Orbán Viktor üzent a választási vereség után: teljes megújulásra van szükség

Orbán Viktor a beszélgetés elején leszögezte: a választási vereség mértéke nagy, a következményekkel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy teljes megújulásra van szükség, nem csak lemondásokra.
Lezárult egy politikai korszak. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig tettük. Teljes újraszervezés, újjáalakítás lesz.
Paks 2-t sokkal gyorsabban kellett volna megépíteni
a leköszönő miniszterelnök szerint, ezt tekinti egy komoly kormányzati kudarcnak.
Munkaterápiával gyógyítja magát a bénító érzések után, fogalmazott a jelenlegi érzéseiről és a helyzet megéléséről Orbán Viktor.
A Fidesz-szavazóknak ezt üzeni, és egyben így foglalná össze a beszélgetést: "Isten óvja Magyarországot!" Méltóságteljesen kell viselni a vereséget, teszi hozzá.
Nincs válasza Orbán Viktornak arra, hogy a választási vereségben pontosan mi volt a szerepe és miért kapott a Fidesz-KDNP sokkal kevesebb szavazatot, mint a Tisza.
Én vagyok a felelős a választási vereségért
- rögzíti.
Hangsúlyozza, hogy a Fidesz teljes megújításának menetrendjét meghatározták: jön az országos választmány, valamint két hónap múlva várható a tisztújító kongresszus. "Június végére a megújulás első fázisán túl leszünk."
A NEMZETI OLDAL JÖVŐJE CSAK RÉSZBEN ÉPÜL A FIDESZRE, NEM CSAK A PÁRTBÓL ÁLL, HANEM ONLINE ÉS OFFLINE SZEVEZETEKBŐL.
Biztosan szerepet játszottak a kormányoldalon tapasztalható mesés meggazdagodások a Fidesz választási vereségében, erősíti meg Orbán, hozzátéve, hogy ennek a folytatása "öngyilkosság lenne". A korrupciót viszont visszautasította.
"Minden jó dolgot támogatni, minden rosszat erőteljesen ellenezni fogunk. Ahol rombolást tapasztalunk, ott ki fogunk állni az emberek, szervezetek és intézmények mellett" - utóbbival többek között a köztársasági elnökre utalt Orbán Viktor.
A következő menetrendet jelölte ki a megújítás tekintetében:
- A kormányzati átadást-átvételt kell először levezényelni, aztán
- jöhet a megújuláshoz szükséges testületi formák összehívása,
-
Az egész frakciót újra kell szabni; akik bejutottak a parlamentbe, ők nem azok az emberek, akikre szükség lesz.
- a szellemi műhelyek vezetőivel egyeztetni, alkalmazkodni az új helyzethez.
Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala
