Címlapkép forrása: Mudra László

