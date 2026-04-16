Nem a finanszírozás a szűk keresztmetszet: ezért halasztják a beruházásokat a kkv-k

Kecskeméten továbbra is tervezhető a jövő a kkv-k számára, de csak azoknak, akik képesek gyorsan reagálni a munkaerőpiaci, energetikai és technológiai változásokra, és aktívan élnek a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekkel. A KAVOSZ és a Portfolio közös Széchenyi Kártya Roadshow-jának legutóbbi állomásán a résztvevők arról beszéltek, hogy a vállalkozások ma egyszerre küzdenek munkaerőpiaci, költségoldali és technológiai kihívásokkal, miközben a működés alapja a folyamatos alkalmazkodás lett. A kép ugyanakkor nem egyoldalúan negatív, hiszen a finanszírozási eszközök elérhetők, a növekedés feltételei adottak, mégis látszik, hogy a beruházási aktivitás elmarad a lehetőségekhez képest. Ez azt jelenti, hogy a növekedési tartalék továbbra is a rendszerben van, de elsősorban azok számára, akik időben lépnek és fejlesztésekbe kezdenek.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere köszöntőjében a város elmúlt másfél évtizedét egy folyamatos, felgyorsult átalakulásként jellemezte, ahol a változás vált az egyetlen állandóvá. Ebben a kiszámíthatatlan környezetben a tervezés egyre nehezebb, mégis elengedhetetlen, különösen olyan finanszírozási eszközök esetében, mint a Széchenyi Kártya Program, amelyek hosszabb távú gondolkodást igényelnek.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a bizonytalanság ellenére a bátor döntések kulcsszerepet játszanak, “aki mer lépni és alkalmazkodni, az képes előrehaladni, még ha ez kockázatokkal és nehézségekkel is jár”. A város gazdasági helyzetét stabil alapok jellemzik, az autóipar továbbra is meghatározó, és

a nagy nemzetközi beruházások multiplikátor hatása az egész helyi gazdaságot élénkíti.

Bár az átalakulás üteme az utóbbi években lassult, a fejlődés nem állt meg: nő az iparterületek mérete, és magas a vállalkozások száma, különösen a kkv-k aránya.

Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a Széchenyi Kártya Program egyértelmű sikertörténet, amely a kamara és a VOSZ együttműködésének köszönhetően a piacon elérhető egyik legkedvezőbb finanszírozási eszközzé vált. A jelenlegi gazdasági környezetet azonban kifejezetten turbulensnek tartja, “a globális folyamatok kiszámíthatatlanná váltak, a jövő rövid távon is nehezen tervezhető”.

Ebben a helyzetben a vállalkozások számára a gyors alkalmazkodás, a jó időzítés és a határozott döntéshozatal válik kulcstényezővé, miközben a kamara célja, hogy ebben iránymutatással és eszközökkel támogassa a cégeket. A beszédben kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtized gazdasági eredményei, különösen a foglalkoztatottság jelentős növekedése, erős alapot teremtenek a továbblépéshez, ugyanakkor a jelenlegi kihívások sok kkv-t nehéz helyzetbe hoztak. Ezt részben lehetőségként értelmezi, ahol

a magyar vállalkozói kreativitás felértékelődhet.

A kamara ennek támogatására kiterjedt programokat működtet, a mesterséges intelligenciától az exporton és menedzsmenten át egészen a stresszkezelésig, és aktívan segíti a vállalkozásokat abban, hogy kihasználják a finanszírozási lehetőségeket és alkalmazkodjanak a gyorsan változó gazdasági környezethez.

A VOSZ és az Egyensúly Intézet közös, negyedéves kutatásában mintegy 400 vállalkozást kérdeztek meg, és ezek alapján a fő problématerületek a munkaerőpiaci helyzethez, a finanszírozáshoz és az általános gazdasági környezethez kapcsolódnak. “A mindennapok a folyamatos kihíváskezelésről szólnak” – mondta el Weninger Richárd, a VOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke. Miközben a helyi VOSZ-tagság egy év alatt több mint 10 százalékkal nőtt, a Széchenyi Kártya Programon keresztül jelentős finanszírozási volumen valósult meg.

