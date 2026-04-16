Meddig vásárolhatnak még olcsón a magyarok? Itt már a túlélés a tét

Nem elég, hogy az árakat befolyásoló kormányzati intézkedések miatt a piaci logika megszűnt létezni, a politika időről időre olyan megjegyzéseket tett a külföldi élelmiszerláncokra, amelyek hadüzenetnek is felérnek. Az élelmiszeripar és a kereskedelem szereplői arról is rendre beszámolnak, hogy a megváltozott piaci körülmények között keményebbek lettek, esetenként egészen elmérgesedtek a köztük zajló tárgyalások. De vajon meddig tart még mindez és adhat-e újabb inflációs rúgást a magyarok pénztárcájának az árrésstop kivezetése? Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast eheti műsorában Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke és Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Az élelmiszerárak drasztikus növekedését a magyar kormány többféle beavatkozással próbálta mérsékelni az elmúlt években: először árstopot, majd kötelező akciózást vezettek be, jelenleg pedig – többszöri meghosszabbítás után – még mindig az árrésstop van érvényben.

Utóbbi kezdetben harminc termékkörre vonatkozott, ezt azonban később jelentősen kiszélesítették, dacára annak, hogy ez a piaci szabályozó intézkedés már az első naptól kezdve sok szereplőnél kiverte a biztosítékot. Amint azt Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az Alapvetés podcast eheti adásában kiemelte,

a fő gond az, hogy az árrésstop-rendelet szétverte az eddig úgy ahogy érvényesülő piaci logikát.

A beszélgetésben Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke is kiemelte, hogy az árrésstop egyes hatásai hosszútávú fájdalmat okoztak a szereplőknek.

Az árstop hosszú árnyéka volt az, ami a tavalyi év eleji inflációt okozta és erre az inflációra jött egy újabb intézkedés, aminek megint lesz egy hosszú árnyéka, és a kivezetése nem lesz egyszerű.

De vajon meddig tűrik még a veszteséges működést a külföldi hipermarketláncok? Meddig marad velünk az árrésstop és mennyire szállnak el az árak utána? És miért okoz mindez súlyos nehézségeket a falusi kisboltoknak? Kiderül az Alapvetés podcast eheti adásából.

