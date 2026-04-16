Sürgős egyeztetés indult az amerikai vezetés és az energiaóriások között

Az amerikai belügy- és energiaügyi miniszter csütörtökön
telefonon tárgyalt az Exxon és a Chevron vezetőivel a kőolaj- és földgázkitermelés bővítésének lehetőségeiről.
A hívást a Fehér Ház szervezte. Itt működik a Donald Trump elnök által létrehozott Nemzeti Energiadominancia Tanács, amelyet Doug Burgum belügyminiszter és Chris Wright energiaügyi miniszter vezet.
A globális olajárak csütörtökön mintegy 4,6 százalékkal ugrottak meg, és meghaladták a hordónkénti 99 dollárt. A drágulást az okozta, hogy a piac kétségbe vonta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások képesek lesznek elhárítani a közel-keleti energiaellátási zavarokat.
A Fehér Ház szóvivője nem erősítette meg konkrétan a hívás tényét, de közölte, hogy a két miniszter folyamatos kapcsolatban áll a kőolaj- és földgázipar vezetőivel.
Az elnök az első naptól kezdve arra szólítja fel a vállalatokat: fúrjatok, bébi, fúrjatok! (drill baby, drill!)
- írta Taylor Rogers szóvivő e-mailes válaszában. Az Exxon és a Chevron egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Brutális kereslet mellett vitték a magyar államkötvényeket
374 milliárd forint értékben.
Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma
Erősítenék a partnerséget.
Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!
Az új kormány megalakulása után is marad a rendszer.
Brutális vádak láttak napvilágot: zsoldosként használt bevándorlók verhették meg a társaikat a határon
A görög kormány szerint csak sci-firől van szó.
Európa elleni támadásokkal fenyegetett a Kreml – Azonnal reagált a közép-európai ország
Mintha listázta volna a lehetséges célpontokat Oroszország.
Orbán Viktor üzent a választási vereség után: teljes megújulásra van szükség
Egy komoly kudarcot azonosított.
Lesújtó előrejelzés érkezett a világot felforgató háborúról: lehet, hosszú hónapokig kell még várni a békére
Egy hónapon belül globális élelmiszerválság jöhet.
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
Két tényező a fókuszban.
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