A kecskeméti irodában egy év alatt több mint ezer hitelügyletet hagytak jóvá, összesen 32 milliárd forintot meghaladó kihelyezéssel.

Kiemelte, hogy a szervezet célja továbbra is az, hogy minél több vállalkozás jusson forráshoz, és hatékony eszközökkel tudjon reagálni a gazdasági környezet kihívásaira.

A finanszírozás adott, a növekedés mégis akadozik

Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a roadshow kecskeméti állomásán hangsúlyozta, hogy a város nemcsak történelmi és kulturális szempontból kiemelt, hanem az ország egyik gazdasági motorja is, ahol a nemzetközi nagyvállalatok mellett erős hazai kkv-szektor működik. Kiemelte, hogy nemzetközi összevetésben a finanszírozáshoz való hozzáférés Magyarországon kevésbé jelent szűk keresztmetszetet, míg az EU-ban a vállalkozások közel fele problémaként jelöli meg ezt, itthon ez az arány 30 százalék alatti.

Ebben kulcsszerepe van a Széchenyi Kártya Programnak, amely kedvezményes, jellemzően 3 százalékos fix kamatozásával érdemben javítja a kkv-k finanszírozási feltételeit a piaci, mintegy 8-9 százalékos kamatszintekhez képest. A program súlya a teljes hitelpiacon is meghatározó, az elmúlt évtizedekben több százezer szerződés jött létre, és mára a kkv-hitelezés jelentős része ezen keresztül valósul meg. A konstrukció egyik fontos sajátossága, hogy széles körben hozzáférhető,

különösen a vidéki és mikrovállalkozások számára, amit az állami garanciarendszer is támogat.

A beruházások ösztönzésében ugyanakkor még van tartalék, a magyar vállalkozások aktivitása elmarad az uniós átlagtól, ami egyben növekedési lehetőséget is jelent, különösen akkor, ha a piaci bizonytalanság mérséklődik és a cégek bátrabban vágnak bele fejlesztésekbe.

Nem a profit hajtja a növekedést, hanem a jobb munkahely

Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a KAVOSZ Zrt. igazgatóság elnöke előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági növekedésről való gondolkodás fordulóponthoz érkezett. A hagyományos modell, amely a hatékonyságra és a profit maximalizálására épít, egyre kevésbé kezeli azokat az egyenlőtlenségeket és feszültségeket, amelyek a gazdaság működéséből adódnak. A nemzetközi szakmai viták, mint például a London Consensus is, arra mutatnak rá, hogy a termelés és az újraelosztás nem választható el egymástól, vagyis az, hogy egy gazdaság milyen szerkezetben működik, már önmagában meghatározza, kik és hogyan részesülnek a növekedésből.

Ebből a nézőpontból a „jó munkahely” válik a gazdaságpolitika egyik kulcselemévé. A megközelítés lényege, hogy a vállalkozások ne csak hatékonyabb termelésben gondolkodjanak, hanem abban is, hogyan tudnak magasabb hozzáadott értékű, jobban fizetett és fejlődési lehetőséget kínáló munkát adni. Ha a munkavállalók tudása és teljesítménye nő, az közvetlenül javítja a cégek versenyképességét is, nő a termelékenység, gyorsabbá válik az alkalmazkodás, és stabilabb kereslet alakul ki. Vagyis

a minőségi munkahely nem következménye, hanem egyik forrása a gazdasági növekedésnek.

A vállalkozói gyakorlat szintjén ez azt jelenti, hogy a növekedést nem pusztán beruházásokkal vagy költségcsökkentéssel érdemes hajtani, hanem tudatos munkahely-fejlesztéssel is. Ide tartozik a bérek versenyképessége, a technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó képzés, a munkakörök magasabb hozzáadott érték felé tolása, valamint a stabil, kiszámítható működés.

