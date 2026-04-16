LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Portfolio
Holnap tovább csökken a dízel nagykereskedelmi piaci ára, írja a holtankoljak. A fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, ezért ezt nem érinti a friss árváltozás.

Pénteken kisebb mértékben, de tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára, bruttó 5 forinttal. A benzin ára nem változik ezúttal.

2026.04.16-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 678 Ft/liter
  • Gázolaj: 749 Ft/liter

 A hazai üzemanyagpiaci kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk.

A közel-keleti háború elmérgesedését követően kilőtt a kőolaj világpiaci ára, ez szinte azonnal megjelent a hazai töltőállomások jegyzéseinél is: rohamosan drágulni kezdett a benzin és a gázolaj. Erre reagálva a magyar kormány március 9-én védett árat, vagyis ársapkát vezetett be az üzemanyagoknál, a rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Kedden derült ki ugyanis az MSZKSZ adataiból, hogy

történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport vélhetően jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben – ezzel kapcsolatos hivatalos adatokat egyelőre nem közöltek a releváns szervek. Az mindenesetre nagy bizonyossággal állítható, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét, ennek következménye a szorult helyzet.

A stratégiai készletek kötelező, piaci áron történő visszapótlása vélhetően nem lesz olcsó mulatság, és felmerül az a fontos kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a terheket:

megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

Címlapkép forrása: Shutterstock

Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER

