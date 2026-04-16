Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok

A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. A kétrészes cikksorozat első részében azt mutattam be, hogy elegendőek lehetnek ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát. Ebben a cikkben pedig azt vizsgálom meg, hogy értelmezhetjük-e a Tisza Párt tervezett intézkedései egy érdemi nyugdíjreform fejezeteiként, és milyen lépések hiányozhatnak.