Németország óriási bajban van

A német kormány – egy Reutersnek nyilatkozó forrás szerint – jelentősen rontotta a 2026-os és 2027-es növekedési előrejelzéseit, miközben felfelé módosította az inflációs várakozásokat, részben az iráni háború miatt megugró olaj- és gázárak következtében.

A 2026-os GDP-növekedési várakozást 0,5%-ra csökkentették a korábbi 1%-ról, míg 2027-re 0,9%-os növekedést várnak az előző 1,3% helyett, írja a Reuters.

A módosítás összhangban van a vezető német gazdaságkutató intézetek friss prognózisával is, amelyek még erősebben rontottak: 2026-ra 0,6%-ra (1,3% helyett), 2027-re pedig 0,9%-ra (1,4% helyett) csökkentették a növekedési előrejelzést. Ezek az intézeti számok általában alapot adnak a kormányzati prognózisoknak is.

A német gazdaság – Európa legnagyobb gazdasága – továbbra is gyengélkedik a pandémia óta:

a kínai verseny erősödése és a magas energiaárak (előbb az ukrajnai háború, most pedig az iráni konfliktus miatt) különösen sújtják az exportvezérelt modellt.

Az infláció is felfelé módosul: a kormány 2026-ra 2,7%-ot, 2027-re 2,8%-ot vár, szemben a korábbi 2,3%-os tavalyi inflációval. A magasabb infláció várhatóan visszafogja a lakossági fogyasztást is, amely 2026-ban 3,2%-kal, 2027-ben 3,3%-kal nőhet, szemben a tavalyi 4,2%-kal.

A külkereskedelem sem fog érdemben segíteni: az export várhatóan csak 2027-ben kezd ismét éves szinten növekedni (1,3%-kal), miközben az import ennél gyorsabban bővülhet (1,8%), ami szűkíti a német külkereskedelmi többletet.

Az új hivatalos kormányzati előrejelzéseket április 2-án publikálják. A gazdasági minisztérium nem kommentálta az értesülést. Az IMF is csökkentette Németország növekedési kilátásait, ami a nagy euróövezeti gazdaságok közül az egyik legnagyobb leminősítésnek számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images