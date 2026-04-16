Matolcsy György: új világ jön, a korlátlan pénz világa

Matolcsy György új podcastban jelentkezett. Szokás szerint méltatta azokat a döntéseket, amelyeket elnöksége alatt hozott az MNB, mint például az aranytartalék növelése, azonban azokról természetesen nem beszélt, amelyek árfolyamválság szélére sodorták az országot, vagy amelyek a mértéktelen korrupció és lopás vádját vetik fel - részben épp a devizatartalék kárára.
Jön a vállalkozói forradalom az egész világban
– mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke. Eredményközpontú világ jön, az nyer, aki vállalkozik.
Abba kell hagyni a szűkösségről szóló beszélgetést, a bőség kora jön. (...) A végtelen erőforrás felé haladunk, ami még nincs itt, de az információban már itt van, fogalmazott.
Az energia, a pénz, a nyersanyagok, még a ritkafémek is bőségesen állnak majd rendelkezésre
– osztotta meg nézeteit Matolcsy, amit minden bizonnyal egyetlen komolyan vehető közgazdász sem oszt, de biztosan izgalmas utópisztikus filmet lehetne forgatni a felvetésről.
Mondjuk, könnyen lehet, hogy az MNB vezetése alatt Matolcsy úgy érezte, korlátlan pénz van mindenre.
