LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra
Gazdaság

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

Portfolio
Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

A politikus elkötelezett a közös európai pénz mellett, mert az kedvezne a magyar gazdaságnak - derült ki az RTL Híradó csütörtöki adásából.

Részletes elemzésünk a magyar euró esélyeiről épp ma jelent meg:

Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába

A csatorna annak kapcsán kereste meg a politikust, hogy szerdán találkozott Varga Mihály jegybankelnökkel. Elmondása szerint ezen a találkozón előkerült a Tisza programja, melynek kardinális pontja az euró bevezetése és egyetértettek abban, hogy ennek sok kedvező hatása lenne, csökkenti a kamatokat, az inflációs várakozásokat mérsékelni fogja, kiszámítható árfolyamalakuláshoz vezet.

A hangsúly, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről

- mondta a magyar euró kilátásaival kapcsolatban. Nem zárta ki azt, hogy ez akár korábban is megtörténhet.

Az árstabilitást nem kormányzati intézkedésekkel akarja elérni az új kormány politikusa. "Ezek az állami beavatkozások hosszú távon nem összeegyeztethetőek egy jól működő piacgazdasággal, így a célunk az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség és kivezetésre kerüljenek" - mondta. Az árrésstopot viszont meghosszabbítanák, olyan kivezetési módban gondolkodnak, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van - mondta.

Érdemes felidézni, hogy Magyar Péter épp csütörtök este jelentette be, hogy az üzemanyagoknál marad a védett ár.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

