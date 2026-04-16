LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Pécsen a KKV-döntéshozók szeme − Stratégiák és kapaszkodók a változások korában
Gazdaság

Pécsen a KKV-döntéshozók szeme − Stratégiák és kapaszkodók a változások korában

Portfolio
Fokozódó geopolitikai feszültségek, növekedési válság és a politikai erőteret felforgató tektonikus átrendeződés Magyarországon: a KKV-k egy bizonytalanságokkal teli időszakban kénytelenek helytállni. A Portfolio országos rendezvénysorozata ezúttal Pécsett villantja fel, hogy mire számíthatnak a kis- és középvállalati döntéshozók és mihez érdemes üzleti terveiket igazítani. Regisztráljon most! 

A Portfolio május 14-én Pécsre látogató KKV-konferenciája kifejezetten a kis- és középvállalkozások kihívásaira fókuszál, hiszen a 2026-os év a technológiai váltási kényszere, a globális ellátási láncok átrendeződése és a hazai gazdaságpolitikai keretrendszer teljes átalakulása komoly döntéskényszer elé állítja a szegmenst.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!
Információ és jelentkezés

Górcső alatt 2026

A program első blokkja arra a nagy kérdésre keresi a választ, hogy milyen irányba fordulhat magyar gazdaság, ezen belül pedig a KKV-szektor.

A szekció vezető szakértők segítségével feltérképezi, milyen növekedési pályára számíthatunk 2026-ban, és konkrét válaszokat keres arra, mit tartogat a második félév.

A résztvevők ezen túl választ kaphatnak arra is, hogyan változnak a finanszírozási lehetőségek, a hazai gazdasági kilátásokról és a vállalati stratégiák alakításának irányairól pedig dedikált kerekasztal-beszélgetésben lesz szó.

A fórum második fele a gyakorlati megoldásokra helyezi a fókuszt, ahol a legégetőbb kérdések kerülnek terítékre. A szekció elsőként a finanszírozási lehetőségekről és a banki innovációkról szól, majd választ keres napjaink egyik legfontosabb dilemmájára:

valódi gyógyír-e a mesterséges intelligencia a munkaerőhiányra, és hogyan váltható a technológia mérhető profitra?

A hatékonyság jegyében szó lesz továbbá az energiapiaci kihívásokról és a legmodernebb energiamegoldásokról is.

Fókuszpontok:

  • kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet
  • magyar versenyképesség régiós összevetésben
  • az innovációvezérelt növekedés elemei
  • hazai források, hitelprogramok
  • energiaárak és energiabeszerzési feltételek, energiahatékonysági beruházások

Regisztráció és részvétel

A rendezvény különösen ajánlott mikro-, kis- és középvállalkozás tulajdonosoknak és vezetőknek, nagyvállalati döntéshozóknak, valamint a gazdaság versenyképességének növelésében érdekelt szakembereknek. Regisztráljon most!

