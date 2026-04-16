LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok
Gazdaság

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Néhány körzetben a levélszavazatok és az átjelentkezők miatt még lehet változás, pénteken már tisztábban láthatunk, a végeredmény szombatra várható. A leendő magyar miniszterelnök Románia, Izrael, Írország és Portugália miniszterelnökével is beszélt a Tisza Párt bő kétharmados vasárnapi győzelmét követően, a pénzügyminiszteri szék várományosa pedig az MNB elnökével egyeztetett az euró bevezetéséről. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.
Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte

Visszavonul a politikától, és a jövőben újra egyetemi oktatóként dolgozik Navracsics Tibor, miután vereséget szenvedett egyéni választókerületében az áprilisi országgyűlési választáson. A leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter ezzel betartja korábbi ígéretét - írta meg a Népszava.

Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája

A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be Magyar Péter.

Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?

A Tisza Párt történelmi győzelmét követően a kétharmados felhatalmazással megalakuló új kormány végrehajthatja a párt választási programjában a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében közzétett összes vállalását. Ezen vállalások szerint a Tisza-kormány mindent megtart, amit az előző kormányzat már beépített a nyugdíjrendszerbe, és efelett számos további intézkedést ígér. A kétrészes cikksorozat első részében azt  mutattam be, hogy elegendőek lehetnek ezek a vállalások ahhoz, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett megállítsák a nyugdíjasok elszegényedését és javítsák a rendszer méltányosságát. Ebben a cikkben pedig azt vizsgálom meg, hogy értelmezhetjük-e a Tisza Párt tervezett intézkedései egy érdemi nyugdíjreform fejezeteiként, és milyen lépések hiányozhatnak.

Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt

Kármán András a jegybankelnök, Varga Mihály meghívására ment el a Magyar Nemzeti Bankba, ahol a kormányváltás és az euró bevezetésének kedvező hatásairól beszélgettek. Rendszeres egyeztetésekben állapodtak meg, így egyelőre Magyar Péter korábbi várakozásainak megfelelően konstruktívnak mutatkozik a viszony.

Ez is érdekelhet
Újra erősödésben a forint a Tisza bejelentése után
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility