Matolcsy György: új világ jön, a korlátlan pénz világa

A korlátlan pénz és a bőség időszakáról beszélt Matolcsy György, az MNB korábbi elnöke.

Matolcsy György új podcastban jelentkezett. Szokás szerint méltatta azokat a döntéseket, amelyeket elnöksége alatt hozott az MNB, mint például az aranytartalék növelése, azonban azokról természetesen nem beszélt, amelyek árfolyamválság szélére sodorták az országot, vagy amelyek a mértéktelen korrupció és lopás vádját vetik fel - részben épp a devizatartalék kárára.

Jön a vállalkozói forradalom az egész világban

– mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke. Eredményközpontú világ jön, az nyer, aki vállalkozik.

Abba kell hagyni a szűkösségről szóló beszélgetést, a bőség kora jön. (...) A végtelen erőforrás felé haladunk, ami még nincs itt, de az információban már itt van, fogalmazott.

Az energia, a pénz, a nyersanyagok, még a ritkafémek is bőségesen állnak majd rendelkezésre

– osztotta meg nézeteit Matolcsy, amit minden bizonnyal egyetlen komolyan vehető közgazdász sem oszt, de biztosan izgalmas utópisztikus filmet lehetne forgatni a felvetésről.

Mondjuk, könnyen lehet, hogy az MNB vezetése alatt Matolcsy úgy érezte, korlátlan pénz van mindenre.

