Meglepően erős az amerikai feldolgozóipar, de az árazási nyomás is megugrott

A Philadelphia Fed áprilisi feldolgozóipari indexe a vártnál jóval erősebb lett, az új megrendelések és a beruházási kedv is javult, ám a fizetett árak indexének megugrása a háborús helyzet miatti inflációs nyomás erősödésére figyelmeztet.

Csütörtökön a vártnál jóval erősebb feldolgozóipari adatokat közölt a Philadelphia Fed. Az áprilisi gyártási index 26,7 pontra emelkedett a márciusi 18,1-ről, messze felülmúlva a piaci konszenzust (10 pont). Az új megrendelések indexe 8,6-ról 33,0-ra ugrott, a beruházási (CAPEX) index pedig 25,8-ról 35,2-re erősödött.

A munkaerőpiaci adatok is kedvezően alakultak: az előző heti új munkanélküli segélykérelmek száma 207 ezerre csökkent a megelőző heti 218 ezerről, ami elmaradt a 215 ezres várakozástól.

Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a fizetett árak indexe jelentősen, 44,7-ről 59,3-ra emelkedett, ami a feldolgozóipari inputárak gyorsuló drágulására utal.

A bejövő adatok kettős képet festenek.

A fizetett árak indexének megugrása egyértelműen a háborús helyzet miatti inflációs nyomás erősödését tükrözi, és arra utal, hogy a vállalatok egyre magasabb beszerzési költségekkel szembesülnek.

Ugyanakkor a beruházási hajlandóság és az új megrendelések párhuzamos emelkedése azt jelzi, hogy a feldolgozóipari növekedést egyelőre nem vetette vissza a romló költségkörnyezet. A kérdés az, hogy az árazási nyomás meddig szívódik fel anélkül, hogy a keresletet és a beruházási kedvet is letörné.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images