Az AI modelleket úgy érdemes kezelni, mint egy új kollégát

"A mesterséges intelligencia, különösen a nagy nyelvi modellek, nem egyszerűen kiváltanak feladatokat, hanem átalakítják a kkv-k működését" – hangsúlyozta előadásában Szepes Zsolt, a work2flow.ai társalapítója. A technológia legnagyobb hatása a repetitív, alacsony hozzáadott értékű munkák kiváltásában jelenik meg, hiszen az adminisztráció, a kutatás és a tartalomkészítés jelentős része automatizálható vagy felgyorsítható. Ez közvetlenül időt szabadít fel a vállalkozásoknál, amit stratégiai gondolkodásra, fejlesztésre vagy ügyfélmunkára lehet fordítani. Az AI nem „extra eszköz”, hanem hatékonysági ugrás, amely különösen ott hoz eredményt, ahol eddig az időhiány volt a fő korlát.

Az előadás egyik kulcsállítása, hogy az AI nem eltünteti, hanem felértékeli a szenior tudást. A modelleknek van általános tudásuk, de nem ismerik a cég működését, ezért „be kell tanítani” őket. Ez a betanítás – a megfelelő instrukciók, visszajelzések és vállalati tudás átadása – jellemzően a tapasztaltabb munkatársak feladata, ami miatt a szeniorok szerepe erősödik, miközben a junior feladatok egy része automatizálódik. A kkv-k számára ez azt jelenti, hogy

nem elég eszközt választani, hanem a belső tudást kell rendszerezni és tudatosan „ráépíteni” az AI-ra, különben nem jön ki a valódi hatékonyság.

Konkrét használati szinten az AI már ma is komoly versenyelőnyt adhat. Piackutatás, versenytárselemzés vagy ügyfélvisszajelzések feldolgozása, ami korábban napokig tartott, percek vagy órák alatt elvégezhető megfelelő – úgynevezett reasoning – modellekkel. Ugyanakkor fontos a tudatos használat, ugyanis az AI hajlamos a pontatlanságokra és a „túlzó” válaszokra, ezért kritikus szemlélettel kell alkalmazni, különösen döntés-előkészítésnél. Gyakorlati első lépésként érdemes egy fizetős verziót kipróbálni, tudatosan modellt választani, és egy konkrét üzleti problémán (például piacfeltérképezésen) tesztelni – itt látszik leggyorsabban a valódi üzleti érték.

Helyben képzett szakemberekre épül a térség növekedése

A Neumann János Egyetem gazdasági képzései egyre szorosabban kapcsolódnak a régió vállalkozói igényeihez. Az intézmény hallgatói létszáma 5000 fő fölé nőtt, a gazdasági képzések pedig az elmúlt években látványosan erősödtek, ma már öt alapszak, angol nyelvű képzések, MBA-program és új mesterszakok is elérhetők Kecskeméten. “A kkv-k számára ez azért különösen fontos, mert a térségben helyben válik elérhetővé az a gazdasági, pénzügyi és menedzsmenttudás, amelyre a cégeknek a növekedéshez és a vezetői utánpótláshoz szükségük van” – mondta el Kárpáti József, a Neumann János Egyetem dékánja, egyetemi docense.

A legkézzelfoghatóbb kapcsolódási pont a duális képzés, amelyben az egyetem már közel 100 partnercéggel működik együtt. Ennek lényege, hogy a hallgatók már a képzés alatt gyakorlati helyre kerülnek, így a vállalkozások nem pályakezdőket, hanem több évnyi céges tapasztalattal rendelkező fiatal szakembereket kaphatnak. Ez a modell a kkv-knak toborzási és utánpótlási szempontból is előnyös, ráadásul

az egyetem kifejezetten várja az új cégek bekapcsolódását a rendszerbe.

