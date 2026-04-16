LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Orbán Viktor üzent a választási vereség után: teljes megújulásra van szükség
Gazdaság

A jelentős választási vereség után Orbán Viktor szerint teljes megújulásra van szükség a Fidesz oldalán, az ezzel kapcsolatos munkát pedig már elkezdték - derült ki a leköszönő miniszterelnök Patriótának adott interjújából. Azt is megtudtuk, hogy Orbán Viktor marad a Fidesz vezetője. A Fidesz első embere többször is utalt arra, hogy valamifajta új mozgalmat terveznek építeni, mert értelmezése szerint ezt várják tőle a támogatói. Azt is előrevetítette, hogy a Fidesz-frakció összetétele alapjaiban változhat.

Orbán Viktor a beszélgetés elején leszögezte: a választási vereség mértéke nagy, a következményekkel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy teljes megújulásra van szükség, nem csak lemondásokra.

Lezárult egy politikai korszak. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig tettük. Teljes újraszervezés, újjáalakítás lesz.

Paks 2-t sokkal gyorsabban kellett volna megépíteni

a leköszönő miniszterelnök szerint, ezt tekinti egy komoly kormányzati kudarcnak.

Munkaterápiával gyógyítja magát a bénító érzések után, fogalmazott a jelenlegi érzéseiről és a helyzet megéléséről Orbán Viktor.

A Fidesz-szavazóknak ezt üzeni, és egyben így foglalná össze a beszélgetést: "Isten óvja Magyarországot!" Méltóságteljesen kell viselni a vereséget, teszi hozzá.

Nincs válasza Orbán Viktornak arra, hogy a választási vereségben pontosan mi volt a szerepe és miért kapott a Fidesz-KDNP sokkal kevesebb szavazatot, mint a Tisza. 

Én vagyok a felelős a választási vereségért

- rögzíti.

Hangsúlyozza, hogy a Fidesz teljes megújításának menetrendjét meghatározták: jön az országos választmány, valamint két hónap múlva várható a tisztújító kongresszus. "Június végére a megújulás első fázisán túl leszünk."

A NEMZETI OLDAL JÖVŐJE CSAK RÉSZBEN ÉPÜL A FIDESZRE, NEM CSAK A PÁRTBÓL ÁLL, HANEM ONLINE ÉS OFFLINE SZEVEZETEKBŐL.

Biztosan szerepet játszottak a kormányoldalon tapasztalható mesés meggazdagodások a Fidesz választási vereségében, erősíti meg Orbán, hozzátéve, hogy ennek a folytatása "öngyilkosság lenne". A korrupciót viszont visszautasította.

"Minden jó dolgot támogatni, minden rosszat erőteljesen ellenezni fogunk. Ahol rombolást tapasztalunk, ott ki fogunk állni az emberek, szervezetek és intézmények mellett" - utóbbival többek között a köztársasági elnökre utalt Orbán Viktor.

A következő menetrendet jelölte ki a megújítás tekintetében:

  • A kormányzati átadást-átvételt kell először levezényelni, aztán
  • jöhet a megújuláshoz szükséges testületi formák összehívása,

  • Az egész frakciót újra kell szabni; akik bejutottak a parlamentbe, ők nem azok az emberek, akikre szükség lesz.

  • a szellemi műhelyek vezetőivel egyeztetni, alkalmazkodni az új helyzethez.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala

