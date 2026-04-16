Sürgős egyeztetés indult az amerikai vezetés és az energiaóriások között

Az amerikai belügy- és energiaügyi miniszter csütörtökön telefonon egyeztetett az Exxon és a Chevron vezetőivel a kőolaj- és földgázkitermelés növelésének lehetőségeiről, írja a Reuters.

A hívást a Fehér Ház szervezte. Itt működik a Donald Trump elnök által létrehozott Nemzeti Energiadominancia Tanács, amelyet Doug Burgum belügyminiszter és Chris Wright energiaügyi miniszter vezet.

A globális olajárak csütörtökön mintegy 4,6 százalékkal ugrottak meg, és meghaladták a hordónkénti 99 dollárt. A drágulást az okozta, hogy a piac kétségbe vonta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások képesek lesznek elhárítani a közel-keleti energiaellátási zavarokat.

A Fehér Ház szóvivője nem erősítette meg konkrétan a hívás tényét, de közölte, hogy a két miniszter folyamatos kapcsolatban áll a kőolaj- és földgázipar vezetőivel.

Az elnök az első naptól kezdve arra szólítja fel a vállalatokat: fúrjatok, bébi, fúrjatok! (drill baby, drill!)

- írta Taylor Rogers szóvivő e-mailes válaszában. Az Exxon és a Chevron egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