A vállalkozások számára különösen érdekes lehet, hogy az egyetem nemcsak hagyományos diplomás képzéseket kínál, hanem rövidebb, rugalmasabb felnőttképzéseket is. Ilyen például az üzleti adatelemző vagy a logisztikai szakközgazdász program, de a mikrokredites rendszer révén akár célzott, vállalati igényre szabott kurzusok is indíthatók, amelyeket később egyetemi kreditként is el lehet ismertetni. A gyakorlati üzenet tehát az, hogy a térségi kkv-k számára az egyetem nemcsak utánpótlási bázis, hanem képzési partner is lehet, akár munkaerő-fejlesztésben, akár vezetőképzésben.

Így lépnek szintet a régiós kkv-k: AI, szervezet és tudatos építkezés

A Vállalatvezetői kerekasztal résztvevői saját példáikon keresztül beszéltek arról, hogyan kezelik a gazdasági bizonytalanságot, és milyen döntésekkel tudtak szintet lépni a cégeikben. Kovács Marianna, a Monojet Kft. ügyvezetője egy ipari megoldásokra specializálódott vállalkozást irányít: a cég ipari fúvókák, szivattyúk, szerelvények és pneumatikai elemek értékesítése mellett komplex kivitelezési és optimalizálási projekteket is végez. Ide tartozik többek között a pneumatikai rendszerek szivárgásvizsgálata és javítása, valamint a mosóberendezések és szivattyús technológiák hatékonyságának újratervezése. A mesterséges intelligenciát tudatosan építik be a működésükbe,

a repetitív, adminisztratív és időigényes feladatokat AI-ra bízzák, hogy több kapacitás maradjon a stratégiai döntésekre és a fejlesztésekre.

A cél egy kicsi, hatékony és gyorsan alkalmazkodó szervezet fenntartása, ahol a vezetői figyelem a növekedési lehetőségekre és az üzleti irányokra koncentrálhat. Ez a szemlélet különösen fontos a kkv-k számára, ahol a korlátozott erőforrások miatt minden időnyereség közvetlen versenyelőnyt jelenthet. A vállalat jelenleg elsősorban a hazai piacon aktív, de az export irányába is elkezdtek nyitni, AI-alapú online marketinggel, többnyelvű weboldallal és célzott kampányokkal készülnek például a román, szlovén és horvát piacra. A lépést részben a gazdasági lassulás, részben a növekvő nemzetközi verseny indokolja, ugyanis a külföldi – különösen a távol-keleti – szereplők egyre közvetlenebbül és agresszívebben jelennek meg a piacon.

Kovács Marianna és Herczeg Tamás - fotó: Mohai Balász/Portfolio

Herczeg Tamás, a Varga Tanya Kft. társtulajdonosa és ügyvezetője a Kecskemét közelében működő, 81 szobás hotel működését mutatta be, amely három fő üzletágra épít. A lakossági vendégek főként szezonálisan jelennek meg, emellett jelentős bevételi forrást jelentenek az esküvők és magánrendezvények. A legstabilabb lábat ugyanakkor a céges rendezvények adják, amelyek egész évben, különösen a főszezonon kívüli időszakban biztosítanak kihasználtságot. A modell jól mutatja, hogy

a vendéglátásban a bevételek kiegyensúlyozása több, egymást kiegészítő szegmensre építve működik.

A vállalkozás fejlesztésében kulcsszerepet játszott a finanszírozás, hiszen a hotel üzleti részének megvásárlása a Széchenyi Kártya Program segítségével valósult meg, ami mérföldkő volt a cégcsoport életében. A szolgáltató szektor sajátossága ugyanakkor, hogy a termék, jelen esetben a szállás és a vendéglátás nem exportálható, így a növekedés alapvetően a helyi és beutazó kereslettől függ. Éppen ezért válik fontossá a diverzifikáció, egyrészt a különböző vendégszegmensek közötti egyensúly, másrészt – cégcsoport szinten – az exportpiacok jelenléte más üzletágakban.

Héjja Péter, a Pekér Strand Kft. ügyvezetője egy több mint 25 éves múltra visszatekintő családi vállalkozást vezet, amely McDonald’s franchise éttermek üzemeltetésével foglalkozik. A cég 1998-ban indult, és mára hat éttermet működtet Kecskeméten, Szolnokon és Cegléden. A működés alapja a nemzetközi franchise rendszer, egységes sztenderdek, erős márka és kiforrott üzleti modell, amely kiszámítható működést tesz lehetővé a helyi vállalkozás számára.

Héjja Péter és Bali Endre - fotó: Mohai Balázs/Portfolio

A cég életében nemrég fontos mérföldkő volt a generációváltás, az alapító után a második generáció vette át az irányítást. Ez a folyamat több mint két évtizedes közös munka után valósult meg, ami jól mutatja, hogy

a sikeres átadás nem egyik napról a másikra történik, hanem hosszú felkészülést igényel.

A vállalkozás példája azt is mutatja, hogy a növekedés stabil alapja a skálázható modell és a folyamatos fejlesztés. Az új ceglédi étterem megnyitása jelzi, hogy még egy erősen szabályozott franchise rendszerben is van tér bővülésre.

Bali Endre, a Tandofer Informatika ügyvezetője szerint a hazai kkv-k egyik legnagyobb kihívása továbbra is a digitalizáció alacsony szintje, miközben éppen ebben rejlik a legnagyobb növekedési tartalék is. A cég vállalatirányítási rendszerek fejlesztésére specializálódott, amelyek a belső működést – pénzügy, adminisztráció, készletkezelés – integrálják webes és e-kereskedelmi megoldásokkal. A cél egy olyan egységes rendszer kialakítása, amely korszerű technológiákra építve képes átláthatóbbá és hatékonyabbá tenni a vállalkozások működését. Az elmúlt időszakban a Tandofer

kiemelt fókuszba helyezte a mesterséges intelligenciát, nemcsak fejlesztési, hanem edukációs szinten is.

Saját ügyfélkörében roadshow-kon mutatták be, hogyan lehet az AI-t nem önálló eszközként, hanem a meglévő rendszerekbe integrálva használni. Ennek része egy új, AI-alapú menedzsmentszoftver is, amelynek célja, hogy a vállalatok működését adatvezéreltebbé és gyorsabban reagálóvá tegye. A cég jelenleg elsősorban a magyar piacra fókuszál, de ügyfelein keresztül már megjelent külföldön is, rendszereiket több országban lokalizálták.

A panelbeszélgetés résztvevői: Kovács Marianna, Herczeg Tamás, Héjja Péter, Bali Endre és a moderátor, Kárpáti József - fotó: Mohai Balázs/Portfolio

A panelbeszélgetésben a moderátor, Kárpáti József kérdésére a vállalkozók konkrét példákon keresztül mutatták be, mikor és hogyan sikerült valódi „szintlépést” elérni a cégben, a válaszokból pedig jól kirajzolódik, hogy

a növekedés mögött jellemzően tudatos rendszerszintű fejlesztések állnak.

Bali Endre egy saját fejlesztésű, AI-alapú szoftver elindítását emelte ki, amely végül szakmai elismerést is hozott számukra, ugyanakkor rámutatott, hogy egy ilyen előny gyorsan elolvad, ha a fejlesztés nem folyamatos. Kovács Mariann a vállalatirányítási rendszer bevezetését nevezte fordulópontnak, amely az Excel-alapú működéshez képest drasztikusan felgyorsította az adatokhoz való hozzáférést és a döntéshozatalt, megteremtve az automatizálás és a további digitalizáció alapját.

Herczeg Tamás egy korábbi, de stratégiai szempontból meghatározó döntést emelt ki: a cég növekedése akkor indult be igazán, amikor kiléptek az „alapítók mindent csinálnak” működésből, és tudatos szervezetet, struktúrát építettek pénzügyi, HR- és értékesítési funkciókkal. Ez tette lehetővé, hogy a vállalkozás hosszú távon is skálázhatóvá váljon. Héjja Péter a generációváltást nevezte ilyen mérföldkőnek, amely nemcsak vezetőváltást, hanem szemléletváltást is hozott: az adatalapú döntéshozatal előtérbe került, ami közvetlenül javította az üzleti eredményeket.

Címlapkép forrása: Portfolio